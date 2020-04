Bose SoundLink Revolve reklamowany jest jako urządzenia dające naprawdę wielokierunkowy dźwięk. A czy tak jest naprawdę?

Bose SoundLink Revolve to głośnik Bluetooth z górnej półki cenowej. Zapewnia wielokierunkowy dźwięk, gwarantując równomierną głośność na całym obszarze. Wystarczy umieścić go na środku pomieszczenia, by zapewnić jednolite wrażenia wszystkim słuchającym. Pojedynczy głośnik idealnie nadaje się do pomieszczeń zamkniętych - na otwartej przestrzeni dźwięk będzie się naturalnie rozpraszać i nie da satysfakcjonującego efektu. SoundLink Revolve wykonany jest z miękkich materiałów, dzięki czemu niestraszne mu upadki czy uderzenia. Wodoodporna konstrukcja umożliwia korzystanie z niego wszędzie - na basenie, pod prysznicem czy nad wodą. W pełni naładowany akumulator pozwala na 12 godzin pracy non-stop. Zasięg komunikacji bezprzewodowej wynosi do 9 m.

Bose SoundLink Revolve posiada w swojej obudowie wejście AUX 3,5 mm oraz port USB micro-B. W obudowie znajduje się wielofunkcyjny przycisk, który umożliwia uzyskanie dostępu do komunikatów głosowych dla aplikacji Siri i Google Now bezpośrednio z poziomu głośnika. Można także użyć aplikacji do podłączenia dwóch głośników SoundLink Revolve w trybie Party lub Stereo. Zarówno w przypadku pojedynczego głośnika, jak i pary, nie można narzekać na basy - są nawet aż... za dobre, przez co czasem przygłuszają tony wysokie. Można zwiększyć ich słyszalność przy użyciu korektora graficznego w aplikacji odtwarzającej muzykę, co da naprawdę wspaniałe efekty.

Bose SoundLink Revolve do komunikacji bezprzewodowej posiada wyłącznie moduł Bluetooth. Szkoda, że nie dodano również Wi-fi. Ale podsumowując: kosztuje sporo, ale jeśli komuś zależy na naprawdę dobrym dźwięku, jest wart zakupu.