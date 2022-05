Bezpieczne fakturowanie - Afaktury.pl - sprawdziliśmy to!

Wygodny program do fakturowania to podstawa każdej działalności gospodarczej. Najważniejsze, aby posiadał dużo funkcji i był dostępny online. Taka jest przetestowana przez nas aplikacja Afaktury.pl. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, sprawdź naszą recenzję.

Afaktury.pl to rozbudowana aplikacja online służąca nie tylko wystawianiu faktur, ale także tworzeniu innych dokumentów przydatnych podczas prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki temu, że serwis jest dostępny w internecie, nie musimy nic instalować na komputerze. Z aplikacji można korzystać za pośrednictwem każdej przeglądarki WWW.

W serwisie Afaktury.pl obowiązują trzy taryfy: Free, Standard i Prestige. Miesięczny koszt każdej z nich po wykupieniu rocznego abonamentu to odpowiednio 0 zł, 10,58 zł i 25,58 zł. Każda taryfa zawiera wiele interesujących funkcji, jednak w opcji Free możemy wystawić maksymalnie 3 dokumenty miesięcznie oraz wykonać 10 kopii PDF.

Tworzenie konta w serwisie Afaktury.pl

Założenie konta firmowego w witrynie Afaktury.pl trwa kilka chwil. Po podaniu nazwy użytkownika, adresu e-mail, hasła i NIP-u możemy od razu się zalogować i zacząć tworzyć dokumenty. Na podany e-mail dostaniemy potwierdzenie założenia konta. Domyślnie konto jest darmowe i aktywne przez 30 dni, podczas których działają wszystkie funkcje aplikacji. Po upływie tego okresu możemy wykupić płatne taryfy lub pozostać przy opcji bezpłatnej. W tym przypadku niektóre funkcje zostaną wyłączone.

Logujemy się i zaczynamy pracę. Strona główna konta

Po zalogowaniu się w serwisie naszym oczom ukazuje się okno statystyk, w których znajdują się następujące pozycje:

przychody;

wydatki;

faktury;

produkty;

dokumenty przeterminowane.

Możemy też podejrzeć więcej punktów pod przyciskiem Więcej statystyk. Po prawej stronie okna przeglądarki umieszczono kalendarz płatności i kosztów, a powyżej menu z najczęściej tworzonymi dokumentami:

faktura;

proforma;

zaliczka;

rachunek;

oferta;

zamówienie;

WZ.

Obok mamy dwa przyciski, które służą do dodawania nowych produktów i kontrahentów. Na samej górze strony znajduje się menu główne, którego przyciski po najechaniu kursorem ukazują nam menu rozwijane z dodatkowymi funkcjami, których liczba jest imponująca. Strona główna Afaktury.pl robi dobre wrażenie, jest przejrzysta i intuicyjna, nie musimy po niej błądzić i tracić czasu na wyszukiwanie interesujących nas opcji.

Wystawiamy fakturę na Afaktury.pl

Trudno o łatwiejszą czynność niż wystawienie faktury w aplikacji Afaktury.pl. Aby to zrobić, klikamy przycisk Faktura w menu uproszczonym lub Wystaw dokument -> Faktura z menu głównego. Wcześniej powinniśmy wprowadzić do programu nasze dane jako sprzedawcy, które automatycznie znajdą się w nowym dokumencie. Aby dodać do faktury nabywcę, możemy skorzystać z bazy aplikacji lub na podstawie NIP-u pobrać jego dane z GUS-u. Zrobimy to za pomocą formularza faktury, bez uciążliwego wpisywania danych w poszczególne pola.

W oknie tworzenia faktury możemy zmienić jej rodzaj na wewnętrzną, VAT-EU, VAT Marża itp. Możemy też stworzyć duplikat faktury lub dokument podobny, wydruk PDF albo ustawić cykliczne tworzenie faktur zawierających te same dane. Z aktualnie powstającego dokumentu możemy też utworzyć fakturę korygującą, proformę lub rachunek oraz wiele innych. Obsługa okna tworzenia faktur jest wyjątkowo prosta i intuicyjna.

W serwisie Afaktury.pl możemy utworzyć 20 rodzajów dokumentów, takich jak różne typy faktur, rachunki, ale także zamówienia, zlecenia, oferty, WZ i wiele innych. Wszystkie powstają w podobnie intuicyjny sposób, często z wykorzystaniem tych samych kontrahentów i produktów z bazy aplikacji lub ze źródeł zewnętrznych. Uzupełnianie baz kontrahentów i produktów jest banalnie proste. Do zbiorów danych przechodzimy poprzez główne menu, klikając odpowiednio przyciski Kontrahenci lub Produkty, a następnie ręcznie dodajemy pozycje lub importujemy z pliku Excel. Na tę chwilę ta ostatnia możliwość działa tylko dla produktów.

W menu głównym znajdziemy także opcję tworzenia bazy kosztów (przycisk Koszty) na podstawie dowolnych dokumentów potwierdzających ich powstanie. Dalej mamy przycisk Statystyki, pod którym znajdują się funkcje przeglądania i konfigurowania statystyk. W głównym menu znajdziemy też przycisk Ustawienia. W tej zakładce skonfigurujemy wiele funkcji programu, takich jak wygląd dokumentów, ustawienia e-maili, dodamy lub usuniemy użytkowników czy dostosujemy kolorystykę witryny. Wszystkie opcje są dobrze przedstawione graficznie i intuicyjnie rozmieszczone.

Dodatkowe funkcje Afaktury.pl

Serwis Afaktury.pl oprócz opisanych powyżej funkcji obfituje w wiele innych opcji dodatkowych. Na przykład w formularzu faktur znajdziemy możliwość sporządzania ich w obcych językach. Przetestowaliśmy wystawianie faktur w językach angielskim i rumuńskim – działało bez zarzutu.

Inną ważną funkcją jest przypomnienie o płatności, które możemy wysłać do kontrahenta. Zrobimy to, przechodząc do listy faktur i klikając ikonę dzwonka widoczną przy każdej pozycji w kolumnie Termin płatności. Możemy tam wpisać dowolną treść przypomnienia, zmienić e-mail adresata wiadomości, zmienić rodzaj wiadomości na wezwanie do zapłaty lub podziękowanie za zapłatę. Możliwe jest też skonfigurowanie przypomnienia automatycznego. Funkcją przydatną w kontakcie z kontrahentami będzie też na pewno możliwość wysyłania do nich wiadomości SMS prosto z serwisu Afaktury.pl. Pakiet 100 SMS-ów to koszt 39 zł netto.

Twórcy witryny Afaktury.pl pomyśleli również o prowadzących działalność gospodarczą i mających problemy z odzyskiwaniem należności. Za pomocą narzędzia Odzyskaj pieniądze, które znajdziemy nad formularzem faktury, możemy przekazać wierzytelność do kancelarii prawnej współpracującej z serwisem Afaktury.pl. Usługa oferowana jest za 99 zł netto.

Dwie przydatne funkcje serwisu, o których warto tu jeszcze wspomnieć to na pewno kalkulator VAT (brutto-netto), który znajdziemy nad formularzem tworzenia faktur oraz możliwość importowania danych z serwisów eBay i PrestaShop w formatach CSV i Excel.

Jak udało nam się dowiedzieć, serwis Afaktury.pl otrzyma pełne dopasowanie do Krajowego Systemu eFaktur (KSeF). Ten system elektronicznych faktur funkcjonuje od 1 stycznia 2022 r. jako dobrowolna alternatywa dla faktur papierowych i dotychczasowych elektronicznych w formacie PDF lub podobnym. Od 2023 roku przejście na KSeF będzie prawdopodobnie dla wszystkich przedsiębiorców obowiązkowe.

Bezpieczeństwo aplikacji Afaktury.pl

Witryna Afaktury.pl zapewnia bezpieczne sposoby logowania. Przede wszystkim wymusza ustawienie hasła dostępu o długości minimum 12 znaków, zawierającego małe i wielkie litery, cyfry oraz znaki specjalne. Można też określić godziny dostępu do serwisu oraz adresy IP, z których można się zalogować. Mogą to być na przykład tylko adresy firmowe lub domowe wybranych pracowników. W panelu można też dodać numer telefonu, co jest dodatkowym sposobem potwierdzenia tożsamości użytkownika. Numer telefonu jest weryfikowany za pomocą kodu przesyłanego w wiadomości SMS. W aplikacji Afaktury.pl znajdziemy również możliwość ustawienia powiadomień na telefon o logowaniu z innych urządzeń niż zwykle lub o kończącym się abonamencie.

Afaktury.pl – czy to dobre narzędzie dla przedsiębiorcy?

Prowadząc działalność gospodarczą, potrzebujemy między innymi łatwego w obsłudze narzędzia do tworzenia dokumentów handlowych. Aplikacja powinna być prosta i intuicyjna oraz zawierać wszystkie funkcje, których będziemy potrzebować przy wystawianiu różnych typów faktur. Powyższe cechy posiada program Afaktury.pl. W mojej ocenie jest to bardzo dobra platforma dla małych, a także średnich firm.

Zdarzają się drobne błędy na stronie, ale prawdopodobnie dlatego, że jest to dość nowa platforma. Twórcy witryny zadbali jednak o to, aby użytkownicy mogli informować ich na bieżąco o zauważonych niedociągnięciach, a także sugerować rozwiązania, które należałoby dodać jako nowe funkcjonalności serwisu. Szczególnie to ostatnie zasługuje na podkreślenie jako jeden z pozytywów strony Afaktury.pl.

Podsumowanie

W serwisie Afaktury.pl cieszy duża liczba funkcji oraz intuicyjność interfejsu. Podczas tworzenia dokumentów nie musimy tracić czasu na poszukiwanie potrzebnej akurat opcji. Serwis odznacza się przejrzystością, co przekłada się na szybkość działania, która w prowadzeniu firmy ma duże znaczenie. Lista dokumentów oraz zbiory kontrahentów i produktów wprowadzają porządek, także potrzebny w działalności gospodarczej. Zachęcam do wypróbowania programu Afaktury.pl.

