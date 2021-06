Blueair Blue 3210

Niewielki i wydajny oczyszczacz powietrza, który idealnie sprawdzi się w Twojej sypialni, skutecznie usuwając wszelkie zanieczyszczenia.

Blue 3210 to kompaktowy oczyszczacz powietrza, który jest przeznaczony do pomieszczeń o powierzchni 17 m² - filtruje powietrze z częstotliwością około 5 wymian na godzinę (lub mniej więcej co 12 minut). Maksymalny przepływ powietrza (CADR) wynosi od 163 do 210 m³/h.

Oczyszczacz waży niecałe 2 kg, a jego rozmiary to 425 x 200 x 200 mm. Możesz postawić go w sypialni obok łóżka lub w pokoju dziecka, aby zapewnić świeże i czyste powietrze w danym otoczeniu. Dzięki wlotowi powietrza 360 stopni nie musisz ustawiać urządzenia w konkretny sposób.

Oczyszczacz został wyposażony w trzystopniowy system filtracji:

Tkaninowy filtr wstępny , który wychwytuje duże cząstki, co wydłuża żywotność filtra podstawowego. Zatrzymuje największe zanieczyszczenia, m.in. kurz czy sierść zwierząt. Kiedy się zabrudzi, wystarczy zdjąć tkaninę i ją odkurzyć lub wrzucić do pralki.

, który wychwytuje duże cząstki, co wydłuża żywotność filtra podstawowego. Zatrzymuje największe zanieczyszczenia, m.in. kurz czy sierść zwierząt. Kiedy się zabrudzi, wystarczy zdjąć tkaninę i ją odkurzyć lub wrzucić do pralki. Warstwa z węglem aktywnym neutralizuje nieprzyjemne zapachy oraz lotne związki organiczne.

neutralizuje nieprzyjemne zapachy oraz lotne związki organiczne. Warstwa filtrująca cząsteczki przechwytuje unoszące się w powietrzu cząstki, takie jak pyłki (PM2.5 czy PM10), kurz, sierść i złuszczony naskórek zwierząt domowych oraz wirusy, bakterie i alergeny.

Co istotne, technologia HEPASilent™, czyli połączenie filtracji elektrostatycznej i mechanicznej, umożliwia korzystanie z filtrów, które są mniej gęste niż tradycyjne filtry True HEPA, ale gwarantują taką samą wydajność, dzięki czemu oczyszczacze są cichsze i bardziej energooszczędne. Warto podkreślić, że oczyszczacz zużywa mniej energii niż przeciętna żarówka LED (około 2 – 10 W). Poza tym, Blueair ogromną rolę przykłada do kwestii środowiskowych - urządzenie wykonane jest w 100% z nadających się do recyklingu materiałów pochodzących ze zrównoważonych źródeł.

Jednym dotknięciem możemy aktywować tryb automatyczny, który w czasie rzeczywistym dostosowuje prędkość wentylatora do warunków wykrytych przez zintegrowany czujnik cząstek. Możemy odczytywać poziom jakości powietrza (PM2,5) obserwując kolorowy wskaźnik: kolor czerwony - powietrze zanieczyszczone, kolor pomarańczowy - powietrze umiarkowane, kolor niebieski - powietrze bardzo dobre.

Urządzenie możemy dopasować do swojego wnętrza, wybierając odpowiedni kolor tkaniny, która stanowi jednocześnie filtr wstępny. Do wyboru mamy 5 barw: Winter Reed, Arctic Trail, Aurora Light i Archipelago, Night Waves.

To jedno z najcichszych urządzeń w swojej kategorii - posiada certfikat Quiet Mark. Wszystkie urządzenia Blueair są sprawdzone przez Association of Home Appliance Manufacturers (AHAM) pod kątem wydajności i szybkości dopływu czystego powietrza (Clean Air Delivery Rate, CADR). Posiadają także certyfikat PZH.