Urządzenie wielofunkcyjne z wbudowanym system pojemników do napełniania tuszem i siecią bezprzewodową.

Brother DCP-T510W to urządzenie, które umożliwia drukowanie, kopiowanie, skanowanie materiałów w wysokiej rozdzielczości. Model został wyposażony w pojemny standardowy podajnik na 150 arkuszy oraz w podajnik ręczny na 1 arkusz, dzięki czemu możliwy jest druk na papierze specjalnym. Poza tym, urządzenie posiada wbudowany zbiornik na atrament, który możemy szybko i sprawnie uzupełnić. W zestawie znajdziemy 2 butelki z czarnym tuszem (każda o wydajności do 6500 stron) i po 1 butelce z koloru cyjan, magenta i żółty (każda o wydajności do 5000 stron). Zadowala również wysoka rozdzielczość druku - maksymalna to 6000 x 1200 dpi.

Nie zabrakło łączności bezprzewodowej oraz możliwości bezpośredniego drukowanie z urządzeń mobilnych. Obsługiwane są połączenia Brother iPrint&Scan Mobile, Google Could Print, 2.0, Apple Airprint, Brother Print Service Plugin, Mopria. W obudowie umieszczono także port USB oraz niewielki, monochromatyczny wyświetlacz LCD. Niestety model nie posiada automatycznego druku dwustronnego.

To wielofunkcyjne urządzenie najlepiej sprawdzi się w zastosowaniach domowych i małych biurach. Idealne do drukowania rodzinnych fotografii.

Cena wkładu

Najważniejsze dane techniczne: