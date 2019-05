BlackPoint BPH302XLBK i BPH302XLC

Produkty BlackPoint to wybór dla użytkowników ceniących jakość wydruków ponad duże oszczędności. Zamienniki dla HP 302 zajęły drugie miejsce w naszym teście.

Zamienniki do drukarek HP od marki BlackPoint zazwyczaj utrzymują podobne ceny i wydajności co tusze oryginalne. Jednocześnie stanowią dowód, że zamiennik może zaskoczyć jakością stosowanego atramentu i precyzją wykonania. Bez wątpienia jest to ciekawy wybór dla użytkowników planujących drukowanie fotografii i grafik o dużej szczegółowości.

Zamienniki od BlackPoint są sprzedawane w kartonowych opakowaniach. Doceniamy staranność zabezpieczenia kartridży przed uszkodzeniem. Trochę szkoda, że producent nie dołącza w zestawie nawet prostej instrukcji instalacji. Pochwały należą się natomiast na rzadko spotykane deklaracje dotyczące wydajności. Kartridże przy pojemnościach 13 ml mają osiągać 390 zadrukowanych stron w kolorze i do 550 w czerni. Same pojemności zostały podane z dużą dawką ostrożności - według naszych pomiarów w kartridżach znajdowało się 14,3 oraz 15,9 g atramentu. Trafnie prezentują się natomiast zapewnienia co do wydajności. Podczas testów zadrukowaliśmy 366 stron w kolorze i 687 stron w czerni. Stosunkowo wysoka cena zestawu, sprawia że pomimo niezłej wydajności, koszt pojedynczej strony na poziomie 55 gr prawie nie odbiega od kosztów zakupu produktów HP. Podczas testów odnotowaliśmy problemy z odpowiednim odczytem zawartości tuszu w kartridżu. Drukarka informowała że tusz kolorowy jest wyczerpany, a czarny ma 1/4 pojemności - błędne odczyty nie wpływały jednak na pracę urządzenia.

Produkt jest objęty dożywotnią gwarancją obejmującą również uszkodzenia drukarki powstałe na skutek użytkowania zamiennika.

Co rzadko spotykane, bez problemu odnajdziemy deklaracje dotyczące wydajności tuszu BlackPoint