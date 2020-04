California Access Office to fotel, który sprawdzi się zarówno do pracy biurowej, jak i gier.

California Access Office to fotel biurowy, który powinien dobrze posłużyć w wielu zastosowaniach - przy pracy, spędzaniu czasu przy grach czy oglądaniu multimediów. Jego oparcie oraz siedzisko wypełnione zostały specjalną pianką, która nie odkształca się w miarę użytkowania. Piankę przykrywa welur - jest to tkanina, która doskonale odprowadza ciepło, co doceni się szczególnie w ciepłych miesiącach. Fotel Office ma odchylane oparcie - maksymalne odchylenie wynosi 135°. Po ustawieniu do pożądanej pozycji, można je zablokować, zabezpieczając się przed nieplanowaną zmianą położenia. Regulacja jest wygodna - służy do tego specjalne pokrętło. Ponadto siedzisko ma funkcję TILT, która umożliwia bujanie. Dodatkową wygodę dają regulowane podłokietniki z miękkim wykończeniem.

Office opiera się na solidnym, sztywnym stelażu z metalu. Podstawa to klasyczna, pięcioramienna "gwiazda", której każde ramię zakończone zostało podwójnym kółkiem z miękkiego tworzywa. Zdaniem producenta nie powinny one rysować podłogi. Dodatkowa zaleta to dwie poduszki - jednak dba o ergonomiczne położenie karku, druga - pozwala na wygodne oparcie pleców, odciążając kręgosłup. Warto także dodać, że całość prezentuje się niezwykle estetycznie. Ciężko znaleźć jakieś wady, dlatego polecamy jego zakup osobom, które chcą wygodnie pracować i odpoczywać.