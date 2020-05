Robot koszący Bosch Indego 350 Connect to proste i wygodne w obsłudze urządzenie, które sprawdzi się na powierzchniach do 350 m².

Indego 350 Connect to jeden z tańszych robotów koszących, który idealnie się podczas koszenia niewielkich terenów do 350 m². Akumulator o napięciu 18 V zapewnia 30-minutową pracę kosiarki przy prędkości 40 cm/s. Za precyzyjne strzyżenie trawnika odpowiadają 3 obrotowe noże, które umożliwiają cięcie na szerokość 19 cm oraz trzystopniowa regulacja wysokości cięcia (od 30 do 50 mm). Urządzenie bez wysiłku poradzi sobie z 27% nachyleniem.

Robot koszący Indego 350 Connect posiada funkcję Auto Calendar Function, która pozwala na dobranie odpowiedniego programu w zależności od wielkości danego trawnika. System Logicut sprawia, że kosiarka zapamiętuje kształt i wymiar trawnika, a także oblicza najbardziej efektywną trasę koszenia i potrafi wrócić do miejsca, w którym ostatnio skończyła pracę. Dzięki czujnikom jest w stanie rozpoznać przeszkody i swobodnie je ominąć, gumowy zderzak zabezpiecza urządzenie przed niespodziewanymi zderzeniami.

Wygodna i prosta obsługa jest zapewniona dzięki mobilnej aplikacji, którą możemy pobrać na telefon lub smartfon. W ten sposób możemy kontrolować urządzenie z dowolnego miejsca - z domu, z pracy czy podczas wakacji.

