Bezlusterkowiec z obsługą 4K dla vlogerów i doświadczonych amatorów.

Canon EOS M50 to lekki bezlusterkowiec, który dobrze leży w dłoni i posiada nowoczesną konstrukcję. Został wyposażony w matrycę APS-C o rozdzielczości 24,1 Mpix, z zakres czułości ISO 100–25600 (z rozszerzeniem do 51200). Szybki, 143-punktowy autofokus w technologii Dual Pixel AF pozwala wykonywać ostre i wysokiej jakości zdjęcia oraz filmy, przy odpowiednich warunkach oświetleniowych. Aparatem możemy nagrywać filmy rozdzielczości 4K z prędkością 30kl./s w trybie automatycznym lub z możliwością manualnej rejestracji filmów. Niestety z powodu pewnych ograniczeń (brak detekcji fazy, zawężenie pola widzenia) ciężko będzie nam uzyskać ujęcia szerokokątne w 4K. Dodatkowo, aparat posiada funkcję slow-motion z możliwością filmowania z prędkością 100 kl./s - niestety tylko w jakości HD 720p. Możemy także nagrywać filmy poklatkowe. Warto również podkreślić, że aparat posiada 3,5 mm wejście mikrofonowe, które pozwala na umieszczenie dodatkowego mikrofonu. EOS M50 to aparat dla wideo amatorów i początkujących vlogerów.