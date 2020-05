Bitrix24 - rozwiązanie komunikacyjne dla firm nie tylko w trakcie pandemii Covid-19

Bitrix24 to kompleksowy system, który ma zapewnić zarówno łączność z klientami, jak i płynną współpracę całego zespołu. Sprawdzi się dużych, jak i małych firmach.

Bitrix24 to rozwiązanie wyrastające z klasycznego CRM, jednak znacznie wykraczające poza ramy standardowych rozwiązań tego typu. Został tu położony nacisk zarówno na komunikację wewnętrzną, jak i z klientami. Obejmuje to szereg zaawansowanych technologicznie rozwiązań, w tym możliwość wdrożenia własnej, wirtualnej centralki telefonicznej VoIP, a także intranetowy "portal społecznościowy" dla pracowników.

Bitrix24 - znacznie więcej, niż standardowy CRM

Bitrix24 to system wyposażony w niezbędne narzędzia dla działu sprzedaży. Znajdziemy tutaj rozbudowaną bazę kontaktów i firm, katalog produktów, rejestr prowadzonych spraw i inne elementy niezbędne do skutecznego funkcjonowania biznesu. Mniejsze firmy, nie mające takich wymagań, jak większe, mogą korzystać z trybu prostego, specjalnie dostosowanego pod ich kątem. Niezależnie od wielkości prowadzonego biznesu dostępny jest szereg ustawień, umożliwiających dostosowanie systemu do wymagań. Znajdziemy tutaj między innymi funkcje planowania spotkań, rezerwacji zasobów czy zaawansowaną automatyzację sprzedaży (w tym lejek sprzedażowy). Wspomniany portal intranetowy to element ogólnodostępny dla wszystkich pracowników - wygląda podobnie do Facebooka i w takie same sposoby umożliwia użytkownikowi bieżącą komunikację ze wszystkimi, gromadzenie w jednym miejscu swoich zdań, a także prowadzenie ankiet i udostępnianie kalendarzy. Dużą zaletą jest dwukierunkowa synchronizacja z programami Outlook i kalendarzami Google.

Użytkownicy Bitrix24 mogą korzystać z niego zarówno poprzez aplikację desktopową, jak i na smartfonach, co umożliwiają aplikacje mobilne na systemy iOS oraz Android.

Bitrix24 - zaawansowana komunikacja

Warto przyjrzeć się dokładnie możliwościom komunikacji, które oferuje Bitrix24. Możemy podzielić ją na dwa obszary - zewnętrzną oraz wewnętrzną. Zaczniemy najpierw od zewnętrznej - tutaj zadbano o wygodną komunikację z klientami korzystającymi z różnych kanałów. Obojętnie, czy współpracuje się z nimi za pomocą formularza na stronie www, komunikatora internetowego, poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy, wszelkie dane są zapisywane w jednym miejscu, co jest bardzo wygodnym rozwiązaniem i eliminuje ryzyko zagubienia lub niezauważenia informacji od klienta. Dużą zaletą systemu jest obsługa popularnych komunikatorów, jak Facebook Messenger, Skype, Instagram, Viber czy Telegram, co pozwala odpowiadać klientom na platformach, z których przychodzi zapytanie. Pracę ułatwia także możliwość przygotowania odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz możliwość zastosowania botów (własnych lub od firm trzecich).

Centrum kontaktów Bitrix24 oferuje również obsługę płatności online oraz przekierowań. Dlatego gdy klient np. przesyła zgłoszenie poprzez formularz, zostaje ono automatycznie przesłane do bota lub odpowiedniego agenta. Każdy z wymienionych aspektów komunikacji z klientem jest w pełni konfigurowalny, co pozwala na dopasowanie systemu optymalnie do potrzeb firmy. Czego można chcieć więcej? Oczywiście telefonii. I tutaj Bitrix24 dostarcza wszystkiego, co potrzebne, integrując CRM z telefonią. Można więc wykonywać połączenia z numerami komórkowymi oraz stacjonarnymi bez konieczności zakupu urządzeń do telefonii IP. Jeśli ma się jednak taki sprzęt, telefonia Bitrix24 zapewnia integrację z FreePBX, 3CX, RingCentral, udostępnia również API telefonii i złącze SIP do centrali PBX.

System daje również możliwość korzystania z połączeń wewnętrznych. Czaty i wideorozmowy oraz wideokonferencje można przeprowadzać za pomocą wspomnianego wcześniej portalu intranetowego, a także przeprowadzać rozmowy poprzez dzwonienie na telefony wewnętrzne. Numery wewnętrzne mają takie same możliwości, jak zewnętrzne, czyli pocztę głosową, możliwość kolejkowania i przekierowania połączeń, a także nadawanie wiadomości SMS.

Warto podkreślić, że telefonia znajduje się we wszystkich planach i edycjach Bitrix24, a brak konieczności zakupu sprzętu do telefonii IP redukuje koszty jej wdrożenia. Ponieważ nie wymaga ona dodatkowego oprogramowania, jest to szybki proces.

Bitrix24 - podsumowanie

System Bitrix24 został stworzony w sposób, który nie pozostawia nic do życzenia. Przewidziano tu wszystkie potrzeby, jakich wymaga nowoczesny biznes i udostępniono narzędzia do ich zaspokojenia. Jest to kompleksowe rozwiązanie, które powinno doskonale sprawdzić się w firmach o różnych wielkościach, zapewniając zarówno płynną komunikację wewnętrzną, jak i optymalny kontakt z klientami. Dlatego nie sposób nie polecić tego systemu wszędzie tam, gdzie komunikacja ma kluczowe znaczenie dla prowadzonych interesów.

