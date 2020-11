Bitdefender FAMILY PACK - recenzja najnowszej edycji 2020

Nowa edycja programu antywirusowego Bitdefender FAMILY PACK przeznaczona jest do użytku na urządzeniach domowych. Zabezpiecza wszystkie sprzęty z systemem Windows, macOS, Android oraz iOS, więc bez względu z których oprogramowań korzystacie, Bitdefender ma zapewnić bezpieczeństwo.

Program FAMILY PACK zawiera Bitdefender VPN i Bitdefender Safepay dla ochrony prywatności oraz Kontrolę Rodzicielską dla bezpieczeństwa dzieci. W pakiecie można chronić do 15 urządzeń.

Interfejs

Interfejs zaprojektowany jest w sposób czytelny, oferując dostęp do wszystkich najważniejszych funkcji. Z poziomu pulpitu aplikacji mamy możliwość wykonania trzy typy skanów oraz widzimy powiadomienie informujące co możemy jeszcze zrobić dla ochrony sprzętu. Poniżej widać ile sprzętów jest objętych ochroną przez oprogramowanie. Po lewej są kategorie, pod którymi kryją się szczegółowe funkcje i opcje ochrony, które można dostosować pod siebie.

Funkcje programu

Najnowsza edycja programu zawiera wiele ciekawych funkcji, takich jak:

Kontrola Rodzicielska dla bezpieczeństwa online dzieci

Bitdefender VPN chroni prywatność użytkownika na wszystkich urządzeniach

chroni prywatność użytkownika na wszystkich urządzeniach Wykrywanie zachowań przypominających ransomware i blokowanie ich wykonania

Blokowanie nieautoryzowanych aplikacji, które próbują uzyskać dostęp do kamery internetowej i mikrofonu

Ochrona transakcji online poprzez moduł antykradzieżowy oraz narzędzia zabezpieczające przed utratą urządzenia.

Wykrywanie malware

Głównym zadaniem antywirusa Bitdefender jest ochrona konsumentów przed zagrożeniami cyfrowymi przy jednoczesnym zapewnieniu łatwości użytkowania. Jedną z zalet wersji FAMILY PACK jest wielowarstwowa ochrona przed ransomware. Nasze dokumenty, zdjęcia, filmy i muzyka są bezpieczne, dzięki warstwie ochrony danych. Ponadto moduł Zaawansowanej Ochrony przed Zagrożeniami dodatkowo zabezpiecza pliki przed szyfrowaniem ransomware.

Kolejną zaletą jest nowa funkcja, która wykrywa luki w systemie następnie blokując próby wymuszenia. Zapobiega ona wysyłaniu poufnych informacji w niezaszyfrowanych formularzach oraz zabezpiecza użytkownika przed atakami botnet.

Ciekawą funkcją są też tryby, czyli profile ustawień dostosowane do tego co aktualnie robimy na urządzeniu. Dostępne są tryby: Pracy, Filmu, Gry, Publicznego Wi-Fi oraz Pracy na Baterii. Każdy z profili różni się od siebie, na przykład w trybie Pracy antywirus zwiększa ochronę poczty oraz eliminuje spowolnienie systemu, a w trybie Gry zwiększa wydajność urządzenia i eliminuje przerwy podczas grania.

Bitdefender Safepay przydatne jest podczas wejścia na stronę związaną z płatnościami, na przykład na witrynę banku. Wówczas pojawia się powiadomienie w prawym dolnym rogu ekranu z propozycją kontynuowania płatności w programie Bitdefender Safepay. Po przejściu do osobnej przeglądarki pojawia nam propozycja otwierania zawsze danej strony w bezpiecznym środowisku.

Bitdefender VPN zapewnia większą prywatność danych podczas podłączania swoich sprzętów do niezabezpieczonych sieci publicznych na przykład w hotelach, kawiarniach lub lotniskach. Pozwala on uniknąć kradzieży wrażliwych danych oraz chroni adres IP użytkownika przed hakerami. W podstawowym abonamencie dostępne jest 200 MB dziennego ruchu, po aktualizacji do wersji premium odblokowana zostaje opcja przeglądania bez ograniczeń oraz możliwość korzystania z wielu wirtualnych lokalizacji.

Bitdefender Anti-Tracker to rozszerzenie do przeglądarki, które zapewnia bezpieczeństwo podczas korzystania z Internetu. Bez ochrony firmy zewnętrzne mogą uzyskać dane osobowe użytkownika przeglądarki takie jak: zainteresowania, ostatnie lokalizacje logowania, listę odwiedzanych stron i tym podobne. Na ich podstawie dobierane są reklamy, które mają na celu trafić w gusta konsumenta. Zadaniem rozszerzenia Anti-Tracker jest maskowanie działalności użytkowników w sieci w taki sposób, żeby nie zostawiali po sobie śladów, które mogłyby zostać wykorzystane przez firmy zewnętrzne. Moduł obsługiwany jest przez Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Google Chrome.

Kontrola Rodzicielska zapewnia rodzicom kontrolę nad bezpieczeństwem oraz zachowaniem ich dzieci podczas korzystania z komputera lub telefonu. W module należy stworzyć profil Dziecka, do którego następnie można przypisać konkretne sprzęty. Po zainstalowaniu Bitdefender Parental Control należy włączyć Kontrolę Rodzicielską i dostosować ustawienia według własnych preferencji. Za pomocą tego programu można podejrzeć lokalizację dziecka, wykres aplikacji, z których korzysta oraz z jaką częstotliwością. W zakładce zarządzania aplikacjami mamy możliwość ograniczenia dostępu do konkretnych programów. Co ważne, blokowanie nie działa na systemie iOS.

Antywirus Bitdefender według AV-TEST jest jednym z programów mających najmniejszy wpływ na wydajność. Pracuje w tle, nie wpływając zauważalnie na prędkość pracy aplikacji, przeglądanie sieci, kopiowanie plików czy instalację nowych programów w systemie.

Bitdefender FAMILY PACK - czy warto? Zdecydowanie!

Bitdefender FAMILY PACK to bardzo skuteczny i wydajny program antywirusowy. Spełnia zadanie ochrony sprzętu pod każdym względem nie tylko od strony urządzenia, ale również od strony Internetowej chociażby umożliwiając połączenia szyfrowana. Ponadto nie spowalnia w zauważalny sposób pracy urządzeń i pozwala na jednoczesną ochronę aż 15 sprzętów.

Jeśli szukasz dobrej ochrony dla całej rodziny na wszystkie urządzenia - nie sposób go nie polecić!