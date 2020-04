Wytrzymałość, duży zasięg i komfortowa jazda po każdej nawierzchni. Tak prezentuje się hulajnoga elektryczna Blaupunkt ESC910.

Model hulajnogi elektrycznej ESC910 firmy Blaupunkt został wyposażony w wydajny silnik o mocy 350W, który umożliwia osiągnięcie prędkości maksymalnej na poziomie 25 km/h. A zastosowany w urządzeniu duży akumulator o pojemności 10 Ah, pozwala pokonać dystans do 40 km. Tempo jazdy możemy dostosowywać do swojego wieku oraz umiejętności, dzięki trzystopniowej regulacji prędkości. To ile kilometrów uda nam się przejechać na jednym doładowaniu zależy przede wszystkim od prędkości, obciążenia pojazdu (maks. 120 kg), rodzaju nawierzchni oraz temperatury otoczenia. Producent zadbał jednak o możliwość jego wydłużenia, dzięki samodzielnej wymianie baterii na zapasowe, które są dostępne w sprzedaży pod symbolem ACE910. Akumulator zamontowany został w specjalnym otworze, który znajduje się na kierownicy. Baterię możemy ładować bez zdejmowania jej z hulajnogi, jak i oddzielnie - posiada niezależne gniazdo ładowania. Do pełnego naładowania potrzebujemy ok. 5 godzin.

Komfort podróżowania i stabilna jazda po różnego rodzaju nawierzchniach jest zapewniona dzięki 10-calowym gumowym oponom. Bezpieczeństwo jazdy zapewnia również ergonomiczna kierownica z gumowymi rączkami, na której znajdują się przyciski przyspieszania, manetki hamulca oraz wyświetlacz LCD pokazujący najważniejsze informacje (stan naładowania akumulatora, aktualną prędkość, tryb jazdy). Nie zabrakło również dzwonka ostrzegawczego. Z tyłu i z przodu zamontowano oświetlenie LED, które zwiększa nasze pole widzenia i poprawia nasza widoczność na drodze po zmroku. Hulajnoga ESC910 posiada również tempomat, który uruchamia się automatycznie, gdy stała prędkość jazdy jest utrzymywana przez co najmniej 6 sekund. Można go wyłączyć naciskając klamkę hamulca lub przycisk przyspieszania.

Bezpieczne hamowanie jest możliwe dzięki hamulcom tylnym - tarczowy i nożny - i przednim, posiadającym elektryczny system E-ABS. Stabilną pozycję podczas jazdy zapewnia szeroka, antypoślizgowa platforma.

Hulajnogę bez problemu możemy transportować - posiada szybki i łatwy mechanizm składania, a jej rozmiary to 1088x461x420/1176 mm (złożona/rozłożona). Waży ok. 15 kg.

Co ciekawe, w zestawie otrzymujemy torbę do zamocowania na kierownicy za pomocą rzepów. Torbę wykonano ze sztywnej i trwałej pianki EVA, co gwarantuje, że przedmioty znajdujące się w jej wnętrzu nie zostaną uszkodzone podczas upadku.