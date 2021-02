Canon CanoScan LiDE to skaner, który wygląda niezwykle estetycznie, a zarazem kryje w sobie mnóstwo praktycznych funkcji. Sprawdzamy, jakie są jego zalety.

Canon CanoScan LiDE - budowa i możliwości

CanoScan LiDE powstał z myślą o możliwości stworzenia najwyższej jakości kopii tekstów lub obrazów. Dzięki rozdzielczości 4800×4800 dpi będzie możliwe wierne odtworzenie każdego szczegółu, a jeśli chodzi o wielkość skanowanego dokumentu, urządzenie wyposażone jest w pokrywę z podwójnymi zawiasami, która umożliwia pracę z dokumentami o grubości do 21 mm. Należy jednak odnotować, że maksymalna rozdzielczość dotyczy tylko mniejszych formatów - A5 i podobnych, a podczas ich skanowania CanoScan pracuje nieco głośno. Skaner ma niewielkie rozmiary, zaś możliwość używania w pionie pozwala na zaoszczędzenia miejsca na biurku. Na obudowie skanera znajdują się przyciski umożliwiające podstawowe czynności: skanowanie, kopiowanie, skanowanie do PDF oraz wysyłanie wiadomości e-mail. Jeśli mamy do zeskanowania dokument z wieloma stronicami, wówczas z pomocą przychodzi ostatni, piąty przycisk. Szybkość skanowania jednej strony kolorowej w formacie A4 to ok. 8 sekund, co daje nam 7,5 strony na minutę pracy.

Canon CanoScan LiDE - budowa i możliwości

Canon CanoScan LiDE wyposażono w port USB typu C. Pozwala to na połączenie z urządzeniami zewnętrznymi bez konieczności podpinania skanera do zasilania. Niestety, nie ma tu łączności bezprzewodowej. Przesyłanie plików do chmury czy na maila odbywa się za pośrednictwem komputera. W celu łatwej współpracy producent dostarcza oprogramowanie Scan Gear i Scan Utility dla systemu Windows 10. Oprogramowanie skanera obejmuje program do automatycznej naprawy dokumentów i zdjęć, który usuwa z nich zanieczyszczenia, ślady po dziurkaczach, zszywaniu, itp.

Podsumowując: propozycja firmy Canon sprawdzi się w wielu miejscach, gdzie konieczna jest archiwizacja dokumentów. Choć nie ma łączności bezprzewodowej, wynagradza to wysoką jakością wykonywanych skanów.