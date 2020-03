Fotel Xenos to model przeznaczony dla osób, które chcą spędzać wygodnie godziny przed monitorem. Jakie są jegoz alety?

Calviano Xenos to fotel biurowy, który został wykonany z wysokiej jakości tkaniny poliestrowej na siedzisku oraz oparciu. Jego szerokie podłokietniki wykonano z połączenia chromowanego metalu oraz wysokiej jakości tworzywa. Całość wspiera się na pięcioramiennej, chromowanej podstawie, dzięki czemu na fotelu może spoczywać ciężar nawet 120 kg. Dodatkowa zaleta to pięć kółek, umożliwiających wygodne przemieszczanie mebla. Wysokość siedziska może być regulowana dzięki użyciu amortyzatora gazowego. Niestety, nie pomyślano o wprowadzeniu możliwości zmiany kąta nachylenia oparcia. Mamy za to możliwość bujania i wykonania pełnego obrotu.

Calviano Xenos to tani fotel biurowy, dlatego nie należy spodziewać się takich rozbudowanych funkcji jak w drogich modelach, np. podłokietników 3D. Mimo to ergonomia i solidna jakość wykonania sprawia, że jest on bardzo korzystnym rozwiązaniem dla osób szukających fotela do pracy w bardzo przystępnej cenie. Jego stonowana, szaro-czarna barwa sprawia, że będzie doskonale wyglądał w pomieszczeniach o różnych aranżacjach.