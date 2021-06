To proste w obsłudze urządzenie wielofunkcyjne wyposażone w szereg nowoczesnych funkcji i technologii.

Canon PIXMA TS3450 stanowi świetne rozwiązanie dla osób pracujących na home-office oraz dla uczniów. To wielofunkcyjne urządzenie atramentowe umożliwia szybkie drukowanie, kopiowanie i skanowanie różnego rodzaju dokumentów czy zdjęć wysokiej jakości, bez nadmiernych kosztów eksploatacji.

Urządzenie zostało wyposażone technologię kaset z tuszami FINE i FINE XL. Wkłady te zapewniają wyższą wydajność oraz ograniczają częstotliwość wymiany atramentu. Poza tym, hybrydowy system tuszu (barwnikowy i pigmentowy) gwarantuje żywe kolory i ostry tekst. Drukarka drukuje zdjęcia bez obramowania w rozmiarze do 5 x 7 cala i zdjęcia 4 x 6 cala w 65 sekund, także na wysokiej jakości błyszczącym papierze fotograficznym. Warto podkreślić, że dzięki funkcji Wi-Fi PictBridge możemy połączyć drukarkę bezpośrednio z aparatem.

Jakość wydruków wynosi 4800 × 1200 dpi, a skanowania - 600 × 1200 dpi. Szybkość drukowania w trybie monochromatycznym to ok. 7,7 obr./min, a w kolorze - 4 obr./min. Łatwość obsługi zapewnia 1,5-calowy ekran LCD, który umożliwia dostęp do podstawowych funkcji, jak np. ustawienia wydruku czy konserwacja, w tym sprawdzenie stanu zadania i rozmiaru papieru.

Funkcja PIXMA Chat Print pozwala na szybkie i swobodne wysyłanie oraz drukowanie zdjęć i dokumentów bezpośrednio z aplikacji Facebook Messenger, a PIXMA Cloud Link umożliwia przesyłanie i drukowanie plików bezpośrednio z chmury. Drukarka obsługuje również aplikację Canon Easy-PhotoPrint Editor, za pomocą której użytkownicy mogą edytować i drukować zdjęcia bezpośrednio ze smartfona, a także tworzyć oryginalne, niestandardowe materiały, takie jak kalendarze, plakaty lub kolaże.

Dane techniczne drukarki