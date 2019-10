CSMART to system CRM z wieloma praktycznymi funkcjami. Jakimi?

System CSMART został zaprojektowany jako pomoc dla działów sprzedaży oraz właścicieli małych i średnich firm. Wyposażono go w intuicyjny interfejs, dzięki któremu jego obsługa jest bardzo intuicyjna. Wśród funkcji znajdziemy zaawansowane m.in. narzędzie dla działów sprzedaży, umożliwiające wiele operacji, w tym zarządzanie lejkiem sprzedaży oraz tworzenie własnych procesów sprzedażowych. Towarzyszy mu możliwość sporządzenia różnorakich raportów oraz wykresów, co pozwoli na szczegółowe przeanalizowanie sprzedaży oraz pracy handlowców. Zaś aby sprzedaż była lepsza, w systemie znajdują się gotowe szablony, umożliwiające tworzenie estetycznych ofert dla klientów. Ten system CRM grupuje całą historię kontaktu z klientem na jego karcie. Pozwala to na podtrzymywaniu i budowaniu dobrych relacji. A kalendarz oraz lista aktywności umożliwią optymalne zorganizowanie efektywnej pracy zespołu.

Ciekawym rozwiązaniem, jakie umieszczono w systemie CSMART, jest grupowanie wszelkich aktywności na tablicy wyglądającej jak tablica z mediów społecznościowych. Wszelkie informacje dostępne są pod klientem lub szansą sprzedaży. Wszystkie osoby w zespole w prosty sposób są w stanie dodać notatkę, załączyć pliki czy wysłać mejla do klienta. Komunikacja oraz wymiana informacji również odbywa się w ten sposób. Do systemu można podpiąć używaną na co dzień skrzynkę pocztową, co jeszcze bardziej usprawni komunikację zarówno w zespole, jak i z klientami, ponieważ CSMART pozwoli na zgromadzenie istotnych informacji wysyłanych i odbieranych przez klientów na ich karcie lub w szansie sprzedaży. Od tej pory wszystkie aktywności będą dostępne chronologicznie w jednym miejscu.

System CSMART dostępny jest przez 14 dni za darmo, a następnie należy wybrać jeden z trzech pakietów: Basic (39,90 zł/m-c od użytkownika), Pro (59,90 zł/m-c od użytkownika) oraz Advanced (119,90 zł/m-c od użytkownika).