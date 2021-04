Canon Pixma G3460 - recenzja drukarki idealnej do pracy zdalnej

Canon PIXMA G3460 to urządzenie wielofunkcyjne 3w1, łączące w sobie funkcje drukarki, skanera oraz kopiarki w przystępnej cenie. Sprawdźmy, jak wygląda stosunek ceny do ilości posiadanych funkcji.

Kupno drukarki to nie jest wcale taka prosta sprawa. Głównie ze względu na to, że marek jest sporo, a jeszcze więcej sprzętów i modeli. W czasach, kiedy praca zdalna stała się codziennością wielu z nas, lepiej jest inwestować w urządzenia pokrywające w całości nasze potrzeby. Ważne stało się, by drukarki zajmowały jak najmniej miejsca i posiadały jak najwięcej funkcji. Rozwiązaniem na to może być zainwestowanie w sprzęt wielofunkcyjny. Jak jednak znaleźć dobre urządzenie, które jednocześnie będzie w rozsądnej cenie? Odpowiedzią na takie potrzeby jest drukarka Canon Pixma G3460. Jest to sprzęt typu 3w1, dzięki któremu w domowym zaciszu można cieszyć się drukowaniem, skanowaniem, kopiowaniem, łącznością bezprzewodową przez Wi-Fi oraz chmurą. Według producenta sprzęt gwarantuje wydajne, a jednocześnie ekonomiczne użytkowanie poprzez zastosowanie technologii MegaTANK.

Specyfikacja

Rozdzielczość drukowania: Maks, 4800 × 1200 dpi Technologia druku: 2 głowice drukujące FINE (z czarnym i kolorowym atramentem), Drukarka z ponownie napełnianymi zbiornikami z atramentem Szybkość drukowania w trybie monochromatycznym: około 10,8 obr,/min2 Szybkość drukowania w kolorze: około 6,0 obr,/min3 Szybkość drukowania fotograficznego: Zdjęcie 10 × 15 cm bez ramki: około 45 s Szybkość kopiowania: około 3,2 str,/min Rozdzielczość skanowania: 1200 x 600 dpi Maksymalna gramatura papieru: 275 g/m2 Wydajność kaset na zwykłym papierze: Czarny 6000 stron (tryb ekonomiczny 7600 stron), Kolorowe 7700 stron Wydajność kaset (zdjęcia 10 x 15 cm): Kolorowe 2200 zdjęć Drukowanie bez obramowania: Tak Drukowanie dwustronne: Obsługa ręczna Interfejsy: USB, Wi-Fi, PictBridge, AirPrint Podajnik papieru: 100 arkuszy Dodatkowe funkcje: Drukowanie bez marginesów, Drukowanie bezpośrednio ze smartfonów i tabletów Obsługiwany typ nośnika: papier zwykły, papier fotograficzny, koperty Obsługiwane formaty nośników: A4, A5, A6, B5, Letter Obsługa inteligentnego asystenta: Amazon Alexa oraz Asystent Google

To, co najbardziej przykuwa uwagę to ekonomiczne drukowanie oraz szybkość wydruku, która wynosi 10,8 obr/min w czerni-bieli oraz 6 obr/min w kolorze. Producent gwarantuje wydajność dołączonych tuszy na poziomie 6000 stron druku monochromatycznego (7600 w trybie ekonomicznym) oraz 7700 wydruków w kolorze. Drukarki typu MegaTank według producenta gwarantują nasycone barwy dzięki wyjątkowemu systemowi atramentów. Jego unikatowość polega na tym, że kolorowe tusze są barwnikowe, a czarny jest pigmentowy. Taka konfiguracja pozwala na druk wyjątkowo ostrych krawędzi drukowanego tekstu. Dzięki temu nawet małe litery mają gwarancję wysokiego stopnia wyrazistości. Ponadto wydruk ma być odporny na zakreślacze oraz ma nie przebijać na drugą stronę nawet bardzo cienkich arkuszy.

Warto tutaj wspomnieć, że modele drukarek z serii G wyróżniają się możliwością samodzielnego uzupełniania tuszu. Jest to możliwe dzięki specjalnemu systemowi pojemników. Ekonomicznym elementem jest również zastosowanie wymiennej kasety konserwacyjnej, która odpowiada za zbieranie nadmiaru atramentu między innymi wykorzystywanego podczas czyszczenia głowicy. W większości drukarek jest tak, że gdy się zapełni to wymagana jest wizyta w serwisie, a w urządzeniach marki Canon istnieje możliwość jej samodzielnej wymiany przez użytkownika. Dodatkowo na szczególną uwagę zasługuje funkcja sterowania drukarką za pomocą urządzeń przenośnych oraz współpraca z Apple AirPrint i Mopria.

Cena

Drukarka Canon PIXMA G3460 w sklepach partnerskich kosztuje 1 239 złotych. W podobnej cenie i specyfikacji znajdziemy urządzenie Epson EcoTank ITS L4150. Jednak to co wyróżnia sprzęt marki Canon to szybsze drukowanie zarówno monochromatyczne, jak i w kolorze oraz obsługa Apple AirPrint.

Pierwsze wrażenie

Opakowanie drukarki jest całkiem spore, jednak zadziwiająco lekkie. W środku poza drukarką znajdziemy kabel zasilający oraz oryginalne tusze: pojedyncze buteleczki w kolorach Cyan, Magenta i Yellow oraz dwie Black. Z boku kartonu w specjalnej zakładce umieszczono cały niezbędny zbiór papierów. Przede wszystkim znajduje się tam instrukcja instalacji w języku polskim, która przetłumaczona została na 17 języków. Poza tym umieszczono tam również gwarancję, zalecenia w jaki sposób przenosić urządzenie, ulotkę promocyjną na temat drukowania zdjęć za pomocą drukarek Pixma, płytę instalacyjną CD oraz szczegółowe informacje bezpieczeństwa.

Po wyjęciu drukarki, upewniłam się tylko, że urządzenie jest lekkie, i nic dziwnego, bo waży zaledwie 6,4 kg. Konstrukcja wykonana jest z tworzywa sztucznego, stąd niska waga, mimo to całość prezentuje się solidnie. Do przenoszenia projektant przewidział wygodne wyżłobienia umieszczone po bokach urządzenia.

Postępując zgodnie z instrukcją, instalacja przebiegła sprawnie i szybko. Po podpięciu urządzenia do zasilania i uruchomieniu go, drukarka za pomocą wyświetlacza sama prowadzi nas przez proces instalacji. Najpierw należy wybrać język interfejsu z dostępnych trzydziestu-dwóch (jest dostępny język polski), a po konfiguracji następuje czas na przygotowanie drukarki do użytkowania. Następnie trzeba umieścić dwie głowice drukujące FINE z czarnym i kolorowym atramentem w karetce. Kolejnym krokiem jest wypełnienie zbiorników barwnikami. Warto podkreślić, że każda butelka ma unikalny wzór dyszy przez co nie ma prawa wystąpić sytuacja, w której wlejemy tusz do nieodpowiedniego zbiornika, co byłoby oczywiście, katastrofą.

Instalacja oprogramowania na komputerze prowadzona jest przed program dedykowany. Można go pobrać ze strony producenta wpisując w wyszukiwarkę „ij.start.canon” lub korzystając z dołączonej do pudełka płyty instalacyjnej CD. Drukarkę można podłączyć za pomocą kabla USB lub sieci. Osobiście wybrałam drugi wariant, a konfiguracja przebiegła szybko i bezproblemowo. Po instalacji na komputerze pojawiają się dodatkowe programy takie jak: IJ Printer Assistant Tool (asystent drukarki), IJ Scan Utility (program do skanowania) oraz Canon IJ Network Scanner Selector EX2.

Producent oferuje również obsługę sprzętu za pomocą darmowej aplikacji na telefon o nazwie CANON PRINT. I w tym przypadku konfiguracja przebiegła bardzo sprawnie i już po chwili za pomocą kilku kliknięć mogłam sterować urządzeniem. Aplikacja zezwala na zlecenie drukowania fotografii i dokumentu z pamięci smartfona, skanowania oraz kopiowania.

Po dłuższym użytkowaniu

Drukowanie działa bardzo sprawnie i podczas testów nie stwierdziłam żadnych błędów. Jakość druku oceniam jako wystarczającą do domowego użytku, jednak nie jest ona perfekcyjna. Niestety, brak automatycznego drukowania dwustronnego może dać się we znaki, co zdecydowanie jest wadą. Do skanowania producent przewidział osobny program dedykowany IJ Scan Utility, który jest minimalistyczny w swoim designie, co moim zdaniem wychodzi tylko na plus. Dzięki temu łatwo znaleźć funkcję, której potrzebujemy i nie tracimy czasu na poszukiwania tego co nas interesuje.

Asystent drukarki, czyli IJ Printer Assistant Tool zaprojektowany jest równie minimalistycznie. Po włączeniu programu znajdziemy wszystkie opcje, które mogą być nam potrzebne, a są to między innymi: czyszczenie, sprawdzanie dysz, wyrównanie głowic drukujących, przepłukiwanie atramentem oraz ustawienia trybu drukarki.

Aplikacja CANON PRINT na smartfona również sprawdza się bez zarzutów. Przyznam, że dla mnie sterowanie drukarką za pomocą telefonu jest bardziej poręczne niż za pomocą komputera. Osobiście należę do tej grupy osób, które zdjęcia trzymają tylko i wyłącznie w pamięci wewnętrznej urządzenia mobilnego, przez co zlecenie ich druku przez aplikację jest dużo wygodniejsze niż przekładanie ich najpierw na komputer. Ponadto aplikacja oferuje wiele rozmaitych konfiguracji drukowania, które pozwalają jeszcze lepiej dostosować druk do powierzchni papieru. Dzięki takiemu rozwiązaniu obraz może prezentować się po prostu lepiej. Przykładowo, ustawienia przewidziane na papier fotograficzny są jakościowo lepsze i bardziej kontrastowe niż na konfiguracji dostosowanej do zwykłego papieru, które wyglądają na wyblakłe.

To co szczególnie zwróciło moją uwagę to możliwość kopiowania dokumentu za pomocą aparatu. Wystarczy telefonem zrobić zdjęcie oraz odpowiednio przyciąć zdjęcie, by zdalnie zlecić wydruk. Taka funkcja jest bardzo przydatna w sytuacji, gdy musimy zrobić szybką kopię.

Dodatkowo aplikacja CANON PRINT proponuje pobranie innej aplikacji o nazwie Easy-PhotoPrint Editor, która przeznaczona jest do tworzenia kart, kalendarzy i wielu innych elementów spersonalizowanych przy użyciu zdjęć ze smatfona. Wystarczy wybrać odpowiedni szablon spośród wielu dostępnych kategorii i stylów, a następnie zaprojektować plik według własnych preferencji. Przykładowo, ja korzystając z możliwości programu stworzyłam kartkę z kalendarza z logiem naszego portalu.

Firma Canon przewidziała również sytuacje, w których potrzebna okazuje się zaawansowana sieć łączności. Aplikacje Canon PRINT oraz PIXMA Cloud Link umożliwiają korzystanie z serwisów w chmurze takich jak image.canon, Dropbox, Facebook, Google Drive, Instagram, OneDrive oraz Google Photos. Po zalogowaniu się na interesującą nas usługę chmurową dostajemy możliwość drukowania i zapisywania.

Canon Pixma G3460 świetnie sprawdzi się dla posiadaczy sprzętów marki Apple. Drukarka obsługuje funkcję AirPrint, która jest technologią Apple pozwalającą na uzyskanie wydruków w pełnej jakości bez konieczności pobierania i instalowania sterowników na komputerach Mac, telefonach iPhone, iPadach oraz iPodach touch. Aby z niej skorzystać należy na urządzeniu Apple otworzyć interesujący nas plik, rozwinąć opcje i wybrać „Drukuj”. Dalej trzeba wybrać naszą drukarkę i gotowe - smartfon bezdotykowo zleci wydruk.

Producent zadbał również o posiadaczy smartfonów z systemem Android. Wystarczy pobrać wtyczkę Mopria Print Service w Google Play Store, by cieszyć się drukowaniem za pomocą dowolnego telefonu lub tabletu z systemem Android w wersji 4.4 lub nowszej. Co ciekawe, to właśnie firma Canon jest zaangażowana w rozwój produktów z certyfikatem Mopria, których celem jest zapewnienie maksymalnej wygody drukowania.

Podsumowanie

Drukarka wielofunkcyjna 3w1 Canon PIXMA G3460 jest świetną propozycją dla tych, którzy szukają sprzętu do domowego użytku lub niewielkiego biura z przeciętnymi potrzebami. W cenie zaledwie 1200 złotych konsumenci zyskują jednocześnie drukarkę, skaner, kopiarkę, aplikację, która umożliwia korzystanie z urządzenia za pomocą smartfona oraz obsługę wszelakich pamięci typu chmura. Generalnie, jeżeli komuś zależy na dobrej jakości, mało skomplikowanej obsłudze i świetnie rozbudowanej sieci mobilności - ta drukarka jest dla niego.

Niestety, nie nada się ona do dużych biur gdzie potrzebny jest bardzo szybki lub drukujący w bardzo wysokiej jakości sprzęt. Do takich miejsc lepiej zainwestować w droższe propozycje z wyższej półki firmy Canon.