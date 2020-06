PIXMA G3411 to drukarka firmy Canon, powstała z myślą o użytkownikach domowych oraz mikro i małych biurach. Jej zalety to między innymi łączność Wi-Fi oraz uzupełniane zbiorniki na atrament. Na tym jednak nie koniec pozytywnych aspektów tego urządzenia.

Canon PIXMA G3411 to drukarka wielofunkcyjna, która powinna sprawdzić się tam, gdzie konieczne jest drukowanie dużych ilości dokumentów. Umożliwia wydruki w wysokiej jakości (rozdzielczość 4800×1200 dpi) w formacie A4 i mniejszych. Atrament czerpie z hybrydowego systemu zbiorników, które można uzupełniać, co przekłada się na ekonomiczne użytkowanie. W zestawie z drukarką znajdziemy 2 butelki z tuszem czarnym i butelki z tuszami kolorowymi (po 1szt z koloru). Łączna wydajność takiego zestawu to 12.000 stron wydruków w czerni i 7.000 stron wydruków w kolorze. Wydajność 1 butelki z tuszem czarnym to 6.000 stron.W drukarce zastosowana została autorska technologia producenta - FINE - która nie tylko odpowiada za optymalne wykorzystanie dostępnego atramentu, ale również za jakość wydruków. Szybkość drukowania w trybie monochromatycznym to ponad 8 stron na minutę, w kolorze - 5 stron. Druk może odbywać się na papierze zwykłym, papierze do wydruków w wysokiej rozdzielczości (HR-101N), fotograficznym błyszczącym i półbłyszczącym, matowym, a także na kopertach.

Drukarka Canon umożliwia skanowanie w rozdzielczości 600 × 1200 dpi oraz kopiowanie wielokrotne (jednorazowo do 20 kopii). Posiada wbudowany moduł łączności bezprzewodowej, dzięki któremu można z niej korzystać zdalnie, przy użyciu aplikacji mobilnej na systemy iOS oraz Androida - Canon PRINT. Ponadto w oprogramowaniu urządzenia znalazły się dwie usługi, umożliwiające łatwe bezprzewodowe drukowanie i skanowanie dokumentów z oraz do urządzeń inteligentnych i usług w chmurze. Te usługi to PIXMA Cloud Link i Mopria. Nad bezpieczeństwem danych czuwają zabezpieczenia, jak szyfrowanie Wi-Fi, szyfrowanie WEP oraz opcjonalna konieczność wprowadzenia hasła administratora. Są to aspekty szczególnie ważne pod kątem RODO. Warto również dodać, że w obudowie drukarki znajduje się port USB Hi-Speed, dzięki czemu można drukować materiały bezpośrednio z pamięci przenośnych.

Podsumowując: Canon PIXMA G3411 to drukarka wielofunkcyjna, która posiada wszystko, aby pełnić wydajnie swoją rolę w domowych oraz biurowych zastosowaniach. Ekonomiczna, z pełnym wsparciem dla inteligentnych technologii, gwarantująca wysoką jakość kopiowania, drukowania oraz skanowania. Czego chcieć więcej? Zdecydowanie polecamy.