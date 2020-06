Monochromatyczna drukarka laserowa z funkcją automatycznego drukowania dwustronnego.

Monochromatyczna drukarka laserowa HL-L5200DW firmy Brother jest urządzeniem sprawdzającym się tam, gdzie wymagana jest szybkość i wydajność. Jej konstrukcja jest podobna do innych sprzętów tej klasy, a dobrze dobrana kolorystyka w postaci ciemnego szarego i czarnego ładnie się komponuje.

Producent chwali się wysoką prędkością drukowania, wynoszącą 40 stron na minutę lub 20 w przypadku druku dwustronnego. Drukarka Brother HL-L5200DW jest w stanie wydrukować pierwszą stronę w mniej niż 7,2 sekundy. Urządzenie dysponuje 256 MB pamięci.

Drukarka oferuje w standardzie dwa pojemniki na papier. Dolny jest w stanie pomieścić 250 arkuszy, a drugi, do ogólnych zastosowań, zmieści 50 stron. Jeśli to za mało, to drukarkę można uzupełnić o opcjonalne podajniki papieru o łącznej pojemności 1340 arkuszy. Jej maksymalne obciążenie miesięczne wynosi do 50 tysięcy stron.

Do drukarki możemy się podłączyć zarówno za pośrednictwem kabla USB, jak również sieci przewodowej lub bezprzewodowej, co z kolei umożliwia drukowanie mobilne za pomocą Brother iPrint&Scan, Google Cloud Print 2.0, Apple AirPrint, Mopria lub wtyczki Android Print Service. Brother HL-L5200DW możemy obsługiwać za pomocą przycisków znajdujących się pod podświetlanym wyświetlaczem LCD. Drukarka jest wyposażona w szereg funkcji zabezpieczeń takich jak: Filtr IP, Secure function lock v3 lub Bezpieczne drukowanie z SSL. Pobór mocy drukarki podczas drukowania wynosi 640 W, jednakże może on spaść do 390 W jeśli włączymy tryb cichy. W trybie gotowości Brother HL-L5200DW pobiera 32 W, w trybie uśpienia 6,5 W, a w trybie głębokiego uśpienia 1,2 W. Pobór mocy wyłączonego urządzenia wynosi jedynie 0,04 W.

Wymiary urządzenia to 37,3 cm szerokości, 38,8 cm głębokości i 25,5 cm wysokości. Jego waga nie należy do najwyższych i wynosi 10,7 kg.