Bezprzewodowy irygator do zębów Teesa Easy Care [RECENZJA]

Irygatory dentystyczne są coraz popularniejszym wyborem we wsparciu codziennej higieny jamy ustnej. Sprawdziliśmy, jak działa Teesa Easy Care i czy warto go kupić.

Irygator do zębów

Jeśli nie mieliście jeszcze styczności z irygatorami do zębów, zapewne zastanawiacie się do czego dokładnie służą. Urządzenia te bowiem nie tylko przepłukują jamę ustną za pomocą strumienia wody. Dzięki temu, że jest ono pod ciśnieniem, potrafią również usuwać płytkę nazębną, czyli szkodliwy osad powstający na powierzchni zębów, bakterie z przestrzeni międzyzębowych oraz z kieszonek zębowych, czyli szczelin pomiędzy brzegiem dziąsła a jego przyczepem nabłonkowym. Oprócz tego irygatory skutecznie masują dziąsła, pozytywnie wpływając na ich ukrwienie, a strumień wody dociera do miejsc niedostępnych dla szczoteczki, płynu do płukania ust czy nawet nici dentystycznej.

Irygator Teesa Easy Care

Bezprzewodowy irygator Teesa Easy Care spełnia wszystkie wyżej wymienione funkcje. Zadaniem tego urządzenia jest przede wszystkim ograniczenie ryzyka powstawania próchnicy oraz innych chorób zębów i dziąseł. Dzięki tej kompleksowej pielęgnacji, możemy zmniejszyć częstotliwość wizyt stomatologicznych i cieszyć się zdrowym uśmiechem o wiele dłużej.

Teesa Easy Care /fot. J. Wizerkaniuk

Atutami irygatora Teesa są również bezprzewodowe działanie, 3 tryby pracy, 3 wymienne końcówki, wejście USB oraz lekki, odłączany zbiornik na wodę. O nich wszystkich opowiem za chwilę, ale najpierw zachęcam do spojrzenia na specyfikację produktu.

Specyfikacja

Moc: 5 W Przepływ wody: 180 ml / min Klasa odporności: IPX7 Poziom hałasu: <75 dB Pojemność zbiornika: 278 ml Czas działania: ok. 45 minut Czas ładowania: ok. 4 godziny Akumulator: 3,7 V / Litowo-jonowy / 1500 mAh Ładowanie: 5 V / 1 A Waga: 244 g Wymiary: 79 x 210 x 89 mm (bez końcówki) W zestawie: irygator, kabel USB, 3 końcówki

Pierwsze wrażenie

Urządzenie od początku robi dobre wrażenie. Produkt dotarł do mnie zapakowany w duże, ciemnoniebieskie pudełko, w którym po otwarciu znalazłam sporej wielkości irygator Teesa Easy Care, kabel USB, trzy wymienne końcówki oraz instrukcję obsługi w kilku językach, także w języku polskim.

Teesa Easy Care /fot. J. Wizerkaniuk

Instrukcja jest czytelna i zrozumiała, podaje dokładne informacje nie tylko o przygotowaniu urządzenia do działania (złożeniu, naładowaniu), ale także wyjaśnia użycie, co mogłoby być kłopotliwe dla początkującej osoby. Dowiadujemy się z niej między innymi tego pod jakim kątem skierować strumień wody czy jak skutecznie wyczyścić urządzenie.

Teesa Easy Care /fot. J. Wizerkaniuk

Irygator wygląda jak bardzo duża szczoteczka do zębów, ale jest dobrze wyprofilowany i wygodnie leży w dłoni. Widzimy na nim panel z trzema trybami pracy (Normal, Soft, Pulse) i dwoma dużymi przyciskami, który jest dziecinnie prosty w obsłudze. Aby włączyć urządzenie lub zmienić jego tryb, wystarczy jedno naciśnięcie guzika.

Niebieski jest także 278-mililitrowy zbiornik na wodę, który łatwo się napełnia oraz rozkłada w celu czyszczenia. Zbiornik jest półprzezroczysty, dzięki czemu na bieżąco widzimy zużycie płynu.

Teesa Easy Care /fot. J. Wizerkaniuk Teesa Easy Care /fot. J. Wizerkaniuk

Urządzenie ładuje się za pomocą dołączonego kabla USB. Tutaj muszę zaznaczyć pierwszą wadę całego zestawu, którą jest ewidentny brak ładowarki. Podejrzewam jednak, że większość z nas posiada kostkę sieciową, której używa do innych urządzeń (np. smartfona). Urządzenie jest gotowe do działania już po 4 godzinach ładowania i potrafi pracować przez ok. 45 minut.

Teesa Easy Care /fot. J. Wizerkaniuk

W zestawie znajdują się także trzy końcówki:

końcówka standardowa – idealna przy codziennej pielęgnacji i odpowiednia dla większości użytkowników;

– idealna przy codziennej pielęgnacji i odpowiednia dla większości użytkowników; końcówka delikatna – dla osób z nadwrażliwością dziąseł;

– dla osób z nadwrażliwością dziąseł; końcówka ortodontyczna – dobra w przypadku aparatów ortodontycznych, które są trudniejsze w czyszczeniu.

Teesa Easy Care /fot. J. Wizerkaniuk

Działanie

Od początku byłam ciekawa działania urządzenia, ponieważ dotychczas moje doświadczenia z irygatorami dentystycznymi nie wykraczały poza gabinet stomatologiczny. I przyznam szczerze, że przy pierwszym użyciu byłam zaskoczona siłą strumienia wody. Mamy bowiem do wyboru aż trzy rodzaje ciśnienia w trzech trybach pracy:

zwykły (6,2 bara)

delikatny (3,1 bara)

pulsujący (2,7 - 6,2 bara)

Na początku każdy z nich wydawał mi się zbyt intensywny, jednak po jakimś czasie moje dziąsła przyzwyczaiły się do pulsacji i oczyszczanie przestrzeni międzyzębowych przeszło do zwyczajnej rutyny, zaraz przed myciem zębów. Zauważyłam też, że po dłuższym czasie płytka nazębna rzeczywiście była delikatnie usuwana, lepiej niż w przypadku sonicznej szczoteczki do zębów, której również używam. Oczywiście nie zastąpi to profesjonalnej higienizacji u dentysty, jednak na co dzień z pewnością dobrze się sprawdza.

Praktyczną funkcją jest tutaj timer, który wyłącza urządzenie po 2 minutach pracy. Jako że irygator na jednym ładowaniu potrafi działać ok. 45 minut, możemy łatwo policzyć, iź bez ładowarki będziemy mogli oczyszczać zęby ponad 20 razy. To świetne rozwiązanie w wypadku krótkiego wyjazdu czy urlopu.

Teesa Easy Care /fot. J. Wizerkaniuk

Podsumowanie

Bezprzewodowy irygator Teesa Easy Care, jak sama nazwa wskazuje, jest łatwym sposobem na kompleksową higienę jamy ustnej. To świetne rozwiązanie dla osób z nadwrażliwymi, często krwawiącymi dziąsłami czy tych borykającymi się z nadmiernym powstawaniem kamienia nazębnego. Urządzenie dokładnie oczyszcza przestrzenie międzyzębowe i poprawia ukrwienie dziąseł. Sprawdzi się w przypadku użytkowników z aparatami ortodontycznymi, które mogą sprawiać problemy zwykłej szczoteczce, a także u osób przyjmujących leki wziewne, po których należy przepłukiwać jamę ustną.

Teesa Easy Care nie jest głośny (poniżej 75 dB) i nie słychać go poza łazienką. Dobrze się prezentuje, jego design jest dość uniwersalny, a użytkowanie sprawia przyjemność i jest stosunkowo proste.

Teesa Easy Care /fot. J. Wizerkaniuk Teesa Easy Care /fot. J. Wizerkaniuk

Szczerze mówiąc, w zestawie bardziej od ładowarki brakowało mi podstawki pod zamienne końcówki, których nie miałam gdzie odłożyć. Być może nie jest to duży problem, jednak brakowało mi dla niego praktycznego rozwiązania, ponieważ nie lubię bałaganu w łazience i nie posiadam zbyt wielu szufladek. Na szczęście, w wypadku zgubienia którejkolwiek z główek, możemy je dokupić na stronie producenta. Dzięki temu irygatora może też używać większa ilość osób.

Moje wrażenia z testowania irygatora Teesa są zdecydowanie pozytywne i z pewnością poleciłabym produkt każdej osobie chcącej zadbać o jak najlepszą higienę jamy ustnej.

Zadowalająca jest także cena urządzenia. W oficjalnym sklepie kupimy je za 159 zł.