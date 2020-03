Braun NTF 3000 to termometr do czoła z możliwością bezdotykowego i dotykowego pomiaru temperatury. Jakie są jego zalety?

Braun NTF 3000 to termometr do pomiaru bezdotykowego - można jednak używać go również poprzez przyłożenie do ciała. Jak podaje producent, ma on "niezwykle wrażliwy czujnik w połączeniu z innowacyjnym układem optycznym wychwytuje dwa razy więcej ciepła emitowanego przez ciało człowieka niż tradycyjne termometry czołowe. Przechwycona energia zostaje następnie przeliczona na klinicznie dokładny odczyt temperatury." Pomiar zajmuje dwie sekundy - może odbywać się z z odległości do 5 cm - a jeśli wykonano go poprawnie, rozlega się sygnał dźwiękowy. Oprócz wyświetlenia cyfr, wynik interpretowany jest kolorem - jeśli jest on zielony, temperatura utrzymuje się w normie, czerwony oznacza jej znaczne przekroczenie. Pomiar bezdotykowy może odbywać się z odległości do 5 cm. W nocnym mierzeniu temperatury pomaga podświetlenie oraz tryb cichy, bez wydawania dźwięku.

Zaletą Braun NTF 3000 jest sprawdzanie prawidłowej pozycji termometru podczas mierzenia temperatury. Korzysta z tym celu z czujnika zbliżeniowego. Urządzenie jest zasilane przez dwie baterie AA. Oprócz mierzenia temperatury ciała może wykonywać także pomiar temperatury cieczy.

Podsumowując: Braun NTF 3000 to praktyczny termometr bezdotykowy, który sprawdzi się nie tylko do dbania o zdrowie.