Canon PIXMA TS205

Najtańsze urządzenie Canona na rynku, idealne dla użytkowników, którzy nie potrzebują skanera.

Jeśli prostota i niska cena to dla Ciebie dwie kluczowe cechy - zainteresuj się modelem PIXMA TS205 z oferty Canona. Jest to możliwie najprostsza drukarka kolorowa. Urządzenie nie dysponuje skanerem. Zabrakło również modułu komunikacji bezprzewodowej. Zamiast tego użytkownicy mogą cieszyć się wyjątkowo prostą obsługą i niewielkimi gabarytami drukarki. Urządzenie może łączyć się z komputerem za pośrednictwem przewodu USB lub sieci Ethernet. Na plus należy zaliczyć również podajnik papieru obsługujący aż 150 arkuszy. Drukowanie w kolorze odbywa się z prędkością 4 str/min, natomiast wydruki w czerni są dostarczane w tempie 7,7 str/min. Wraz z drukarką dostarczany jest zestaw podstawowych atramentów - zakup kolejnych nie jest szczególnie obciążającym wydatkiem.