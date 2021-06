To urządzenie wielofunkcyjne 3 w 1, które umożliwia drukowanie dużych ilości dokumentów przy jednoczesnym obniżeniu kosztów wydruku. Zobacz, jakie funkcje posiada.

Urządzenie Brother DCP-T425W idealnie sprawdzi się w domowym biurze podczas pracy na home-office. Drukarka została wyposażona w zbiornik na atrament o dużej pojemności, który z łatwością możemy napełniać samodzielnie. W zestawie otrzymujemy po jednej butelce atramentu koloru: czarnego (wydajność do 7500 stron), cyjan (wydajność do 5000 stron), magenta (wydajność do 5000 stron) i żółtego (wydajność do 5000 stron).

Sprzęt ten charakteryzuje się niskimi kosztami eksploatacji i wysoką jakością wydruku. Rozdzielczość drukowanych dokumentów to 1200 x 6000 dpi. Prędkość wydruku wynosi 28 stron na minutę w czerni i 11 stron na minutę w kolorze. Sprzęt obsługuje format A4.

Drukarka została wyposażona w 150 stronicowy podajnik, który połączony jest z 50 stronicową tacą odbiorczą. Poza tym, urządzenie posiada 64 MB moduł pamięci wewnętrznej, na który umożliwia zapisywanie danych na temat drukowanych plików.

Nie zabrakło wbudowanego modułu Wi-Fi, który umożliwia bezprzewodowe połączenie drukarki z urządzeniem mobilnym.

Dane techniczne