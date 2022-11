Brother ADS-4700W [RECENZJA]

Skanowanie dokumentów jest czynnością umożliwiającą wykonanie cyfrowej wersji tradycyjnych dokumentów. Dzięki temu zyskuje się kopię zapasową, którą można powielać dowolną ilość razy, zyskując pewność, że w przypadku zniszczenia oryginału zawsze będzie można go odtworzyć. Ponadto posiadanie wersji cyfrowej dokumentu umożliwi jego wysyłkę przez pocztę e-mail, wrzucenie na serwer czy dysk sieciowy. W przypadku biur i firm dysponujących większymi ilościami faktur, umów i rachunków oraz generujących duże ilości dokumentów ważne jest, aby skaner działał szybko oraz zapewniał wysoką jakość utrwalonych obrazów. Czy model ADS-4700W firmy Brother będzie dobrym wyborem?

Brother ADS-4700W - specyfikacja

Skaner ADS-4700W został zaprojektowany tak, aby zajmować jak najmniej miejsca, a zarazem dawać maksymalny komfort pracy. Dlatego ma kompaktowe rozmiary, a wygodę obsługi obiecuje kolorowy ekran dotykowy. Jego oficjalna specyfikacja wygląda następująco:

Wymiary i ciężar 299,5 x 215,9 x 190,5 mm, 2,75 kg Rozmiar wyświetlacza 10,9 cm Interfejs USB SuperSpeed USB 3.0, USB 2.0 Host (z tyłu) Interfejs sieci przewodowej 10Base-T/100Base-TX Interfejs sieci bezprzewodowej 2.4GHz: IEEE 802.11b/g/n - tryb infrastruktury Zużycie energii - tryb gotowości 8,6 W Moc dźwięku 59 dB Typy i gramatury Papier standardowy, cienki, gruby, grubszy, makulaturowy, wizytówki, karty plastikowe Rozmiary 40 - 200 gm2 Prędkość skanowania A4 Do 40 (stron na minutę) Colour Duplex Scanning Speed Do 80 (obrazów na minutę) ADF 80 Skala szarości 256 odcieni (8 bitów) Interpolowana rozdzielczość skanowania 1200 x 1200 dpi

Brother ADS-4700W - cena

W chwili pisania tego tekstu ADS-4700W jest dostępny w szerokim rozstrzale cenowym. Najtańsza wypatrzona przeze mnie cena to 2344 zł, a największa - 3369 zł.

Brother ADS-4700W - opakowanie i zawartość pudełka

Jako że skaner ADS-4700W nie jest dużym urządzeniem, przybył do mnie w niewielkim pudełku. Zaznaczam to, ponieważ już nieraz zdarzało się, że niewielkie sprzęty - jak myszka czy karta dźwiękowa - przychodziły do mnie w sporych pudłach, w których większość przestrzeni zajmowała folia bąbelkowa lub poduszki powietrzne. Zawartość otrzymanego zestawu to :

skaner;

podajnik;

kabel zasilania;

kabel USB;

instrukcja szybkiej konfiguracji, przewodnik bezpieczeństwa produktu oraz karta gwarancyjna (w jednym opakowaniu ).

Brother ADS-4700W - przygotowanie do pracy

Przygotowanie do pracy wymaga kilkunastu minut, z czego większość musimy poświęcić na instalację oprogramowania. Nim jednak to nastąpi, montujemy podajnik (w tym celu wystarczy włożyć jego zaczepy w przygotowane do tego miejsca), podpinamy zasilacz i wkładamy wtyczkę do gniazdka, a następnie wysuwamy tacę. Teraz niezależnie od tego, czy będziemy korzystać z połączenia kablowego czy przez Wi-Fi, musimy pobrać ze strony producenta oprogramowanie. Plik instalacyjny ma wielkość 554 MB, więc chwilę to zajmie. Jeśli już wcześniej pobierało się oprogramowanie (np. mamy jakieś inne urządzenie Brother), ten krok oczywiście nie będzie potrzebny.

Menu instalacji jest w języku polskim, a proces przebiega w kolejnych krokach. W każdym z nich możemy wybrać swoje własne dopasowania, a także zdecydować się na instalację specjalistycznego oprogramowania dodatkowego. Brother daje w pakiecie m.in. aplikację PowerPDF, dzięki której można wygodnie edytować dokumenty w tym formacie. Instalacja oprogramowania dodatkowego nie jest niezbędna, ale ponieważ proponowane narzędzia mogą przydać się do różnych zastosowań, warto je dodać.

Brother ADS-4700W - sterowanie i możliwości

Po pierwszym uruchomieniu skanera należy wybrać język (domyślnie ustawiony jest angielski), a następnie wprowadzić datę oraz czas i gotowe. Ręczne sterowanie odbywa się za pomocą ekranu dotykowego oraz trzech przycisków fizycznych. Główne okienko interfejsu pokazuje nam wszystkie dostępne usługi, stan połączenia z Wi-Fi oraz urządzeniami mobilnymi, a także wejście do menu ustawień. Jeśli chodzi o usługi, mamy tu aż dwa ekraniki - przełączane przyciskiem na dole wyświetlacza. Możemy także ustalić dwa własne okienka interfejsu, umieszczając w nich opcje, z których najczęściej korzystamy.

Do obsługi potrzebny będzie również program Brother iPrint&Scan, choć jeśli ktoś korzysta z innego narzędzia do skanowania, żaden problem. Można po prostu podpiąć do niego skaner i gotowe. Ja jednak postawiłem na rozwiązanie producenta i nie żałuję. Oferuje ono liczne opcje skanowania - zaczynając od możliwości zapisania dokumentu jako dwu- lub jednostronny, kończąc na poprawkach związanych z ulepszeniem gotowego skanu. Ponadto nie brak również licznych opcji dopasowania parametrów skanowania do potrzeb użytkownika, w tym ustawienia rozdzielczości, precyzyjnego określenia rozmiaru papieru oraz ilości kolorów.

Zeskanowane dokumenty możemy zapisać na dysku, koncie SharePoint, usłudze sieciowej, załączyć do maila lub od razu otworzyć w wybranej aplikacji. Jeśli chcemy skanować do sieci, najpierw należy ustawić lokalizację miejsca docelowego, do czego możemy wykorzystać funkcję zarządzania przez sieć na komputerze. Tak samo definiujemy serwer pocztowy, FTP oraz SharePoint, a także obieg zadań. Co daje nam ta ostatnia opcja? Pozwala na przepływ skanowanych dokumentów, czyli wyznaczenie automatycznych miejsc przesyłu zeskanowanych plików. Dzięki przyjaznemu interfejsowi w każdym z opisywanych działań obsługa jest bardzo prosta i wygodna.

Dodam jeszcze, że gdy Brother iPrint&Scan jest zainstalowany w systemie, do skanowania nie potrzebujemy go włączać. Gdy uruchomimy tę czynność z panelu skanera, aplikacja automatycznie się uruchomi.

Brother ADS-4700W - wrażenia z użytkowania

Większość użytkowników posiada w domach skanery będące częścią urządzeń wielofunkcyjnych, w biurach i firmach jest podobnie. Dlatego skaner w takiej właśnie wersji "solowej", bez płyty, za pomocą której można by zeskanować np. fragment otwartej książki, służy przede wszystkim skanowaniu dokumentów - od formatu A4 zaczynając, na 9 x 13 cm kończąc. Tutaj muszę zauważyć, że Brother wprowadził praktyczne rozwiązanie - na podajniku znajduje się nie jedno, ale dwa "skrzydełka" umożliwiające precyzyjne ułożenie dokumentu, zdjęcia itp.

No i teraz dochodzimy do tego, co najważniejsze, czyli jakości i szybkości skanowania. Bez zbędnych wyjaśnień napiszę, że w obu tych aspektach Brother ADS-4700W wypada perfekcyjnie. Zacząłem od pojedynczej grafiki - została w momencie zeskanowana dwustronnie, a w programie Brother każda strona stanowiła osobny plik do zapisania. Następnie włożyłem do podajnika 9 kartek formatu A4, gęsto zadrukowanych tekstem. Tu zabawna sprawa. Osiemnaście stron zostało zeskanowane w dokładnie 13,2 sekundy (mierzyłem stoperem), a ponieważ nie wysunąłem dolnej tacki do końca, kartki fruwały po moim salonie - skanowanie odbywało się tak szybko, że nie nadążałem z ich łapaniem. Z kolei zeskanowanie 10 zdjęć w formacie 10 x 15 cm zajęło równe 10 sekund. W obu przypadkach mamy świetne wyniki.

Nie ma również problemów w sytuacji, gdy dojdzie do zacięcia papieru. ADS-4700W można w prosty sposób otworzyć, korzystając z uchwytu na obudowie. To prosta czynność i nie wymaga nawet używania siły. A dzięki temu mamy również okazję zobaczyć, jak wygląda urządzenie w środku. Dodam jeszcze, że w sytuacji awaryjnej skaner wyświetla informację o problemie na wyświetlaczu, a przycisk zasilania zaczyna migotać. Podczas testów nie zdarzyły mi się żadne sytuacje tego typu wynikające z normalnej pracy. Skąd zatem wiem, że migocze i informuje o problemie? Po prostu wkładałem zbyt gruby papier, krzywe i pogniecione kartki itp.

Brother ADS-4700W - podsumowanie

Testowałem Brother ADS-4700W przez ponad dwa tygodnie, skanując dokumenty, zdjęcia w różnych formatach, a także przesyłając je zarówno na dysk twardy komputera, jak i lokalizacje w sieci. Zawsze czynności te odbywały się szybko i bezproblemowo. A podczas nich poziom hałasu był na poziomie akceptowalnym - urządzenie nie pracuje głośniej od przeciętnej drukarki. Mówiąc szczerze - poza jedną rzeczą, nie mam Brother ADS-4700W niczego do zarzucenia. Ta rzecz to natomiast maksymalny obsługiwany format - A4. Do zeskanowanie czegoś większego - niestety, nie wystarczy. Jednak biorąc pod uwagę, że większość dokumentów (jak faktury czy rachunki) to właśnie A4, rzadko mamy konieczność skanowania A3 w przeciętnym biurze.

Brother ADS-4700W to urządzenie niewielkie, szybko pracujące i niezwykle przyjazne w obsłudze. Czego chcieć więcej? Z czystym sumieniem mogę polecić je do każdego biura, w którym zachodzi konieczność cyfrowego utrwalenia dokumentacji.