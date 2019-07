Bose Home Speaker 300 - test małego głośnika z Asystentem Google

Najnowszy mały inteligentny głośnik od Bose wspiera Amazon Alexa oraz Asystenta Google. Na dodatek swoimi rozmiarami jest bardzo podobny do Sonos One.

W tym roku rynek inteligentnych głośników domowych szybko się rozrasta. W linii inteligentnych głośników od Bose pojawił się nowy model. Bose Home Speaker 300 to najmniejszy i najtańszy model z szybko rozwijającej się serii Talk-to-me zaprezentowanej po raz pierwszy niespełna rok temu w sierpniu 2018 roku.

Bose to jeden z największych producentów profesjonalnego sprzętu audio. Logo tego producenta znajdziemy na produktach umieszczonych na stadionach olimpijskich, Kaplicy Sykstyńskiej, a nawet wahadłowcu kosmicznym. Jeżeli posiadasz samochód możliwe, że również w nim zainstalowano głośniki od Bose. Amerykańskie przedsiębiorstwo z siedzibą w Massachusetts jest drugim co do wielkości (po Sony) producentem urządzeń audio w sektorze domowym.

Jeżeli tak duża firma, która jest pionierem rynku, posiada kilka zakładów produkcyjnych na całym świecie oraz własne laboratoria badawcze zabiera się za produkcje inteligentnego sprzętu grającego, który na dodatek ma być przystępny cenowo oczekiwania są duże.

Najnowszy model Bose Home Speaker 300 jest bardzo podobny do starszego rodzeństwa pod względem wzornictwa, jak i możliwości. Bose nie może pozwolić sobie na wpadki jakościowe, dzięki czemu nawet bazowe urządzenie nie zawodzi pod kwestią jakości dźwięku. Jeżeli posiadasz już jakieś urządzenia z serii Home Speaker i chcesz rozbudować swój ekosystem model 300 to dobry wybór. Dzięki podstawowemu głośnikowi możesz także rozpocząć przygodę z inteligentnymi głośnikami i sprawdzić, czy tego typu urządzenia są dla Ciebie odpowiednie.

Bądź jednak ostrożny. Wprowadzenie do linii produktowej taniego, przystępnego cenowo urządzenia jest przemyślaną strategią producenta, która ma Cię zachęcić do dalszego inwestowania w produkty wybranej firmy. Jeżeli zaczniesz od Bose Home Speaker 300 i przypadnie Ci on do gustu prawdopodobnie w przyszłości będziesz chciał kupić droższe i lepsze głośniki takie, jak na przykład model Bose Home Speaker 500. Być może od razu będziesz chciał kupić jeszcze lepsze soundbar'y z serii 500 lub 700, aby wypełnić cały Twój dom inteligentnym systemem audio.

Taka strategia rewelacyjne sprawdziła się w przypadku firmy Sonos, która też słynie z produkcji wysokiej jakości sprzętu audio. Model One, który testowaliśmy dla Was ostatnio jest idealnym odpowiednikiem dal Home Speaker 300 ze stajni Bose. Oba urządzania oferują obsługę asystentów głosowych Amazon Alexa oraz Asystenta Google do obsługi multimediów, sprawdzania pogody, cen produktów i wielu innych rzeczy. Za ich pomocą możesz także sterować wszystkimi inteligentnymi urządzeniami znajdującymi się w obrębie Twojego domu. Zaliczają się do nich przyciemniane światła, inteligentne termostaty, rolety, bramy garażowe itd.

Bose Home Speaker 300 - Cena

W chwili obecnej najtańszym urządzeniem z serii Home Speaker jest model 500, który oferowany jest w Polsce w cenie detalicznej 1999 zł, ale w internecie znajdziesz go nawet kilkaset złotych taniej. Mimo wszystko to drogie urządzenie. Wprowadzany właśnie na rynek Bose Home Speaker 300 ma być urządzeniem znacznie tańszym. Niestety w chwili obecnej nie znamy jeszcze oficjalnej ceny. W Stanach Zjednoczonych Home Speaker 300 sprzedawany jest za 259,95 dolarów (niecałe 1000 zł netto). Tak, jak pisaliśmy wyżej Home Speaker 300 ma konkurować z głośnikiem Sonos One, więc prawdopodobnie będzie podobnie wyceniony, co pozwala domyślać się, że cena będzie oscylowała w okolicach 1000 zł. Nie przewidujemy niższej kwoty, ponieważ urządzenia Bose nie należą do tanich.

Wypełnij swój dom dźwiękiem

Bose Home Speaker 300 podobnie, jak droższy model 500 oferuje dźwięk rozchodzący się w 360 stopniach, ale musisz wiedzieć, że każde z urządzeń wytwarza go na inny sposób. W większym głośniku Home Speaker 500 znajdują się dwa głośniki stereo umieszczone po przeciwnych stronach obudowy, co ma na celu zwiększenie poczucia dźwięku przestrzennego. Mniejszy model Home Speaker 300 wykorzystuje pojedynczy pełny przetwornik o rozmiarze około 2,25 cala, który zamienia się w deflektor akustyczny emitując dźwięk w każdym kierunku poprzez perforowaną metalową kratkę obudowy.

Zabrakło ekranu, ale dźwięk nie zawodzi

Jednym ze sposobów na obniżenie ceny jest zmniejszenie rozmiarów głośnika. Home Speaker 300 mierzy 16 cm x 14,2 cm x 10,1 cm i waży niespełna kilogram (0,95 kg). Kolejnym krokiem, który pozwolił na zmniejszanie kosztów produkcji było wyeliminowanie dostępnego w modelu 500 wyświetlacza. Droższe urządzenie z serii Home Speaker potrafi wyświetlacz okładkę albumu, tytuł odtwarzanego utworu oraz informacje o odtwarzanej stacji.

Prawdę mówiąc wyświetlacz w modelu 500 jest fajną sprawą, ale to tylko dodatek. Wszystkie funkcje, za których wyświetlanie jest odpowiedzialny znajdziesz również bez problemu w dedykowanej aplikacji Bose Music App, która dostępna jest zarówno na urządzenia z systemem Android, jak i iOS.

Pewnie zastanawiasz się, jak gra Bose Home Speaker 300? Nie ma zaskoczenia, że bardzo dobrze. Bose przyzwyczaił nas do świetnej jakości dźwięku i nie inaczej jest w tym przypadku. Musisz jednak pamiętać, że nie jest to kino domowe 5.1, a jedynie mały inteligentny głośnik domowy, który ma być drzwiami do całego świata urządzeń od amerykańskiego potentata muzycznego.

Dźwięk jest przyjemny i niezbyt narowisty. Reprodukcja poszczególnych tonów nie jest tak jaskrawa, jak w przypadku Sonos One. Również bas jest dosyć płaski. Z drugiej strony to właśnie Bose zapewnia bardziej jednolitą i naturalną reprodukcję dźwięku. To dużo bardziej stonowany i uniwersalny głośnik, niż urządzenie od Sonos. Testowaliśmy go podczas odsłuchów zarówno muzyki klasycznej, jak i rockowych piosenek.

Z poziomu aplikacji Music App możemy sterować wszystkimi najważniejszymi ustawieniami głośnika. Do dyspozycji mamy możliwość sterownia zasilaniem i dostosowaniem wybranego asystenta głosowego (podobnie, jak w przypadku głośników Sonos tylko jeden z nich może być stale aktywny). Możemy także korygować dźwięk za pomocą wbudowanego korektora oraz dodawać i usuwać głośniki z kolekcji, w której znajdują się nasz pozostały kompatybilny sprzęt grający (o ile go posiadamy).

Do przełączania się pomiędzy poszczególnymi inteligentnymi głośnikami rozmieszczonymi w różnych miejscach naszego domu możemy wykorzystać asystenta głosowego Amazon Alexa (w języku angielskim), w którym musimy uprzednio dodać wszystkie głośniki w jedną grupę. Gdy to zrobimy za pomocą poleceń głosowych możemy przełączać się pomiędzy poszczególnymi urządzeniami wypowiadając zdefiniowaną dla nich nazwę. Odtwarzanie może być synchronizowane ze wszystkimi inteligentnymi urządzeniami Bose - Home Speaker 300, Home Speaker 500, Soundbar 500, Soundbar 700.

Niestety nowych głośników nie można łączyć ze starszymi modelami Bose SoundTouch. To spora wada, ale nadal możesz poprosić asystenta Amazon Alexa o odtworzenie muzyki na głośniku SoundTouch. Bose nie oferuje jeszcze funkcji multiroom z wykorzystaniem Asystenta Google, ani nie możesz poprosić go o odtwarzanie muzyki na głośnikach Bose SoundTouch. To również spore niedociągnięcie ze strony producenta, które nie powinno mieć miejsca.

Z drugiej strony to właśnie Asystent Google lepiej słucha i oferuje bardziej zaawansowane odpowiedzi, niż odpowiednika Amazonu. Zarówno jeden, jak i drugi asystent bardzo dobrze radzą sobie z systemem mikrofonów znajdujących się w urządzeniu i nie mają problemu z nasłuchiwaniem poleceń.

Podsumowanie - kto powinien kupić Bose Home Speaker 300?

Widać, że firma Bose ciężko pracuje, aby móc konkurować na rynku inteligentnych głośników i jesteśmy przekonani, że na rynku pojawi się jeszcze wiele nowych modeli z serii Home Speakers. Liczymy na flagowy model z serii 700, jak również więcej produktów kina domowego kompatybilnego z inteligentnymi głośnikami.

Fani sprzętu od Bose i inteligentnych głośników z pewnością polubią Bose Home Speaker 300 za jakość oferowanego dźwięku, łatwość obsługi i kompaktowe wymiary. Przed zakupem prawdopodobnie będziesz chciał jednak porównać Bose Home Speaker 300 z konkurencyjnym Sonos One. Radzimy to zrobić w szczególności, gdy nie posiadasz jeszcze żadnego sprzętu jednej lub drugiej firmy.