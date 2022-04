Cała biblioteka XBOX Game Pass na wyciągniecie ręki - Test Seagate Game Drive Hub for Xbox 8 TB

Testujemy 8 TB dysk Seagate Game Drive Hub. Sprawdzimy, jak ten zewnętrzy nośnik wypadnie w testach z konsolą i gdy podłączymy go do komputera.

Mechaniczne zewnętrzne dyski twarde powoli odchodzą w niepamięć. Osobom, które cenią wygodę i gabaryty urządzenia wystarczają pendrive-y, które dziś osiągają pojemność ponad 256 GB. Z drugiej strony dyski SSD stały się na tyle popularne, że i one są wyposażane w złącze USB, zapewniając najszybsze możliwe transfery dla urządzeń przenośnych.

Jednak co z użytkownikami, którzy potrzebują od nośnika o większej pojemności? A konkretnie - z tymi, którzy nie mogą pozwolić sobie na dołożenie dodatkowego dysku do wnętrza posiadanego sprzętu. Co z właścicielami konsol, które domyślnie są wyposażone w napędy o pojemności 500 GB? W dobie, gdy najnowsze gry zajmują ponad 100 GB, a w skrajnych przypadkach i po 200 GB (tak, o Tobie mowa Call of Duty) zostaną oni ograniczeni do zaledwie dwóch-trzech tytułów. To właśnie z myślą o tych użytkownikach Seagate od lat, przygotowuje serie dysków zewnętrznych Game Drive. Dziś przyjrzymy się najnowszemu modelowi przewidzianemu do współpracy z konsolami Xbox. Jak wypadnie w testach?

Seagate Game Drive Hub - Budowa

Seagate Game Drive Hub wygląda jak tradycyjny zewnętrzny dysk twardy, którym... w rzeczywistości jest. Producent zdecydował się na zastosowanie 3,5-calowego nośnika, co przełożyło się na wymiary urządzenia. Obudowa, w całości wykonana z tworzywa sztucznego, ma wymiary 20,5 x12,4 x 5 cm. Gabarytowo nie wyróżnia to konstrukcji na tle konkurencji i na pewno nie jest to kompaktowy rozmiar w porównaniu do rozwiązań bazujących na laptopowych, 2,5-calowych dyskach. To, co jednak wyróżnia Game Drive Hub od konkurencji, to pojemność. Do testów otrzymaliśmy nośnik o szokującej pojemności 8 TB, choć dostępne są również warianty 2 TB i 4 TB.

fot. Dominik Kujawski/PCWorld

Słowo „Hub” w nazwie modelu również nie jest przypadkowe - dysk wyposażony został we wbudowany hub USB. Do dyspozycji użytkownika są dwa porty umieszczone na przednim panelu. Testowany przez nas model to wersja odświeżona. W porównaniu do poprzednika, zamiast dwóch standardowych gniazd USB A jedno zostało zamienione na Typ C. Szkoda, że podobnej zmiany producent nie zastosował w przypadku portu stosowanego do podłączenia dysku do komputera czy konsoli. Ten został umieszczony z tyłu urządzenia i zastosowano w nim złącze USB 3.0 typu micro B.

fot. Dominik Kujawski/PCWorld

Użycie 3,5-calowego nośnika wymusza niestety konieczność dodatkowego, zewnętrznego zasilacza. Ten zastosowany przez Seagate ma moc 36 W, więc nie powinniśmy się martwić o brak prądu nawet, gdy podłączymy do zewnętrznych portów USB najbardziej prądożerne urządzenia USB.

fot. Dominik Kujawski/PCWorld

Zmianie w stosunku do pierwowzoru uległa również obudowa. Ta jest obecnie szaro-czarna, kolorystycznie dopasowując się do nowego XBOX’a Series X. Nawet otwory wentylacyjne umieszczone dookoła konstrukcji imitują te, które znajdziemy w nowej konsoli Microsoftu. Urządzenie może leżeć płasko oraz stać w pionie - zależnie od tego, jaką ilością wolnego miejsca dysponujemy. Przód obudowy jest również efektownie podświetlany na zielono.

fot. Dominik Kujawski/PCWorld

Niestety, obudowa dysku Seatate nie jest łatwo rozbieralna. Mimo tego, że przez lata zdarzyło mi się rozebrać kilka podobnych konstrukcji tego producenta, w tym przypadku dałem za wygraną. Plastikowe zatrzaski trzymają na tyle mocno, że jedynym rezultatem jaki bym osiągnął siłując się z nimi, to całkowite połamanie obudowy - czego z wiadomych względów wolałem uniknąć.

Do identyfikacji dysku znajdującego się w środku urządzenia wykorzystałem oprogramowanie CrystalDiskInfo. Dzięki temu dowiadujemy się za zainstalowany nośnik Seagate BarraCuda Compute, o prędkości obrotowej 5400 obr/min i 256 MB pamięci cache. Zastosowanie wolniejszego nośnika na pewno pozwoliło zachować niższe temperatury, co jest ważne biorąc pod uwagę przeznaczenie urządzenia. Nierzadko trafi ono przecież do szafki RTV, gdzie nie ma co liczyć na dobrą wentylację.

Seagate Game Drive Hub praca z konsolą Xbox One X

Dysk Seagate możemy podłączyć zarówno do Xbox One jak i Series X/S. Obsługa zewnętrznych dysków została zaimplementowana w nich już od samego początku, a jedynym wymaganiem jest kompatybilność z USB 3.0 oraz pojemność powyżej 256 GB.

Po podłączeniu dysku do konsoli wyświetli nam się komunikat z pytaniem, do czego chcemy go używać. Jeśli do przechowywania danych multimedialnych (w tym i nagrań naszej rozgrywki), nie musimy zmieniać systemu plików i nie utracimy danych na nim zapisanych. Możemy również poszerzyć naszą przestrzeń na posiadane gry. Niestety, dysk będzie musiał zostać ponownie sformatowany – po czym zniknie możliwość zapisywania i odczytywania danych na komputerze. Nośnik będzie działał tylko z konsolami Xbox. Na szczęście nie jest przypisany na stałe tylko do jednej, więc nic nie stoi na przeszkodzie byśmy ze swoją biblioteką gier poszli do znajomego.

Z większej ilości miejsca na gry ucieszą się na pewno posiadacze konsol z wbudowanymi dyskami 500 GB. Teraz zamiast kilku dużych gier AAA będą mogli zainstalować jednocześnie ponad sto. Jest to również wygodna opcja, gdy z konsoli korzysta wielu użytkowników, grających w różne tytułu. Z racji że w zestawie z dyskiem Seagate Game Drive Hub dostajemy również kod na próbny miesiąc usługi Xbox Game Pass ultimate, nic nie stoi na przeszkodzie, by sprawdzić wszystkie gry w niej zawarte. Do testów zainstalowaliśmy ponad 120 gier na nośniku, a on dalej pozostał tylko w połowie pełny. Ciężko sobie wyobrazić aby kiedykolwiek zabrało nam miejsca na nowy tytuł czy dodatki do niego. Podczas naszych testów na konsoli Xbox One X nie zauważaliśmy również różnic w czasie uruchamiania gier.

Niestety, tytuły zoptymalizowane dla serii Series X/S mogą zostać uruchomiane tylko z wbudowanego dysku SSD w konsolach nowej generacji bądź ze specjalnej karty rozszerzeń - również produkcji Seagate. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby zamiast usuwać grę z konsoli, przenieść ja na zewnętrzy nośnik, gdzie będzie dalej aktualizowana. Pozwoli nam to na szybszy powrót do rozgrywki w późniejszym terminie.

Seagate Game Drive Hub praca z komputerem

Dysk Seagate można wykorzystywać jako typowy nośnik zewnętrzy dla naszego komputera. Wbudowany hub USB na pewno docenią właściciele laptopów. W ich przypadku nie tylko kilkukrotnie wzrośnie ilość dostępnego miejsca na przechowywanie, ale będą mogli mieć podłączona myszkę czy inne urządzenia właśnie bezpośrednio do nośnika Seagate, nie tracąc innych portów w swoim urządzaniu.

Na próbę podłączyliśmy również dysk Seagate do Routera TP-Link AX55, co pozwoliło nam na stworzenie 8 TB dysku sieciowego. Przeprowadziliśmy również testy w standardowych benchmarkach. Dysk - mimo swojej dużej pojemności - osiąga średni odczyt i zapis na poziomie 180 MB/s. Może te wartości nie robią w rażenia w porównaniu z nośnikami SSD, są jednak prawidłowe dla dysków mechanicznych.

Podsumowanie

Oznakowanie logiem Xbox na pewno pomoże producentowi trafić do mniej świadomych użytkowników. Wielu właścicieli konsol po prostu nie wie o możliwości rozbudowy dysku w konsoli. Gdy zobaczą w sprzedaży urządzenie przeznaczone dla ich sprzętu, mogą dopiero pomyśleć o jego zakupie. Mimo wszystko nie powinniśmy się tym przejmować.

Dysk Seagate Game Drive Hub to uniwersalny zewnętrzny dysk twardy, którego możliwości wykorzystania nie ograniczają się tylko do konsol. Jedyne, co może ostudzić zapał przyszłych kupujących, to cena, ponieważ wariant o pojemności 8 TB kosztuje ponad 800 zł. Trzeba zaznaczyć, że zastosowany w urządzeniu nośnik BarraCuda przeznaczony dla komputerów stacjonarnych, często sprzedawany jest w podobnej cenie.