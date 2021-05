Canon EOS M50

Bezlusterkowiec w cenie lustrzanki.

Ten nowoczesny, mały, niezwykle lekki aparat jest wyposażony w najnowszą technologię nagrywania filmów i fotografowania. Mimo tego, że jest kompaktowy, ma duże możliwości - funkcje nawiązywania połączeń, obsługi filmów 4K, odchylany ekran dotykowy, matrycę CMOS o rozdzielczości 24,1 MP i procesor DIGIC 8. Ma również wbudowany moduł Wi-Fi oraz Bluetooth, a do tego zapisuje wszytskie zdjęcia w chmurze. Dostepne formaty dla zdjęć to JPEG i RAW (.CR3), a czułość ISO można zmieniać w zakresie od ISO 100 do 25600. Oferta obiektywów w systemie EOS M jest wciąż skromna i obejmuje aktualnie zaledwie 7 modeli firmowanych przez Canona, zdecydowanie brakuje w niej jasnych stałoogniskowych szkieł. Pocieszeniem może być fakt, że producent oferuje adapter EF-EOS M umożliwiający korzystanie z obiektywów z mocowaniem EF oraz EF-S.