ADS-3600W to skaner stacjonarny marki Brother. Powstał z myślą o maksymalnej wydajności i wygodzie użytkowników.

ADS-3600W - budowa i możliwości

Brother ADS-3600W to skaner biurowy, który może obsłużyć większe formaty dokumentów. Wyposażono go w automatyczny podajnik na 50 arkuszy papieru. Obsługuje zwykły, cienki, gruby, z recyklingu, wizytówki, a także karty plastikowe (tłoczone do 1,4 mm). Znajdziemy w nim bardzo przydatną funkcję ultradźwiękowego wykrywania pobrania dwóch lub więcej stron jednocześnie. Dzięki zaawansowanemu systemowi rolek prowadzących, urządzenie łatwo wykrywa zacięcia lub brak podania papieru. Kolejna zaleta ADS-3600W to skanowanie dwustronne - co znacznie przyśpiesza pracę. Jeśli już przy tym jesteśmy, warto dodać, że szybkość skanowania kolorowych stron A4 to 50 str./min. Interpolowana rozdzielczość to 1200 x 1200 dpi. Wszystkie ustawienia skanowania łatwo wprowadzić dzięki kolorowemu ekranowi dotykowemu o przekątnej 9,3 cm.

ADS-3600W - cechy i funkcje

Ponieważ Brother ADS-3600W stawia na wygodę, znajdziemy tu zaawansowane funkcje przetwarzania obrazu, a także sterowniki TWAIN, WIA, ISIS, ICA i SANE. Korzysta z sieci bezprzewodowej, a bezpieczeństwo - ważne również w kontekście RODO - zapewniają SMTP-AUTH, SSL/TLS (HTTPS, SMTP), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec. Dodatkowo mamy tu narzędzie Secure Function Lock - pozwala na skonfigurowanie hasła dla wybranych użytkowników w celu przyznania im uprawnień do określonych funkcji urządzenia. Technologia NFC daje bardzo wygodne rozwiązanie - umożliwia przesyłanie danych z jednego urządzenia na drugie, do czego wystarczy zaledwie jedno dotknięcie. Dzięki temu łatwo przerzucać dokumenty z/na laptopy, tablety czy smartfony. Skany wykonane przez Brother ADS-3600W można wysłać do pliku, obrazu, OCR, na serwer FTP, do SharePoint lub załączyć w poczcie e-mail. Umożliwia to załączone oprogramowanie, na które składają się aplikacje ABBYY FineReader Professional, ABBYY PDF Transformer+ oraz Nuance PaperPort.

Podsumowując: wszystkie te zalety i możliwości sprawiają, że nie sposób nie polecić Brother ADS-3600W każdej firmie, gdzie konieczne jest nie tylko skanowanie dokumentów, ale i łatwe ich przetwarzanie przy zachowaniu pełnej poufności zawartych na nich danych. Dodatkowo na plus należy policzyć 3-letnią gwarancję.

Brother ADS-3600W w najlepszej cenie kupisz w X-Kom - zobacz!