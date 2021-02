Brother ADS-2800W jest skanerem zaprojektowanym z myślą o firmach i instytucjach, w którym archiwizowane są duże ilości danych. Wyposażono go w szereg praktycznych funkcji.

Brother ADS - 2800W budowa i możliwości

Brother ADS-2800W jest skanerem pozwalającym na zmienianie do formatu cyfrowego dokumentów zapisanych na papierze zwykłym. Obsługuje także papier z recyklingu, gruby, a nawet wizytówki i karty plastikowe (tłoczone do 1,4 mm). Dzięki możliwości skanowania dwustronnego przetwarza dokumenty z prędkością do 40 stron (80 obrazów) na minutę, co dotyczy zarówno tych czarno-białych, jak i kolorowych. Podajnik na 50 arkuszy papieru umożliwia archiwizowanie większych ilości dokumentów jednocześnie - o sprawny przebieg tej operacji dba mechanizm ultradźwiękowego wykrywania pobrania dwóch lub więcej stron jednocześnie. Gdy zostanie pobrana więcej, niż jedna strona, proces jest zatrzymywany. Sprawna obsługa skanera Brother jest możliwa dzięki dużemu wyświetlaczowi dotykowemu, za pomocą którego wprowadza się wszystkie parametry.

Brother ADS - 2800W - cechy i funkcje

Skaner oferuje interfejs USB 2.0, pozwalający na podpinanie urządzeń zewnętrznych, może również do komunikacji korzystać z sieci bezprzewodowej dzięki wbudowanemu modułowi Wi-fi. O ochronę przesyłanych danych dbają liczne mechanizmy zabezpieczające, jak WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), SMTPAUTH, SSL/TLS (HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAPTLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec. Analogiczne zabezpieczenia chronią także transmisję przewodową. Jeśli chodzi o samo skanowanie, warto podkreślić, że ADS-2800 W ma liczne narzędzia pozwalające na optymalizację skanu - w tym usuwanie otworów po dziurkaczach, plam, wyrównywanie obrazu, a także pomijanie pustych stron. Mamy tu również tryb OCR, pozwalający na sprawne przeniesienie pisma ręcznego na drukowane.

Na tym nie koniec zalet - wykonane skany można przesłać do e-malia, zapisać jako plik tekstowy, obraz, posłać na serwer lub do dysku chmurowego. Obsługiwane są także popularne platformy, jak SharePoint. A dodatkowo mamy tu funkcję Secure Function Lock, która umożliwia skonfigurowanie hasła dla wybranych użytkowników w celu przyznania im uprawnień do określonych funkcji urządzenia.

Podsumowując: Brother ADS-2800W posiada wszystko, co potrzebne do szybkiej i wydajnej pracy. Będzie udanym zakupem dla każdej firmy, biura oraz instytucji.

