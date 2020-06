Camry CR 7905 to klimatyzator cechujący się dużą wydajnością. Oferuje chłodzenie, nawilżanie oraz oczyszczanie powietrza.

Camry CR 7905 to klimatyzator przenośny typu 3 w 1. Oferuje funkcje chłodzenia (w zestawie znajdują się dwa elementy chłodzące, które należy włożyć do zbiornika z wodą), nawilżania, a także oczyszczania powietrza. Przyda się to nie tylko w domu, ale również w biurze czy w salonie. Jego moc maksymalna wynosi 325W, co pozwala na osiągnięcie wydajności przepływu powietrza 830 m³/h. Użytkownik może wybrać jedną z trzech prędkości pracy wentylatora: normalna, naturalną lub mocną. Pozwala to na optymalne dobranie mocy działania do wymagań. Dzięki pojemnemu zbiornikowi na wodę (8 litrów), możliwe jest schładzanie powietrza non-stop przed ponad 7 godzin. Na obudowie urządzenia umieszczono panel sterowania, ale można nim kierować również przy użyciu pilota.

Camry CR 7905 wyposażono w timer, umożliwiający ustawianie czasu startu pracy (maksymalnie 7.5 godziny od momentu zaprogramowania). Klimator został wyposażony w kółka, ułatwiające jego przesuwanie oraz umieszczone z obu stron uchwyty, ułatwiające jego przenoszenie. Podczas pracy z maksymalną mocą emituje hałas 60,1 dB, co jest znacznie wyższym wynikiem, niż w konkurencyjnych urządzeniach.

Podsumowując: Camry CR 7905 to dobry model dla osób, szukających klimatyzatora bez bardziej zaawansowanych funkcji.