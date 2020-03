Mała, ale dużo potrafi. Najlżejsza i najmniejsza lustrzanka z zaawansowanymi funkcjami dla początkujących fotografów

Pierwszą propozycją w zestawieniu jest Canon EOS 250D, który swoją premierę miał w połowie 2019 roku i stanowi jeden z ciekawszych modeli lustrzanek przeznaczonych dla początkujących fotografów. Charakteryzuje się małym rozmiarem (122,4 x 92,6 x 69,8 mm) oraz niską masą (ok. 449 g). Do rejestracji zdjęć wykorzystuje matrycę APS-C o rozdzielczości 24,1 Mpx z technologią Dual Pixel CMOS, która odpowiada za szybkie ustawianie ostrości. Możliwe jest korzystanie z trybu Live View. Dodatkowo aparat posiada funkcję AF ze śledzeniem oczu (Eye AF), niestety tylko w trybie fotografowania. Wbudowany procesor DIGIC 8 umożliwia wykonywanie zdjęć seryjnych z szybkością 5kl./s oraz zwiększa czas pracy akumulatora (ok. 1070 zdjęć).

Dzięki nowoczesnej technologii możemy nagrywać filmy w jakości 4K, co zdecydowanie wpływa na popularność tego modelu. Maksymalny zakres czułości ISO podczas robienia zdjęć wynosi 25600 z możliwością rozszerzenia do H:51200. W przypadku kręcenia w rozdzielczości 4K jest to 6400. Czas naświetlania wynosi od 30 do 1/4000 sekundy.

Canon EOS 250D w swojej konstrukcji posiada niewielki wizjer optyczny oraz 3-calowy dotykowy, odchylany (170° pionowo i poziomo) ekran LCD o rozdzielczości 1,04 mln punktów. Wbudowana została również lampa błyskowa, która umożliwia uzyskanie dodatkowych efektów. Dodatkiem jest gniazdo mikrofonowe (minijack 3,5 mm stereo) oraz wyjście wideo (PAL/ NTSC) zintegrowane ze złączem USB.

Oprócz funkcji Bluetooth oraz Wi-Fi, model ten posiada także aplikację Canon Camera Connect, która umożliwia połączenie aparatu ze smartfonem. W ten sposób możemy szybko i sprawnie umieszczać materiały w sieci. Możemy również skorzystać z funkcji Creative Assist, która pozwala korzystać z gotowych filtrów oraz efektów. Idealnym rozwiązaniem dla początkujących fotografów jest graficzny przewodnik po funkcjach aparatu, dzięki czemu obsługa sprzętu staje się jeszcze łatwiejsza. Canon EOS 250D to idealna lustrzanka dla amatorów, którzy chcą rozwijać swój twórczy warsztat.