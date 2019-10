CRM Vision: i praca staje się prostsza

Dobry system CRM jest jak elektroniczny asystent, który pozwala wykorzystać każdą minutę dnia pracy na pozyskanie nowych kontrahentów i zwiększenie przychodów firmy. W pogoni za szansami sprzedażowymi, CRM Vision ma ochotę być taką dodatkową ręką pracowników działu sprzedaży.

Produkt tworzony jest zgodnie z hasłem "wszystko czego potrzebujesz, żeby praca stała się prostsza". Chodzi o to, aby kluczowe informacje o kliencie, takie jak dane kontaktowe, historia działań czy złożone mu oferty, były zawsze dostępne dla pracownika. W CRM Vision tak to sobie właśnie wymyślono…

Program został zaprojektowany z myślą o małych i średnich firmach, które chcą usystematyzować i usprawnić procesy sprzedaży i obsługi klientów. CRM Vision na wskroś wpisuje się w polskie realia prowadzenia biznesu, dostarczając dziesiątki funkcji i optymalizacji stworzonych z myślą o rodzimych przedsiębiorcach. Mowa tutaj np. o bogatych integracjach z bankami oraz popularnymi w Polsce systemami ERP. Idąc dalej warto wspomnieć, że dane klientów przechowywane są na polskich serwerach, a program spełnia wszystkie wytyczne RODO w zakresie przechowywania i przetwarzania wrażliwych danych osobowych. Nie ma żadnej wymówki, że to chmura!

CRM pełną gębą

Program tworzą cztery podstawowe moduły: kontakty, kalendarze, zadania i poczta, które można rozbudować o dodatkowe funkcje zarządzania projektami, obsługi finansów i magazynu oraz współdzielenia plików. Podstawę CRM-a stanowi moduł kontaktów, który gromadzi dane kontrahentów, grupując ich według branż lub wielkości oraz statusu (aktywny, szansa, jednorazowy). CRM Vision umożliwia przyporządkowanie osób odpowiedzialnych za relacje z danym klientem.

Program pozwala na wygodne planowanie działań sprzedażowych, wiązanie ich z klientem i śledzenie postępów wykonania. Lista spraw do załatwienia może być wyświetlana w widoku Plan dnia, Zaległe, Otrzymane, Zlecone i Uzupełnij, przy czym pracownik ma do dyspozycji szereg funkcji (pola wyboru, filtry, narzędzia sortowania i agregacji, wyszukiwarka), które pozwolą mu sprawnie dotrzeć do potrzebnych informacji w przekroju, którego w danej chwili oczekuje. Wygodnie, bo producent udostępnił też aplikację mobilną, jeśli ktoś woli lub musi pracować ze smartfonem.

Gromadzenie kontaktów w CRM Vision nie musi być czasochłonne. Oto dwa przykłady jak można usprawnić tę czynność. Po wprowadzeniu NIP-u klienta, system pobiera pozostałe dane rejestrowe z bazy GUS i aktualizuje jego kartotekę. Drugi sposób na sprawne wprowadzanie kontaktów to zintegrowanie CRM-a ze stroną internetową firmy poprzez gotowe usługi Web Services. Potencjalni klienci, którzy zdecydują się wypełnić formularz kontaktu, mogą wkrótce spodziewać się kontaktu telefonicznego lub przesłania oferty. Ich dane natychmiast widoczne będą w bazie kontrahentów CRM Vision.

Praca w grupie i komunikacja

CRM Vision nie byłby kompletnym systemem, gdyby nie wbudowane narzędzia pracy w grupie (kalendarze, zadania) oraz komunikacji (e-mail, VoIP). Program nie ma wbudowanego pełnego klienta poczty, ale zamiast tego ściśle integruje się z aplikacjami Microsoft Outlook i Mozilla Thunderbird, pozwalając na wygodne przenoszenie wiadomości wprost do bazy CRM. Wystarczy jedno kliknięcie, aby zaimportować wiadomość e-mail wraz załącznikami, przypisując ją do kontrahenta, osoby kontaktowej albo projektu. Jeśli pracownik zechce wysłać ofertę, fakturę albo zestawienie zaległych płatności, może to zrobić już bezpośrednio z systemu, korzystając z predefiniowanych szablonów wiadomości e-mail. Co więcej, CRM Vision pozwala na planowanie i obsługę kampanii masowych. Korespondencja seryjna dostarczana jest pocztą e-mail lub SMS-ami.

System warto również zintegrować z telefonią VoIP. W momencie nawiązywania lub obierania połączenia CRM Vision automatycznie prezentuje kartotekę klienta, dzięki czemu pracownik ma pełny wgląd w informacje o kontrahencie, wysłanych mu ofertach czy należnościach, które oczekują na uregulowanie.

Cała firma w jednym narzędziu

Moduł Finanse pozwala odwzorować pełny proces sprzedaży w jednym programie – od momentu wygenerowania oferty, przez złożenie zamówienia, po wystawienie i wysyłkę faktury, po późniejsze monitorowanie płatności. Integracja z systemami bankowości elektronicznej usprawnia definiowanie przelewów oraz odnotowywanie przychodzących płatności. Z kolei integracja z narzędziem KT Konwerter pozwala na łatwe przenoszenie danych o fakturach do innych systemów np. Comarch ERP Optima czy Sage Symfonia. Nikt przecież nie będzie ręcznie uzupełniał KPiR, ani rozliczał VAT-u.

Proces ten można rozszerzyć o obsługę magazynu. Co prawda wymaga to zamówienia bogatszego pakietu Professional, ale wówczas otrzymujemy funkcje zarządzania bazą towarową z wykorzystaniem wewnętrznych (PW/RW) i zewnętrznych (PZ/WZ) dokumentów magazynowych, możliwością śledzenia stanów zapasów, dostępem do danych historycznych oraz obsługą rezerwacji dla wystawianych zamówień. Cała firma w jednym narzędziu.

Dodatkowe funkcje

Lista dodatków CRM Vision obejmuje jeszcze moduł Projekty z obsługą diagramów Gantta, możliwością prowadzenia pełnej dokumentacji projektowej i budżetowania oraz moduł Wirtualny dysk pozwalający na wgrywanie plików do chmury. Pliki te mogą być wiązane z kontaktami czy projektami systemu CRM albo gromadzone w folderach jako umowy, skany dokumenty i inne zasoby cyfrowe firmy. CRM Vision ma wbudowane mechanizmy wersjonowania, dzięki czemu pracownik może przejrzeć historię zmian i wrócić do poprzedniej wersji dokumentu, jeśli zajdzie taka potrzeba. W przeciwieństwie do konkurencji, dostawca usługi gwarantuje nieograniczoną pojemność konta na dane i pliki.

CRM Vision to autorski produkt gdańskiej firmy YourVision, zaprojektowany z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach, które chcą usprawnić oraz zebrać w jednym miejscu procesy sprzedażowe. Lista oferowanych funkcjonalności zaspokoi oczekiwania większości klientów. Jeśli jednak komuś czegoś brakuje, producent programu jest skłonny dodać wymaganą funkcję, przygotowując modyfikację pod indywidualną specyfikację klienta.

Z CRM Vision można zapoznać się uruchamiając testowe konto dla firmy, bez opłat przez 30 dni.

O programie

CRM Vision dostarczany jest na zasadach subskrypcji w trzech pakietach do wyboru. Plan Basic zawiera podstawowe moduły systemu: pocztę, kontakty, kalendarze i zadania. Pakiet Optimum wyposażono w dodatkowe moduły obsługi ofert i zamówień, fakturowania, zarządzania projektami oraz wirtualnego dysku (moduł pliki), zaś najbogatszy Plan Professional dodatkowo w moduł do prowadzenia gospodarki magazynowej.

