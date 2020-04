Brother DCP-T510W umożliwia wydruki, wyraźne kopie i skany w wysokiej rozdzielczości. Jak sprawdza się w praktyce?

Brother DCP-T510W zwraca uwagę bardzo wysoką rozdzielczością druku - maksymalna to 6000 x 1200 dpi. Druga ważna zaleta to wysokowydajne pojemniki z atramentem - jak podaje producent, zestaw startowy umożliwia wydrukowanie do 6500 stron monochromatycznych i 5000 kolorowych. Model ten przeznaczony jest dla mniejszych biur oraz użytkowników domowych. Dzięki obsłudze sieci bezprzewodowej umożliwia łatwe drukowanie z urządzeń mobilnych - obsługiwane są połączenia Brother iPrint&Scan Mobile, Google Could Print, 2.0, Apple Airprint, Brother Print Service Plugin, Mopria. Urządzenia stacjonarne można z drukarką łączyć kablem poprzez port USB. Szybkość druku dokumentów w czerni to 27 stron na minutę, w kolorze zaś 10 str/min. Przy obrazach mamy odpowiednio 12 i 6 stron na minutę.

Kolejną rzeczą, jaką należy policzyć DCP-T510W na plus, jest pojemny podajnik papieru - mieści 150 arkuszy. Następna istotna rzecz to wbudowany system pojemników do napełniania tuszem, dzięki któremu łatwo go uzupełniać. Warto także dodać, że w obsłudze drukarki znacząco pomaga wyświetlacz LCD, za pomocą którego wprowadza się wszystkie ustawienia i parametry operacji.

Podsumowując: Brother DCP-T510W doskonale nadaje się do zastosowań biurowych. Jeśli potrzebne ekonomiczne urządzenie, a zarazem wysokiej jakości wydruki - warto zainwestować w ten model.