Robot koszący Bosch Indego S+500 przeznaczony do małych ogrodów o powierzchni do 500 m², wyposażony w nowoczesne funkcje.

Robot koszący BOSCH Indego S+500 to urządzenie wyposażone w inteligentny system nawigacji LogiCut, dzięki któremu obliczana jest najbardziej efektywna trasa koszenia, kosiarka wie dokładnie, w którym miejscu ma kosić trawę. Samodzielnie wykonuje mapę trawnika i tworzy plan pracy dopasowany do wielkości danego trawnika. Co ważne, dzięki funkcji MultiArea urządzenie może zapisać w pamięci nawet trzy trawniki (o łącznej powierzchni 500 m²). Maksymalne nachylenie, które jest w stanie pokonać to 27%

Za koszenie odpowiadają 3 obrotowe noże, które poruszają się z prędkością 40 cm/s. Szerokość cięcia to 19 cm. Wysokość cięcia może być regulowana w zakresie 30 – 50 mm. Poza tym maszyna posiada wbudowane czujniki zderzeniowe, które ułatwiają wykrywanie przeszkód i precyzyjne omijanie ich.

Kosiarka Indego dzięki funkcji SpotMow może precyzyjne kosić określone, małe fragmenty o powierzchni do 9 m² - idealnie nadaje się do koszenia trawy pod meblami ogrodowymi. Oprócz tego wie, gdzie na mapie trawnika są wąskie przejścia i radzi sobie z korytarzami nawet o szerokości 75 cm (pomiędzy przewodami ograniczającymi).

Urządzeniem można sterować.