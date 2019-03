BlackVue DR750S-2CH: test dwukanałowego rejestratora samochodowego

Sprawdzamy możliwości zaawansowanego rejestratora BlackVue DR750S-2CH. Testujemy jakość nagrań oraz omawiamy funkcje związane z komunikacją i rejestrowaniem obrazu.

Większość rejestratorów samochodowych na rynku to urządzenia pozwalające na nagrywanie obrazu znajdującego się wyłącznie przed pojazdem. Pełnię komfortu i bezpieczeństwa zapewniają dopiero systemy dwukanałowe. Jednym z najpopularniejszych producentów oferujących ten drugi typ urządzeń jest Blackvue. Kilka tygodni temu przygotowaliśmy test topowego modelu Blackvue DR900S-2CH. Teraz na stół redakcyjny trafił rejestrator DR750S-2CH. Ponownie jest to model dla wymagających użytkowników, jednak dostępny w nieco niższej cenie.

BlackVue DR750S-2CH - zestaw i akcesoria

Rejestrator jest dostarczany do klienta z bardzo bogatym zestawem akcesoriów. Oprócz dwóch kamer, pudełko kryje zapasowe taśmy instalacyjne, narzędzie do podważania, samoprzylepne uchwyty do rozprowadzenia przewodu, instrukcję obsługi, ładowarkę, przewód komunikacyjny, kartę pamięci o pojemności 16 GB oraz czytnik kart pamięci na USB. Całość pozwoli nam na przynajmniej dwukrotne zainstalowanie urządzenia.

BlackVue DR750S-2CH - specyfikacja i parametry

Sercem systemu jest przednia kamera oparta na przetworniku SONY Stravis. Nagrywa ona obraz FullHD z płynnością 60 kl./s przy widoczności w zakresie aż 139°. Tylna kamera, również wykorzystuje przetwornik SONY Stravis oraz posiada obiektyw zapewniający obraz o widoczności w zakresie 139°. Jedyną różnicą jest maksymalny framerate wynoszący 30 kl./s. Specyfikacja zestawu obejmuje również wbudowane moduły Wi-Fi i GPS, a także czujnik przeciążeń.

BlackVue DR750S-2CH - budowa i instalacja

Kamery przyklejamy bezpośrednio na szybę samochodu. Dzięki obrotowym uchwytom możemy łatwo dostosować odpowiedni kąt nagrywania. Przednia kamera pełni rolę centrali komunikacyjnej dla całego zestawu. To właśnie bezpośrednio do niej podpinamy kabel zasilający oraz przewód komunikacyjny. Ten drugi najlepiej schować w podsufitce lub pod uszczelkami. Również w przedniej kamerze ukryto slot na karty micro SD. Rejestrator rozpoczyna swoją pracę bezpośrednio po podpięciu do zasilania. Informuje nas o tym głos polskiej lektorki. Polskojęzyczne komunikaty usłyszymy również podczas zmiany ustawień za pomocą panelu dotykowego i przycisku fizycznego. Pełnię możliwości BlackVue DR750S-2CH poznamy dopiero po skorzystaniu z dedykowanej aplikacji na urządzenia mobilne.

BlackVue DR750S-2CH - nagrywanie i obsługa

Aplikacja BlackVue jest darmowa. Skonfigurowanie jej okazuje niezwykle proste. Wystarczy połączyć się z siecią Wi-Fi generowaną przez rejestrator. Cały proces trwa mniej niż 5 minut. Aplikacja zapewnia dostęp do podglądu na żywo oraz udostępnia możliwość przeglądania nagrań wcześniej zapisanych na karcie pamięci. Jest to niezwykle wygodne chociażby podczas ustawiania odpowiedniego kąta nagrywania.

Dodatkowo model BlackVue DR750S-2CH, podobnie jak wyższa seria urządzeń, oferuje dostęp do unikatowej usługi chmurowej Blackvue Cloud. Dzięki niej użytkownik może korzystać z udogodnień oferowanych przez aplikację urządzenia, przebywając nawet setki kilometrów od rejestratora. Wystarczy podłączyć zestaw nagrywający do routera samochodowego. Oprócz podglądu nagrań i bieżącego obrazu możliwe jest śledzenie GPS pojazdu, a także odbieranie powiadomień ostrzegawczych związanych z pracą czujnika ruchu i czujnika wstrząsów.

Obraz i dźwięk oferowany przez kamerę prezentują się bez zarzutów. Rejestrator zapewnia odpowiednią ostrość materiałów oraz szeroki zakres widoczności. Na szczególną uwagę zasługują nagrania w trybie nocnym. Przetworniki SONY Stravis doskonale radzą sobie z przetwarzaniem zaciemnionego obrazu zachowując wzorowy ogląd na sytuację wokół pojazdu.

BlackVue DR750S-2CH - podsumowanie

Główną różnicą między BlackVue DR750S-2CH, a Blackvue DR900S-2CH jest rozdzielczość obrazu rejestrowanego przez przednią kamerę. Tańsza konstrukcja oferuje obraz 1080p, podczas gdy w droższej możemy liczyć na materiały 4K. Całe szczęście dzięki zastosowaniu przetwornika SONY Stravis obraz z niższego modelu wciąż prezentuje się rewelacyjnie odznaczając się dużą szczegółowością. Duże pochwały należą się za jakość nagrań nocnych. Niezmiennie jesteśmy pod wrażeniem praktycznej aplikacji obsługującej komunikację chmurową. W naszej ocenie BlackVue DR750S-2CH to wzorowo opracowany rejestrator dwukanałowy.

Kamerę można nabyć w sklepach: