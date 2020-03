Łatwe i intuicyjne robienie zdjęć. Lustrzanka Canon EOS 2000D to dobry wybór na początek

Godnym polecenia modelem lustrzanki jest Canon EOS 2000D, nieco starszy, bo swoją premierę miał w 2018 roku. Jednak parametry oraz funkcjonalność aparatu powinny być wystarczające dla początkującego fotografa. Lustrzanka została wyposażona w sensor APS-C o rozdzielczości 24,1 Mpx. W tym przypadku zamontowany został procesor DIGIC 4+, dzięki któremu możliwe jest rejestrowanie serii zdjęć z prędkością 3kl./s - świetnie sprawdza się podczas rejestrowania szybko poruszających się obiektów. Akumulator aparatu według producenta pozwala na wykonanie 500 zdjęć bez konieczności ładowania. Maksymalna czułość ISO, którą możemy wybrać to 6400, z rozszerzeniem do H: 12800. Podczas filmowania najwyższy zakres wynosi 6400. Funkcja ta pozwala działać nawet w niekorzystnych warunkach oświetleniowych. Szybkość naświetlania w danym modelu możemy ustawić między 30 a 1/4000 sekundy. Dodatkowo istnieje skorzystania z trybu Bulb, który umożliwia ręczne otwarcie i zamknięcie migawki. Istnieje możliwość nagrywania filmów w jakości Full HD do 30kl./s oraz zastosowanie trybu Video Snapshot.

3-calowy (7,5 cm) ekran LCD o rozdzielczości 920 tys. punktów, z wbudowanym przewodnikiem po funkcjach, może znacznie ułatwić kadrowanie oraz dobieranie właściwych efektów. Niestety w przeciwieństwie do modelu wyżej – ekran jest bezdotykowy i nieodchylany. Kolejnym z minusów jest 9-punktowy autofokus w wizjerze optycznym, który uchodzi za przestarzały. Jednak dla początkującego fotografa, w tej cenie, nie będzie to wielką przeszkodą.

Canon EOS 2000D wyposażony został w funkcję NFC oraz Wi-Fi. Jest kompatybilny z aplikacją Canon Camera Connect, umożliwiającą połączenie aparatu ze smartfonem. Dodatkowe funkcje to przewodnik po funkcjach, który może ułatwić pracę przy pierwszym użytkowaniu. Oprócz tego lustrzanka oferuje 9 trybów automatycznych, które zawierają w sobie dodatkowe ustawienia oraz efekty. Funkcjonuje również tryb Live View.

Warto dodać, że podobnie jak opisany wyżej model, Canon EOS 2000D również posiada niewielkie rozmiary (129,0 x 101,3 x 77,6 mm), a jego waga nie przekracza 480 g (z akumulatorem i kartą pamięci).

Model jest intuicyjny i łatwy w obsłudze, dlatego idealnie sprawdzi się na początek. Jak na proponowaną obecnie cenę, specyfikacja aparatu oraz jego funkcjonalność stoją całkiem wysoko.