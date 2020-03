Najbardziej opłacalne urządzenie w ofercie Canona, czyli najtańszy model z wygodnym zestawem funkcji.

Canon PIXMA TS3150 to drugie najtańsze urządzenie Canona jakie znajdziemy w sklepach. Względem o 10 zł tańszego konkurenta, model PIXMA TS3150 może pochwalić się naprawdę imponującym zestawem udogodnień. Wyceniona na około 160 zł drukarka to urządzenie, które wyróżnia się zastosowaniem potrójnego zestawu atramentów, który zapewnia niespotykaną w tej kategorii jakość wydruków. Zastosowany podajnik na 60 arkuszy papieru będzie wystarczającym rozwiązaniem w przypadku większości zadań domowych. Wadą urządzenia może być stosunkowo powolny wydruk. Na każdą stronę w kolorze przyjdzie nam czekać około 15 sekund. Jeśli drukujemy w czerni prędkość wzrasta do sensownego rezultatu 7,7 str/min. Urządzenie wyposażono również w skaner pracujący w rozdzielczości 1200 x 600 dpi. Co istotne, model ten posiada rozbudowany panel sterowania z wyświetlaczem, dzięki któremu obsługa urządzenia będzie intuicyjna nawet dla początkujących użytkowników. Dzięki modułowi Wi-Fi, możliwa jest również obsługa urządzenia bezpośrednio z ekranu smartfona. Oczywiście zestaw zawiera tusze startowe. Na rynku nie brakuje również tanich zamienników materiałów eksploatacyjnych.