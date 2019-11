Box zdecydowanie nie jest najlepszą usługą przechowywania danych w chmurze dla użytkowników indywidualnych. Z rozwiązania tego korzystają głównie firmy, które doceniają rozbudowane funkcje.

Cena: Darmowy

Darmowy 10 GB bezpłatnej przestrzeni dyskowej (maksymalna wielkość jednego pliku ograniczona do 25 MB)

Silne ukierunkowanie na zastosowania biznesowe

Szeroki zakres obsługiwanych platform i urządzeń

Chociaż Box oferuje osobiste możliwości przechowywania danych w chmurze to jest to usługa skierowania głównie do odbiorców biznesowych. Pomimo tego darmowy pakiet oferuje 10 GB przestrzeni powietrznej, chociaż trzeba pamiętać o limicie wielkości jednego pliku. Wynosi on 250 MB. Rozwiązanie to w zupełności wystarcza do przechowywania dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych czy zdjęć, ale nie sprawdzi się w przypadku filmów.

Darmowe kontro nie obsługuje również możliwości przywrócenia poprzedniej wersji pliku i kilku innych opcji dostępnych w płatnych pakietach lub wersjach skierowanych dla odbiorców biznesowych.

Box podobnie jak Dropox skupia się głównie na biznesie niemniej jednak indywidualny użytkownik również może wykupić płatne plany. Przygotowano jedną wersję. Za 50 zł miesięcznie można wykupić dostęp do planu Personal Pro, który oferuje 100 GB przestrzeni dyskowej oraz 5 GB limit wielkości jednego pliku. Jak widać propozycja ta nie jest zbytnio atrakcyjna.

Użytkownicy biznesowi mogą wybrać plany Starter, Business i Business Plus. Starter oferuje 100 GB przestrzeni dyskowej oraz od 3 do 10 użytkowników. Jeden plik może ważyć maksymalnie 2 GB. Plany Busness i Business Plus oferują nieograniczoną przestrzeń dyskową i od 3 do nieskończoności użytkowników. Koszt to 25 zł w przypadku Starter, 70 zł w przypadku Business oraz 120 zł w przypadku Business Plus. Mowa oczywiście o miesięcznym koszcie konta dla jednego użytkownika.

Funkcjonalność Box stoi na bardzo wysokim poziomie i może konkurować z Dropbox'em i Dyskiem Google. Interfejs użytkownika niezależnie czy mowa o wersji przeglądarkowe czy aplikacji jest bardzo przemyślany i przejrzysty, a mnóstwo opcji nie przytłacza. Cieszy również dostęp do aplikacji na szeroką ilość platform takich, jak Windows, macOS, iOS, Android oraz zapomniane już Blackberry.

Podsumowując Box podobnie, jak Dropbox skierowany jest dla użytkowników biznesowych. Użytkownik indywidualny może skorzystać z tej usług w celu przechowywania swoich plików oraz zdjęć, ale na rynku są usługi lepiej dostosowane dla osób fizycznych.

Zarejestruj się w Box tutaj.