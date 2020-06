Blaupunkt Moby Blue S1111E to przenośny klimatyzator o dużej mocy i czterech trybach działania. Wyposażono go w szereg praktycznych funkcji.

Blaupunkt Moby Blue S1111E to klimatyzator przenośny o mocy 3200 W. Pozwala ona na osiągnięcie poziomu przepływu powietrza w wysokości 280 m3/h. Ta moc wykorzystywana jest nie tylko do chłodzenia, ale również do innych trybów pracy - ogrzewania (co czyni z klimatyzatora konkurencję dla grzejników elektrycznych), cyrkulacji powietrza (pozwala w krótkim czasie wyrównać temperaturę oraz wilgotność powietrza na obszarze działania) oraz osuszania (wydajne zmniejszenie wilgotności powietrza). Czynnikiem odpowiedzialnym za chłodzenie jest R920, który nie wymaga uzupełniania, a urządzenie ma zmywalne filtry wlotowe, chroniące przed kurzem, włosami i pyłami. Przeznaczone jest do pomieszczeń o powierzchni 30m2.

Blaupunkt Moby Blue wyposażono w wyświetlacz LED, pomocny we wprowadzaniu ustawień. Znajdziemy w nich m.in. możliwość ustalenia prędkości pracy wentylatora oraz funkcję SWING, czyli opuszczania żaluzji w sposób zapewniający optymalne rozprowadzanie powietrza. Klimatyzator sam odprowadza skraplającą się wodę, a także automatyczne wykrywa i wyświetla błędy. Urządzenie zostało zaklasyfikowane w klasie energetycznej A (w przypadku chłodzenia) oraz A+ (przy grzaniu). Czyli w - obu przypadkach praca jest bardzo ekonomiczna. Maksymalny poziom hałasu podczas działania to 45 dB, a w trybie cichym, przeznaczonym do działania w nocy - zaledwie 26 dB. W trybie nocnym zmniejszane jest podświetlenie wyświetlacza, aby nie zakłócać spoczynku.

Z innych praktycznych funkcji warto wymienić programator czasowy, a także bardzo wygodną możliwość sterowania pracą urządzenia poprzez dedykowaną aplikację mobilną. Wszystko to sprawia, że Blaupunkt Moby Blue S1111E jest klimatyzatorem, który warto polecić każdemu, kto chce mieć wydajne urządzenie tego typu na użytek domowy.