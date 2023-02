Cable Matters Kabel USB4

Kabel od Cable Matters może i jest dość krótki, jednak poza tym wydaje się najlepszym wyborem dla osób, które potrzebują jednego przewodu do ładowania i przesyłania danych. Dzięki certyfikacji USB-C 4, jest on w stanie wykorzystać pełną prędkość połączenia 40 Gbps, ale też wytrzymać moc ładowania do 100 W. Gdyby nie długość, byłby to najlepszy kabel do wszystkiego.