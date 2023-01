Brother ADS-4900W [RECENZJA]

Niedawno miałem okazję do testowania skanera Brother ADS-4700W, którym po prostu się zachwyciłem. Toteż z prawdziwą przyjemnością zainteresowałem się jego większym (ale tylko nieco) bratem - ADS-4900W. Oba urządzenia przeznaczone są do skanowania bezpośredniego. Nie mamy tu szyby, do której przykładamy dokument, a przepuszczamy go przez skaner. Wyklucza to możliwość skanowania np. obrazka czy wykresu z książki, jednak jeśli chodzi o rachunki, faktury, zdjęcia czy wizytówki - jest świetnym rozwiązaniem. Zwłaszcza jeżeli mamy ich większą ilość do przetworzenia na wersję cyfrową.

Brother ADS-4900W - specyfikacja

Jak wspomniałem, ADS-4900W to "większy" brat modelu ADS-4700W. Dotyczy to przede wszystkim gabarytów, jednak różnica nie jest jakaś kolosalna - 300 x 247 x 236 mm wobec 299,5 x 215,9 x 190,5 mm to niewiele. Większe różnice zauważymy w wydajności - zwłaszcza przy korzystaniu z ze skanowania dwustronnego w kolorze, gdzie testowany skaner osiąga wynik 120 obrazów na minutę, wyprzedzając o 40 poprzednika. Co ciekawe, potrzebuje mniej mocy do działania - 7,7 W. Cała specyfikacja prezentuje się następująco:

Wymiary i ciężar 300 x 247 x 236 mm, 3,37 kg Rozmiar wyświetlacza 10,9 cm Interfejs USB SuperSpeed USB 3.0, USB 2.0 Host (z tyłu) Interfejs sieci przewodowej 10Base-T/100Base-TX Interfejs sieci bezprzewodowej 2.4GHz: IEEE 802.11b/g/n | 5GHz: IEEE 802.11a/n(Tryb infrastruktury) Zużycie energii - tryb gotowości 7,7 W Moc dźwięku 62 dB Typy i gramatury Papier standardowy, cienki, gruby, grubszy, makulaturowy, wizytówki, karty plastikowe Rozmiary 25 - 413 gm2 Prędkość skanowania A4 Do 60 (stron na minutę) Kolorowe skanowanie dwustronne Do 120 (obrazów na minutę) ADF 100 Skala szarości 256 odcieni (8 bitów) Interpolowana rozdzielczość skanowania 1200 x 1200 dpi

Brother ADS-4900W - cena

Fot.: I Bandych/PC World

W chwili pisania tego tekstu można znaleźć skaner w 15 sklepach, a jego cena waha się od 4022,77 zł do 5459,00 zł. Rozstrzał to dość spory, ale w każdym przypadku można zakwalifikować ADS-4900 W jako model droższy, z górnej półki.

Brother ADS-4900W - opakowanie i zawartość pudełka

Skaner Brother ADS-4900W przybył do mnie w tekturowym pudełku, na którym umieszczono obrazek urządzenia oraz informacje o możliwości używania go w trybie Wi-Fi. W środku urządzenie chroni przed wstrząsami w czasie transportu styropianowa wypraska, w osobnym, podłużnym pudełeczku znajduje się 100-stronowa instrukcja użytkownika (w 12 językach) oraz karta gwarancyjna. Luzem leżą kabel zasilania oraz kabel do połączenia drukarki z komputerem lub laptopem.

Fot.: I Bandych/PC World

Brother ADS-4900W - przygotowanie do pracy

Montaż skanera to dosłownie kilka chwil. Wyjmujemy go ze styropianu, zakładamy podajnik ADF, podpinamy kabel zasilania i gotowe. Jeśli pracujemy przewodowo, należy podpiąć jeszcze kabel USB. Podobnie jak w przypadku Brother ADS-4700W, a także wszystkich innych urządzeń drukująco-skanujących producenta, musimy pobrać oprogramowanie - BrotherScanEssentials oraz Brother iPrint& Scan. Pliki instalacyjne mają wielkość ok. 620 MB.

Fot.: I Bandych/PC World Fot.: H Tur/PC World Fot.: H Tur/PC World

Z samą instalacją nie ma problemów - jest szybka i sprawna zaś w jej trakcie można wprowadzić własne ustawienia. Brother proponuje aplikacje dodatkowe: Kofax PaperPort oraz Kofax Power PDF Standard v3. Uwaga: klucz aktywacyjny do Power PDF umieszczony jest na naklejce z tyłu urządzenia.

Brother ADS-4900W - sterowanie i możliwości

Gdy już mamy zainstalowane oprogramowanie, należy na urządzeniu Brother ADS-4900W wybrać (korzystając z przycisków) język, wprowadzić datę oraz czas. Mamy trzy przyciski fizyczne, ale wyświetlacz jest dotykowy, więc wprowadzenie wszelkich opcji czy ustawień jest bardzo wygodne. Mamy na ekranie dwa okienka podstawowe oraz możliwość stworzenia sześciu niestandardowych - tam umieścimy samodzielnie wybrane opcje. To sprawdzi się zwłaszcza w biurze, gdzie każdy z pracowników ma inne foldery domyślne czy zapisuje zeskanowane dokumenty w innym miejscu.

Fot.: I Bandych/PC World

Można także korzystać ze skanera bezprzewodowo. W tym celu można połączyć skaner z siecią Wi-Fi lub sparować z wybranym urządzeniem mobilnym (czyli smartfonem lub tabletem). W obu przypadkach umożliwia to wykonywanie operacji bez konieczności łączenia się kablem, co znacznie zwiększa komfort użytkowania i nie ogranicza odległości, w której można ustawić skaner.

Fot.: I Bandych/PC World Fot.: I Bandych/PC World

W interfejsie wyświetlacza widzimy większość standardowych czynności, czyli skanowanie do sieci, komputera, serwera, wybór obiegu zadań oraz menu ustawień czy ustawienia skanowania. I trzeba przyznać, że nie ma powodów do narzekań. Znajdziemy tam wszystko, co tylko może być potrzebne, zaczynając od palety kolorów i rozdzielczości, kończąc na nazwie, pod jaką mają być zapisywane skany. Ustalamy w ten sposób również lokalizacje sieciowe, w tym serwera pocztowego.

Praktyczną funkcją jest obieg zadań. Umożliwia wyznaczenie miejsc przesyłu zeskanowanych plików. Potem wystarczy tylko wybrać na wyświetlaczu - lub z aplikacji - stworzony obieg (każdy można inaczej nazwać) i gotowe. Ogólnie mówiąc - obsługa wszystkich funkcji jest bardzo wygodna i nawet osobom, które wcześniej nie miały do czynienia ze skanerami, nie powinna sprawić problemów.

Fot.: H Tur/PC World Fot.: H Tur/PC World

Brother ADS-4900W - wrażenia z użytkowania

Skaner do biura musi cechować się niezawodnością oraz wysoką wydajnością. Od razu powiem, że ADS-4900W spełnia oba te warunki zaś w skanowaniu pomagają dwa regulowane "skrzydełka", dzięki którym można dokładnie ułożyć dokumenty. Pomaga to zwłaszcza, gdy mamy mniejsze gabaryty lub szerokie - dzięki obramowaniu skrzydełkami mamy pewność, że przejdą należycie przez skaner, nie krzywiąc się po drodze i otrzymamy równy skan.

Fot.: I Bandych/PC World

Nie mam żadnych zastrzeżeń co do jakości wykonywanych skanów. Nawet starsze dokumenty i zdjęcia wypadają niezwykle wyraźnie, co zawdzięczamy zapewne mechanizmom korekty zaimplementowanym w soft urządzenia. W dodatku każdy dokument jest domyślnie skanowany dwustronnie - jeśli pokrywają go z obu stron znaki. Dlatego, gdy skanujemy np. zdjęcie, na którym z tyłu jest podpis, otrzymamy dwa skany - po jednym dla każdej strony. Jeśli natomiast na plecach zdjęcia nie ma podpisu, wówczas dostajemy jeden skan. To bardzo praktyczne zwłaszcza podczas skanowania większych ilości zdjęć czy dokumentów - mamy pewność, że zostanie utrwalone wszystko.

Gdyby zdarzyło się zacięcie papieru, ADS-4900W łatwo otworzyć za pomocą jednego przycisku, a następnie wyjąć zakleszczony dokument. To również niezwykle wygodne rozwiązanie.

Fot.: I Bandych/PC World Fot.: I Bandych/PC World

Podczas testów ustawiłem sobie dwa obiegi zadań - każdy miał przesyłać skany do innego folderu. I nie było z tym żadnego problemu - nie musiałem mieć nawet włączonej aplikacji, wystarczyło tylko wybrać na wyświetlaczu właściwy obieg i już wszystko skanowało się ładnie do folderu. Na plus muszę policzyć dolną tackę, która ma praktyczną "nóżkę" blokującą dokumenty przed wypadaniem. Można skanować dowolne ilości dokumentów i nie trzeba potem niczego zbierać z podłogi.

Fot.: I Bandych/PC World

Jeśli chodzi o szybkość, podana wyżej specyfikacja nie kłamie - ADS-4900W pracuje piekielnie szybko. Nie będę zanudzać wszystkimi wynikami swoich testów, podam tylko, że 20 kartek A4 zostało zeskanowanych - i to dwustronnie! - w niecałe 20 sekund (a dokładnie w 19,73 sek.). Po prostu - wow! Doceni się to zwłaszcza w sytuacjach, gdy potrzeba zeskanować kilka wielostronicowych umów, zbiór faktur za kilka miesięcy czy inne "hurtowe" ilości dokumentów.

Brother ADS-4900W - podsumowanie

Brother ADS-4900W to urządzenie zasługujące na najwyższe uznanie. Choć podczas pracy generuje nieco hałasu - o 2 dB więcej niż model ADS-4700W - nie korzysta się przecież z niego non-stop przez kilka godzin, dlatego nie zaliczam to do minusów. Jedyny, jaki obiektywnie mogą przyznać, to brak obsługi dokumentów większych niż A4. Nie jest to jednak jakiś duży minus, ponieważ rzadko kiedy ma się do czynienia z takimi formatami, a jeśli jakieś biuro ma je często, z pewnością będzie szukać innego urządzenia.

Dlatego polecam Brother ADS-4900W wszędzie tam, gdzie chce się mieć zapewnioną wygodę, wysoką jakość oraz szybkość skanowania dokumentów, zdjęć czy innych nośników zapisu. Spisuje się pod każdym względem wręcz doskonale, a w dodatku nie zajmuje dużo miejsca.