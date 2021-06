To urządzenie wyposażone w nowoczesne funkcje oraz zaawansowany system filtracji, zapewniający skuteczną ochronę przed zanieczyszczeniami i zarazkami znajdującymi się w naszym otoczeniu.

Blueair HealthProtect 7440i to oczyszczacz, który jest w stanie obsłużyć powierzchnię do 38 m², zapewniając maksymalny przepływ powietrza (CADR) na poziomie 455-475 m³/h. Specjalnie zaprojektowane wyloty powietrza SpiralAir™ mają zapewniać wielokierunkowy przepływ powietrza w 360° – szybko rozprowadzając czyste powietrze w całym pomieszczeniu. Innowacyjny system filtracji zapewnia skuteczną eliminację szkodliwych zanieczyszczeń. Urządzenie zostało wyposażone w:

Dwa filtry wstępne, zatrzymujące większe zanieczyszczenia, takie jak kurz czy sierść zwierząt. Znajdują się po bokach oczyszczacza, w dolnej części - wystarczy przycisnąć mechanizm, aby wysunąć filtr.

Filtr główny SmartFilter, który ma zapewniać najwyższą wydajność. Składa się z jednej warstwy filtra cząstek stałych - wychwytuje drobnoustroje, w tym groźne pyły (PM1.0, PM2.5 czy PM10), wirusy, bakterie oraz alergeny - i jednej warstwy filtra z węglem aktywnym, który neutralizuje lotne związki organiczne i nieprzyjemne zapachy. Co ważne, filtr można złożyć podczas wyjmowania, zatrzymując kurz i zanieczyszczenia, chroniąc przed wypuszczeniem ich do otoczenia. Poza tym, został on wyposażony w inteligenty układ RFID, który monitoruje stan filtra oraz automatycznie resetuje wskaźnik wymiany po zamontowaniu nowego. Dzięki temu, że urządzenie w czasie rzeczywistym pokazuje faktyczny stan zużycia filtra, wymienia się go, kiedy naprawdę trzeba, a nie jak wskazuje producent. Aby wyjąć filtr, należy otworzyć drzwiczki, umieszczone z prawej strony urządzenia.

Co ważne, technologia HEPASilent Ultra™, łączy filtrację elektrostatyczną i mechaniczną, aby zabić 99% zarazków i usunąć kurz, pyłki, sierść i złuszczony naskórek zwierząt, pleśń, LZO oraz zapachy. Jak podkreśla producent, w ten sposób oczyszczacz dostarcza o 50% więcej czystego powietrza, zużywając przy tym o 55% mniej energii i wytwarzając o 10% mniej hałasu niż podczas tradycyjnej filtracji HEPA.

Oczyszczacz HealthProtect 7440i został również wyposażony w opatentowaną technologię GermShield™, która aktywnie monitoruje pomieszczenie i zabija wirusy i bakterie na filtrach przy użyciu niskiego przepływu powietrza i wyładowań plazmowych. Delikatny strumień powietrza zapobiega ponownemu rozwojowi zarazków.

Wygodny i czytelny panel sterowania umożliwia: włączanie i wyłączanie urządzenia, uruchomienie trybu automatycznego, ustawienie prędkości przepływu powietrza (trzystopniowa skala), włączenie funkcji GermShield oraz Wi-Fi. Znajdują się tam również: wskaźnik wymiany filtra, informacje dotyczące jakości powietrza (PM1, PM 2,5, PM10) oraz poziomu zanieczyszczeń z podziałem na wskaźnik cząstek stałych i wskaźnik lotnych związków organicznych (tVOC). 5-kolorowy pasek wskaźników na bieżąco aktualizuje poziom cząstek i gazów.

Nie zabrakło również dedykowanej aplikacji mobilnej Blueair, dzięki której możemy sterować oczyszczaczem z poziomu smartfona i odczytywać szczegółowe informacje dotyczące jakości powietrza (wewnątrz mieszkania i na zewnątrz) oraz samego sprzętu. Za pomocą aplikacji możemy ustawić harmonogram (dzienny i godzinowy), uruchomić tryb Auto lub tryb Nocny (którego brak na fizycznym panelu sterowania), zmienić jasność wskaźnika LED, wskazującego poziom zanieczyszczeń, a także włączyć lub wyłączyć funkcję GermShield oraz zabezpieczenie przed dziećmi. Z poziomu smartfona możemy także skorzystać z funkcji bezstopniowej regulacji prędkości pracy w zakresie 1-20 oraz odczytać temperaturę i poziom wilgotności w pomieszczeniu.

Aplikację Blueair możemy pobrać ze sklepu Google Play lub App Store. Warto dodać, że po instalacji urządzenie łączy się z telefonem przez Bluetooth, a nie Wi-Fi, zapewniając w ten sposób stabilniejsze i szybsze łączenie.

Do tego, oczyszczaczem można sterować za pomocą Amazon Alexa i asystenta Google.

Oczyszczacz Blueair HealthProtect 7440i został dobrze dopracowany zarówno pod względem estetycznym, jak i technologicznym. To jedno z najcichszych urządzeń w swojej kategorii - posiada certyfikat Quiet Mark. Należy również dodać, że model został nagrodzony przez dwie prestiżowe marki – Red Dot Product Award 2021 oraz iF Award 2021. Do tego, Posiada także certyfikat PZH.