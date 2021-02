Wielofunkcyjna drukarka atramentowa wyposażona w łączność Wi-Fi oraz 5 oddzielnych zbiorników z atramentem.

Canon PIXMA TS6351 to zaawansowane urządzenie 3 w 1, przeznaczone do użytku domowego i niewielkich biur. Drukarka została wyposażona w 5 oddzielnych atramentów, zapewniających świetną jakość zdjęć przez długie lata oraz wyraźny druk dokumentów. Maksymalna rozdzielczość drukowania w czerni i w kolorze to 4800 x 1200 Mpix

Łączność bezprzewodowa ułatwia sterowanie urządzeniem za pośrednictwem telefonu. Za pomocą aplikacji Canon PRINT możemy drukować, skanować, kopiować i korzystać z usług w chmurze. Urządzenie jest także kompatybilne z usługami AirPrint (iOS) i Mopria (Android). Co ważne, dwukierunkowy podajnik papieru umożliwia wykorzystywanie zróżnicowanych nośników - dwustronnego papieru matowego, naprasowanek oraz nośników samoprzylepnych, kwadratowych i magnetycznych.

Urządzenie pozwala na automatyczne drukowanie dwustronne, a także wykrywa szerokość papieru i samodzielnie rozszerza tacę wyjściową.

Obsługa urządzenia odbywa się z wykorzystaniem kilku przycisków oraz wyświetlacza OLED o przekątnej 3,7 cm, prezentującego podstawowe dane o wydrukach i dostępie do sieci. Funkcjonalny przycisk QR przyspiesza konfigurację i ułatwiają obsługę drukarki za pomocą smartfona, a diody na wyświetlaczu umożliwiają szybki przegląd stanu urządzenia.

Estetyczny wygląd w połączeniu z asymetryczną konstrukcją sprawia, że drukarka dopasuje się do każdego wnętrza. Poza tym, nie zajmie zbyt wiele miejsca - jej rozmiary to: 37,6 cm x 14,1 cm x 35,9 cm (szer. x wys. x głęb.).

Cena tuszu:

Ceny standardowych tuszów wahają się od 55 zł do 60 zł.

Najważniejsze dane techniczne: