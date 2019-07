Camtasia Studio to znany i ceniony program, umożliwiający nagrywanie ekranu.

Camtasia Studio to bardzo dobry program do wykonywania takich czynności jak zrzuty ekranu czy też nagrywanie na żywo tego, co dzieje się na ekranie monitora. Przyda się to do profesjonalnych zastosowań, jak na przykład tworzenie materiałów wideo do szkoleń, prezentacji oprogramowania czy też produktów. Otrzymujemy tu także zestaw narzędzi edycyjnych, pozwalających na przycinanie klipów, łączenie ich ze sobą, dodawanie tekstu i grafik, efektownych przejść i innych "upiększaczy". Kolejną ważną funkcją jest możliwość zapisania tak stworzonego pokazu w popularnych formatach multimedialnych, jak .avi, .wmv, a także pod postać pliku flash - .swf. Zaletą jest wygodny w obsłudze interfejs użytkownika - dzięki temu nawet początkujący nie powinni mieć problemów z osiągnięciem zadowalającego efektu.

Camtasia Studio oferuje również możliwość bezpośredniego umieszczenia nagrania na serwisach społecznościowych. Co ważne, na nagraniu możemy dodawać także elementy interaktywne (jak np. linki). O możliwościach aplikacji można przekonać się dzięki wersji testowej.