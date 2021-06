Bezprzewodowy odkurzacz Pure Q92 Allergy UV - jak sprawdza się w praktyce? [TEST]

Pure Q92 Allergy UV to nowoczesny odkurzacz bezprzewodowy, wyposażony w szereg funkcji i udogodnień, dzięki którym codzienne sprzątanie ma być skuteczniejsze, łatwiejsze i przyjemniejsze. Miałam okazję sprawdzić jego możliwości w praktyce. Podpowiadam, czy warto zdecydować się na ten model.

Odkurzacze bezprzewodowe są na rynku już długi czas, ale zauważyłam, że dopiero od niedawna zaczęły cieszyć się większym zainteresowaniem. Coraz więcej osób decyduje się na tego typu alternatywę dla klasycznych, przewodowych odkurzaczy - widzę tę tendencję także wśród znajomych, którzy rozważając zakup nowego odkurzacza, myślą raczej o odkurzaczu pionowym. Zresztą, kilku znajomych już dokonało takiego zakupu i zdają się być bardzo zadowoleni. Nic dziwnego - tego typu rozwiązanie jest naprawdę praktyczne i wygodne.

Osobiście także stałam się zwolenniczką tego typu urządzeń i ciężko mi wyobrazić sobie powrót do sprzątania klasycznym odkurzaczem z kablem. Na szczęście przez ostatni miesiąc miałam okazję testować najnowszy model odkurzacza bezprzewodowego Electrolux Pure Q92 Allergy UV. W tekście dowiecie się m.in.: czym się charakteryzuje, jakie funkcje i możliwości posiada, jak radzi sobie ze sprzątaniem różnego typu powierzchni oraz czy warto zdecydować się na jego zakup.

Electrolux Pure Q92 Allergy UV - pierwsze wrażenia

Co w zestawie?

Oprócz odkurzacza Pure Q92 Allergy UV z odłączanym modułem ręcznym, w zestawie znajduje się:

Elektroszczotka z oświetleniem LED (7 diod), która jest przeznaczona do czyszczenia różnego rodzaju powierzchni, w tym paneli, płytek oraz dywanów. Została wyposażona w technologię BrushRollClean, co oznacza, że szczotka czyści się automatycznie, po naciśnięciu specjalnego przycisku na górze ssawki.

Elektroszczotka z technologią UV (BedProPower Plus), przeznaczona do czyszczenia m.in. materacy, łóżek, kanap czy posłań dla zwierząt. Jak podkreśla producent, umożliwia usunięcie do 99,9% kurzu, bakterii i alergenów z odkurzanych powierzchni.

Delikatna ssawka z pluszem, przeznaczona do czyszczenia delikatnych powierzchni, np. szklanych powierzchni czy sprzętów elektronicznych.

Rozsuwana ssawka szczelinowa ze szczotką, która sprawdzi się podczas odkurzania wyżej położonych miejsc np. karniszy, kartek wentylacyjnych.

Wielofunkcyjna ssawka 2w1 przeznaczona do odkurzania szczelin oraz listew przypodłogowych.

Stacja ładująca

Materiałowy worek na akcesoria

Wygląd i jakość wykonania

Pure Q92 Allergy UV to nowoczesny i stylowy odkurzacz o ciekawej konstrukcji. Prezentuje się naprawdę dobrze. Klasyczna kolorystyka - perłowa biel połączona z szarością i czernią - sprawia, że odkurzacz bez problemu dopasuje się do każdego nowoczesnego wnętrza. Już przy wyjmowaniu z pudełka można poczuć, że to solidne i dopracowane urządzenie. Wszystkie części zostały wykonane z wysokiej jakości materiałów.

Ergonomiczny uchwyt połączony z lekką, aluminiową ramą umożliwiają wygodne prowadzenie odkurzacza. Całe urządzenie waży 4,8 kg, ale wszystko zostało odpowiednio wyważone - umieszczony na dole środek ciężkości sprawia, że odczuwalny ciężar to zaledwie 800 g.

Na głównym uchwycie znajdziemy dwa przyciski - jeden przeznaczony do uruchamiania i wyłączania odkurzacza, drugi odpowiada za zmianę ustawienia mocy działania urządzenia. Poza tym, możemy skorzystać z wyjmowanego modułu ręcznego, na którym znajdziemy oddzielny włącznik. Ta część nie posiada możliwości zmiany mocy - działa w jednym trybie.

Pure Q92 Allergy UV - funkcje i możliwości

System filtracji

Electrolux Pure Q92 Allergy UV został wyposażony w zaawansowany, 5-stopniowy system filtracji, który - jak podaje producent - wychwytuje 99,9% cząstek o rozmiarach 0,3-10 µm. Poza tym, wbudowany system Cyclonic ze śrubą Air Helix skutecznie oddziela cząsteczki kurzu od powietrza, zmniejszając ryzyko zatorów i częstotliwość czyszczenia filtrów. Ma to również znaczący wpływ na wydajność odkurzacza.

Wewnątrz korpusu głównego znajdziemy:

Osiowy system cykloniczny

Stożek czołowy z siatką

Filtr gąbkowy

Filtr mikro

Filtr emisji E10

Co ważne, wszystkie zastosowane filtry są zmywalne, dzięki czemu nie wymagają częstej wymiany, co z kolei ma korzystny wpływ na środowisko naturalne.

Należy również zaznaczyć, że system filtracji w połączeniu z lampą UV umieszczoną w elektroszczotce Bed ProPower Plus jest w stanie usunąć do 99,9% cząsteczek o wielkości pomiędzy 0,3 µm-10 µm, takich jak pyłki, bakterie, zarodniki grzybów, roztocza kurzu domowego i inne alergeny. Poniżej możecie zobaczyć, jak to działa:

Moc i czas działania

Odkurzacz Pure Q92 Allergy UV został wyposażony w litowo-jonowy akumulator o pojemności 2100 mAh, który pozwala na długi czas pracy na jednym naładowaniu - około 55 minut pracy przy użyciu najniższej siły i około 15 minut z uruchomioną mocą maksymalną. To wystarczający czas, aby posprzątać większość miejsc.

Warto zaznaczyć, że czas działania zależy w dużej mierze od powierzchni oraz rodzaju zabrudzeń. Bateria z pewnością rozładuje się szybciej, jeśli odkurzanym podłożem będą wyłącznie zanieczyszczone dywany czy wykładziny. Czas ładowania akumulatora, po całkowitym rozładowaniu, to ok. 4 godziny. O stanie baterii informują 3 diody znajdujące się na odkurzaczu.

Odkurzacz został wyposażony w 3 poziomy mocy, które możemy wygodnie zmieniać w trakcie sprzątania. Dodatkowo zastosowano funkcję, która umożliwia zapamiętanie ostatniego ustawienia.

Efektywność sprzątania

Jak wspominałam wyżej, odkurzacz Pure Q92 Allergy UV jest przeznaczony do czyszczenia różnego rodzaju powierzchni - poradzi sobie z zabrudzeniami na dywanach, wykładzinach, panelach, kafelkach, a także zbierze zanieczyszczenia z mebli, tapicerek czy różnego rodzaju zakamarków. Doskonale sprawdzi się również na przykład podczas czyszczenia wnętrza samochodu - wystarczy odpiąć moduł ręczny i zamontować odpowiednią końcówkę, którą zbierzemy kurz z kokpitu czy okruchy z siedzeń.

Używając odkurzacza bezprzewodowego Pure Q92, nie musimy martwić się o wymianę czy zakup worków na zanieczyszczenia. Urządzenie zostało wyposażone w całkiem duży pojemnik na zabrudzenia, który po napełnieniu wystarczy odpiąć i opróżnić nad koszem. Poza tym, jak pisałam wyżej, w odkurzaczu umieszczono filtry, które możemy czyścić wodą, bez konieczności częstej wymiany. To nie tylko wygodne rozwiązanie, ale również ekologiczne i ekonomiczne.

Ciekawym i przydatnym rozwiązaniem jest technologia BrushRollClean, w którą wyposażona została główna ssawka. Pozwala ona automatycznie usunąć zalegające włosy i sierść z elektroszczotki, nawet jeśli odkurzacz jest wyłączony - wystarczy nacisnąć przycisk nogą.

Dodatkowym udogodnieniem jest także oświetlenie LED (7 jasnych diod) w elektroszczotce, które zapewnia doskonałą widoczność podczas odkurzania zaciemnionych miejsc.

Wygoda użytkowania

Odkurzacz Pure Q92 jest lekki i poręczny, a oprócz tego możemy postawić go w dowolnym miejscu jeśli nagle będziemy musieli przerwać sprzątanie. Nie musimy kłaść urządzenia, aby potem się po nie schylać - pionowa i odpowiednio wyważona konstrukcja zapewnia stabilne ustawienie sprzętu zawsze pod ręką. Odkurzacz utrzymuje swoją pozycję również po wyjęciu modułu ręcznego.

W zestawie otrzymujemy także stację ładującą, którą możemy postawić w dowolnym miejscu, aby wygodnie odstawić odkurzacz po pracy w celu naładowania. Kabel zasilający ma około 170 cm, wiec spokojnie podłączymy go do wolnego gniazdka w wybranym pomieszczeniu.

Pure Q92 Allergy UV - specyfikacja techniczna

Typ filtracji: zmywalny filtr progresywny Napięcie [V]: 25.2 Rodzaj baterii: Li-ion Pojemność baterii [mAh]: 2100 Przechowywanie: stacja bazowa Elektroszczotka: tak Akcesoria: szczotka do delikatnych powierzchni, rozsuwana ssawka szczelinowa ze szczotką, wielofunkcyjna ssawka 2w1, materiałowy woreczek na akcesoria Waga netto [kg]: 4,8 4.8 Długość części ręcznej [cm]: 11 Czas pracy przy najwyższym poziomie mocy [min.]: 15 Czas pracy przy najniższym poziomie mocy, parkiet [min.]: 55 Poziom hałasu [dB]: 76 Czas ładowania [h]: 4

Pure Q92 Allergy UV - wrażenia z użytkowania

Muszę przyznać, że już przy wyciąganiu z pudełka odkurzacz Pure Q92 Allergy UV przykuł moją uwagę - nowocześnie wyglądająca konstrukcja i stylowy design z pewnością zadowolą osoby, dla których oprócz kwestii technicznych liczy się również estetyka. Aspekt wizualny jest w tym przypadku o tyle ważny, że odkurzacz pionowy trudniej umieścić na przykład w szafie (szczególnie w czasie ładowania), przez co jest on zazwyczaj ustawiony "na widoku".

Dodam również, że Pure Q92 Allergy UV jest niezwykle "zgrabny", przez co nie zajmuje zbyt wiele miejsca, a stonowana kolorystka sprawia, że nie rzuca się w oczy i łatwo dopasowuje się do różnych wnętrz.

Ciekawym elementem jest skórzany uchwyt odkurzacza ręcznego, który nie tylko poprawia komfort pracy (ręka się nie poci i nie przesuwa), ale jeszcze bardziej podkreśla stylowy wygląd urządzenia i ukazuje, że zadbano o każdy szczegół, jeśli chodzi o konstrukcję.

Cieszy mnie liczba i rodzaj akcesoriów, które znajdują się w zestawie, a także materiałowy woreczek umożliwiający wygodne przetrzymywanie wszystkich rzadziej używanych elementów, aby się nie pogubiły. Za to ogromny plus. Poza tym, w części modułu ręcznego znajdziemy miejsce umieszczenie ssawki szczelinowej 2w1.

Podczas testów nie zauważyłam problemów jeśli chodzi o wciąganie większych zabrudzeń, typu rozsypane płatki kukurydziane, ziarnka kawy czy liście z kwiatków. Co ciekawe, główna elektroszczotka dobrze poradziła sobie z odkurzeniem dywanów z dłuższym włosiem, co zazwyczaj - w przypadku innych modeli - okazuje się dość uciążliwe. Bez problemu na jednym naładowaniu, z użyciem mocy minimalnej, odkurzyłam całe mieszkanie o całkowitej powierzchni 50 m2, nie ograniczając się tylko do podłóg - wyczyściłam też kanapę oraz listwy przypodłogowe. Po skończonej pracy świeciła się jedna z trzech diod.

Czyszczenie poszczególnych elementów także zostało dobrze przemyślane i raczej nie sprawia większych trudności. Dużym udogodnieniem jest na pewno automatyczne czyszczenie elektroszczotki za pomocą funkcji BrushRollClean - dzięki temu wszelkie zaplątane w szczotkę włókna zostają wciągnięte, przez co nie musimy, co chwilę jej wyciągać i czyścić. Chociaż i ta czynność nie sprawia większych trudności - wystarczy odblokować mechanizm zabezpieczający i wyciągnąć szczotkę.

A co z generowanym hałasem? Producent podkreśla, że odkurzacz działa bardzo cicho, dzięki umieszczeniu wylotu powietrza z tyłu modułu ręcznego. Postanowiłam to sprawdzić, używając profesjonalnego decybelomierza, który był oddalony od urządzenia o metr. Oto wyniki:

Hałas generowany przez odkurzacz pracujący z minimalną mocą - 64,7 dB

- Hałas generowany przez odkurzacz pracujący z średnią mocą - 66,2 dB

- Hałas generowany przez odkurzacz pracujący z maksymalną mocą - 70,7 dB

Wyniki zgadzają się z tym, co możemy znaleźć w specyfikacji technicznej i trzeba przyznać, że dźwięk nie jest uciążliwy i przesadnie głośny.

Moim zdaniem odkurzacz Electrolux Pure Q92 Allergy UV to wielofunkcyjne urządzenie, które poprawi komfort sprzątania - nie tylko powierzchni płaskich, ale także różnego rodzaju mebli czy trudnodostępnych miejsc. Akumulatorowa konstrukcja i odczepiany moduł ręczny sprawia, że możemy zabrać odkurzacz w dowolne miejsca, np. do garażu, aby posprzątać wnętrze auta.

Zastosowane funkcje i nowoczesne technologie zadowolą przede wszystkim właścicieli zwierząt oraz alergików, którym zależy na skutecznym pozbyciu się wszelkich pyłków, bakterii oraz kurzu. To również idealne rozwiązanie dla tych, którzy cenią sobie nie tylko wygodę podczas sprzątania, ale także wygląd zewnętrzny urządzenia.

Zadowala również niewygórowana cena (jak na tego typu sprzęt), szczególnie biorąc pod uwagę funkcjonalność, wysoką jakość wykonania oraz zawartość zestawu. Obecnie Electrolux Pure Q92 Allergy UV kosztuje 1499 zł.

Well Q81 Allergy UV, czyli tańsza alternatywa

Jeśli mimo wszystko zależy Wam na nieco niższej kwocie, którą chcecie przeznaczyć na odkurzacz bezprzewodowy, to warto przyjrzeć się innemu modelowi marki Electrolux - Well Q81 Allergy UV. Pod względem wizualnym i konstrukcyjnym, urządzenie niewiele różni się od Pure Q92 - nawet akcesoria w obu zestawach są podobne. W wyposażeniu Well Q81 znajdziemy: elektroszczotkę z oświetleniem LED, elektroszczotka z technologią UV (BedProPower Plus), teleskopową ssawkę szczelinową, delikatną ssawkę z pluszem oraz stację ładującą. Nie zabrakło także modułu odkurzacza ręcznego oraz ergonomicznego uchwytu.

Odkurzacz Well Q81 Allergy UV jest tak samo poręczny i lekki (dzięki odpowiednio rozłożonemu środkowi ciężkości), jak wyżej opisany model. Posiada 5-stopniowy system filtracji z warstwą E10, która eliminuje do 99,99% mikroskopijnych cząsteczek kurzu o wielkości >1 µm.

Główną różnicą, w stosunku do modelu Pure Q92, jest 2-stopniowy zakres mocy działania oraz wygląd zewnętrzny - biała rama jest wykonana z w całości z plastiku, tak samo moduł ręczny. Nie zmienia to jednak faktu, że odkurzacz automatyczny Well Q81 Allergy UV prezentuje się równie nowocześnie i stylowo. Jeśli nie przeszkadza Wam mniejszy dobór mocy pracy, a kolorystyka i budowa tego modelu bardziej przypadła Wam do gustu, to spokojnie możecie skorzystać z takiej alternatywy, tym bardziej jeśli chcecie nieco zaoszczędzić. Obecnie Electrolux kosztuje 1 299 zł.

Cena i dostępność Pure Q92 i Well Q81