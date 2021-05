Brother DCP-T420W - recenzja taniej drukarki Refill Tank Printer

Brother DCP-T420W to przystępne cenowo urządzenie wielofunkcyjne ze stałym zasilaniem. Co potrafi drukarka Refill Tank Printer za niespełna 800 zł?

Urządzenie wielofunkcyjne to niezbędny element wyposażenia każdego nowoczesnego domu lub małego biura. Brother przygotował dla nas nową drukarkę DCP-T420W, która jest przystępnym cenowo modelem z systemem stałego zasilania atramentowego.

Brother DCP-T420W

Testowana drukarka to model zaprojektowany specjalnie z myślą o odbiorcach indywidualnych oraz małych biurach i przedsiębiorstwach. Drukarka charakteryzuje się niewielkimi wymiarami, sporą funkcjonalnością, cichą pracą oraz niezwykle niskimi kosztami eksploatacji.

Jakie są zalety testowanej drukarki Brother DCP-T420W? Czy warto zwrócić na nią uwagę rozglądając się za nowym urządzeniem wielofunkcyjnym?

Brother DCP-T420W - jedna z najtańszych drukarek z systemem stałego zasilania

Brother DCP-T420W łączy niskie koszty eksploatacji z przystępną ceną drukarki. Testowane urządzenie zostało wycenione przez producenta na 769 zł. W tej kwocie otrzymujemy drukarkę atramentową ze stałym zasilaniem z wbudowanym skanerem oraz kopiarką, a całością możemy zarządzać z poziomu aplikacji mobilnej.

Decydując się na Brother DCP-T420W możemy drukować w kolorze taniej, niż w przypadku drukarek atramentowych. Oryginalny zestaw czterech tuszów w kolorze czarnym, żółtym, cyjan oraz magenta kosztuje od 90 do 120 zł. Pozwala on na wydrukowanie do 7500 czarno-białych stron.

Brother DCP-T420W - najważniejsze parametry techniczne

Drukarka Brother DCP-T420W umożliwia drukowanie z wykorzystaniem łączności bezprzewodowej (Wi-Fi). Posiadacze urządzeń mobilnych skorzystają z dedykowanej aplikacji iPrint na urządzenia mobilne z Androidem oraz iOS.

Prędkość druku wynosi do 9 obrazów na minutę w kolorze oraz 16 obrazów na minutę w trybie monochromatycznym (czarno-białym).

Drukarkę wyposażono w kilka przycisków nawigacyjnych, które pozwalają na szybkie skanowanie oraz kopiowanie. Całość została opisana w języku polskim.

Przyciski nawigacyjne

W środku Brothera DCP-T420W znajdziemy procesor o taktowaniu 576 MHz wspierany przez 64 MB pamięci podręcznej. Zestaw ten pozwala na szybkie przetwarzanie obrazów w wysokiej rozdzielczości oraz kolejkowanie wydruku.

Brother DCP-T420W korzysta z druku piezoelektrycznego. Oznacza to, ze drukarka nie nagrzewa się podczas pracy, a głośność maksymalna wynosi zaledwie 53,5 dB. Całość mierzy 435 x 359 x 159 mm oraz waży 6,4 kg.

Brother DCP-T420W - tania eksploatacja to także niskie zużycie prądu

Drukarka Brother DCP-T420W to nie tylko tanie drukowanie. Urządzenie zużywa niewielkie ilości energii. Wyłączona drukarka pobiera zaledwie 0,2 W. W trybie uśpienia zużycie wynosi 0,7 W, a maksymalny pobór podczas pracy wynosi 11 W.

Niskie zużycie prądu pozytywnie wpływa na temperaturę pracy. Drukarka nie nagrzewa się nawet podczas długotrwałego użytkowania.

Pomiar temperatury podczas drukowania

Brother DCP-T420W - skanowanie, kopiowanie i drukowanie w wysokiej rozdzielczości

Brother DCP-T420W pozwala na skanowanie w rozdzielczości 1200 x 2400 dpi.

Wbudowana kopiarka umożliwia wykonanie do 99 kopii jednej strony w rozdzielczości 1200 x 1200 dpi.

Skaner

Maksymalna rozdzielczość drukowania wynosi 1200 x 6000 dpi.

Brother DCP-T420W gwarancją wysokiej jakości wydruków

Brother DCP-T420W zapewnia wysoką jakość wydruków, które nie zrujnują naszej kieszeni. Koszt wydruku jednej strony czarno-białej wynosi zaledwie 1,2 gr. W przypadku wydruków kolorowych cena wzrasta do 1,8 gr. Oznacza to, że Brother DCP-T420W zapewnia najtańsze drukowanie na rynku. Cena wydruku jednej strony jest zauważalnie niższa od tej oferowanej przez klasyczne drukarki atramentowe oraz drukarki laserowe.

Brother DCP-T420W

Co ważne niska cena nie oznacza wolnej pracy. Czas wydruku pierwszej strony wynosi 6,5 sekundy (druk czarno-biały) lub 10 sekund (druk kolorowy).

Brother DCP-T420 - zapoznaj się z naszą wideorecenzją

Brother DCP-T420W to idealne urządzenie wielofunkcyjne do domu i niewielkiego biura. Jeżeli szukasz taniej drukarki z systemem stałego zasilania zapoznaj się z naszą wideorecenzją drukarki Brother DCP-T420W.