Canon Zoemini S to aparat natychmiastowy z wieloma zaletami. Jakimi? Sprawdzamy.

Canon Zoemini S to aparat instant z obiektywem 8 MPix. Drukuje fotografie w formacie 2 x 3" lub 2 x 2" nawet w 50 sekund. Dzięki samoprzylepnemu tyłowi papieru Zink można naklejać zdjęcia na dowolnych powierzchniach. Maksymalna rozdzielczość wydruków to 314 x 600 dpi, co pozwala cieszyć się wysoką jakością fotografii. Warto dodać, że wspomniany Zink to papier samoprzylepny odporny na działanie wody, rozdarcia oraz rozmazywanie.

Zoemini S waży zaledwie 188 g, a w urządzeniu mieści się aż 10 arkuszy Zink i jeden arkusz SMARTSHEET. Ponadto ten aparat natychmiastowy obsługuje karty pamięci microSD o pojemności do 256 GB. Możesz zatem zapisać ich dowolną ilość, a następnie przerzucić z galerii na kartę i wydrukować. Canon Zoemini S jest wyposażony we wbudowany moduł Bluetooth 4.0. Dzięki temu można podłączać do drukarki Canon Zoemini S dowolne urządzenia przenośne - wymagana jest aplikacja Canon Mini Print, dostępna w edycjach dla Androida oraz iOS. Dodatkowo dzięki aplikacji można zdalnie sterować aparatem za pomocą smartfona, a do zdjęć dodawać filtry, zniekształcenia, rysunki oraz tekst.

A wracając do samego wykonywania zdjęć - aparat ma przednie lusterko i lampę pierścieniową, co umożliwia podgląd zdjęcia oraz dobre oświetlenie. W obudowie znajdziemy również diody wielofunkcyjne, które sygnalizują zmiennymi kolorami m.in. stan ładowania, drukowanie, chłodzenie głowicy drukarki czy ewentualne błędy, np. brak papieru., które sygnalizują zmiennymi kolorami m.in. stan ładowania, drukowanie, chłodzenie głowicy drukarki czy ewentualne błędy, np. brak papieru. Kolejna warta wzmianki cecha to zasilanie - nie mamy tu baterii, ale wbudowany akumulator litowo-polimerowy o pojemności 700 mAh. Jego średnia żywotność przy pełnym naładowaniu wynosi 25 odbitek, zaś samo ładowanie do 100% trwa do 2 godzin. To bardzo dobre wyniki.

Podsumowując: Canon Zoemini S to doskonały aparat natychmiastowy, który daje szereg możliwości związanych zarówno z drukowaniem, jak i wykonywaniem zdjęć. Zdecydowanie można go polecić każdemu.