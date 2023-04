Canon iSensys MF453dw - sprawdzam laserowe urządzenie wielofunkcyjne [RECENZJA]

Canon iSensys MF453dw jest urządzeniem wielofunkcyjnym, które powstało z myślą o druku dużych ilości dokumentów. Poza tym skanuje oraz kopiuje. Sprawdzam w praktyce, jakie jego cechy mogą sprawić, że stanie się godnym rozważenia zakupem dla biura lub firmy. Przeczytaj i dowiedz się, czym firma Canon chce zdobyć serca użytkowników.

Canon iSensys MF453dw - specyfikacja

Specyfikacja MF453dw na papierze zapowiada się obiecująco. Maksymalna rozdzielczość druku to 1200x1200 dpi, co obiecuje tworzenie dokumentów wysokiej jakości, a w przypadku kopiowania stron do zalet można policzyć automatyczne kopiowanie dwustronne. Podobnie jak przy recenzowanym niedawno przeze mnie modelu MF657Cdw, mamy tu z przodu wszystkie elementy obsługiwane manualnie, a więc dotykowy wyświetlacz, schowek na papier oraz szufladę z tonerem. Długi kabel zasilania umożliwia wygodne podpięcie urządzenia do gniazdka.

Tak prezentuje się pełna specyfikacja techniczna modelu MF453dw:

Dostępne funkcje drukowanie, kopiowanie i skanowanie Szybkość drukowania jednostronne: do 38 str./min (A4), do 63,1 str./min (A5, układ poziomy)

dwustronne: do 31,9 obr./min (A4) Metoda drukowania monochromatyczny druk laserowy Rozdzielczość drukowania 1200 × 1200 dpi Czas rozgrzewania w przybliżeniu 14 s lub mniej od włączenia zasilania Zaawansowane funkcje drukowania bezpieczne drukowanie/ drukowanie z pamięci USB (JPEG/TIFF/PDF) / drukowanie z chmury (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive1; formaty: PDF/JPEG)/ iOS: AirPrint, aplikacja Canon PRINT Business / Android; certyfikat Mopria, aplikacja Canon PRINT Business, dodatek Canon Print Service Plug-in Szybkość kopiowania jednostronne (A4): do 38 str./min/ dwustronne (A4): do 30,3 obr./min Rozdzielczość kopiowania 600 × 600 dpi Tryby kopiowania tekst, tekst/zdjęcia (domyślnie), tekst/zdjęcia (wysoka jakość), zdjęcia Kopiowanie dwustronne dwustronne na dwustronne (automatycznie) Pomniejszanie/powiększanie 25–400% ze zmianą co 1% Inne funkcje usuwanie ramki, sortowanie, 2 strony na arkuszu, 4 strony na arkuszu, kopiowanie dokumentów tożsamości Typ skanera skaner płaski, dwustronny podajnik ADF (jednoprzebiegowy) Rozdzielczość skanowania optyczna: maks. 600 × 600 dpi / interpolowana: do 9600 × 9600 dpi Szybkość skanowania jednostronne, tryb monochromatyczny: 38 obr./min (300 × 600 dpi) / jednostronne, tryb kolorowy: 13 obr./min (300 × 600 dpi) / dwustronne, tryb monochromatyczny: 70 obr./min (300 × 600 dpi) / dwustronne, tryb kolorowy: 26 obr./min (300 × 600 dpi) Zgodność TWAIN, WIA, ICA Maksymalna szerokość skanowania 216 mm Skanowanie do wiadomości e-mail TIFF / JPEG / PDF / kompaktowy PDF / PDF z możliwością wyszukiwania Skanowanie do chmury TIFF/JPEG/PDF/PNG iFAX ITU-T.37 Zasobniki papieru (w standardzie) kaseta na 250 arkuszy / podajnik uniwersalny na 100 arkuszy / automatyczny podajnik dokumentów na 50 arkuszy Wyjście papieru kaseta na 150 arkuszy Typy nośników papier zwykły, papier z makulatury, papier gruby, papier cienki, etykiety, pocztówki, koperty Typ interfejsu USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, łączność bezprzewodowa 802.11b/g/n, bezpośrednie połączenie bezprzewodowe Zgodność z systemami operacyjnymi Windows 11 / Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 2022 / Server 2019 / Server 2016 / Server 2012R2 / Server 2012 / Server 2008R2 / Server 2008 / Mac OS X w wersji 10.11 lub nowszej / Linux4 Protokół sieciowy drukowanie: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)

skanowanie: Skanowanie w trybie Push: plik: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP)

poczta e-mail / faks internetowy: SMTP (wysyłanie), POP3 (odbieranie)

skanowanie w trybie Pull: TCP/IP

zarządzanie: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

zabezpieczenia filtrowanie adresów IP/Mac, TLS1.3, IPSec, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)

zabezpieczenia (sieć bezprzewodowa): tryb infrastruktury - WEP (64 bity / 128 bitów), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) / tryb punktu dostępu: WPA2-PSK (AES) Oprogramowanie i zarządzanie drukarką MF Scan Utility / zdalny interfejs użytkownika (RUI) / zarządzanie identyfikatorami działów / narzędzie do kontroli stanu tonera / iW Enterprise Management Console: oparte na serwerze oprogramowanie do centralnego zarządzania flotą urządzeń / eMaintenance: wbudowany RDS pozwala korzystać z usług eMaintenance, takich jak odczyty liczników, automatyczne zarządzanie materiałami eksploatacyjny i zdalna diagnostyka / Biblioteka aplikacji Cykl pracy maks. 80 000 stron miesięcznie Panel sterowania kolorowy ekran dotykowy LCD 12,7 cm Wymiary z tacami (szer. × dł. × wys.) 453 × 464 × 392 mm Masa w przybliżeniu 17,2 kg Pobór mocy podczas drukowania: około 500 W / maks.: około 1370 W / tryb gotowości: około 9,4 W / tryb uśpienia: około 0,9 W Poziom hałasu moc akustyczna: praca: 72,2 dB / tryb gotowości: poniżej poziomu słyszalności Materiały eksploatacyjne kaseta 057 (3100 stron) / kaseta 057H (10 000 stron)

Canon iSensys MF453dw - cena

Urządzenie wielofunkcyjne iSensys MF453dw można znaleźć w kilku sklepach, w cenach wahających się pomiędzy 2550 - 2800 złotych. Trzy pewne miejsca, w których znajdziesz ten model, to:

Canon iSensys MF453dw - opakowanie i jego zawartość

W pudełku z Canon iSensysMF453dw, oprócz samego urządzenia, znajdziemy również: dwie instrukcje, kabel zasilania, płytę CD z oprogramowaniem oraz kilka luźnych dokumentów, w tym gwarancję.

Jeśli nie posiadasz w swojej maszynie napędu optycznego, niezbędne do korzystania z urządzenia marki Canon oprogramowanie możesz pobrać bezpośrednio ze strony producenta.

Canon iSensys MF453dw - przygotowanie do pracy

W przypadku iSensys MF453dw przygotowanie do pracy jest bardzo łatwe i zajmuje dosłownie kilka minut. Zanim zaczniemy instalować oprogramowanie, należy oczywiście załadować papier do dolnej szuflady, a także podpiąć kabel zasilania - port znajduje się w tylnej części urządzenia. Szuflada obsługuje maksymalny rozmiar papieru A4, a jego wielkość możemy regulować dzięki wbudowanym suwakom. Pomarudzę jednak na pewną rzecz. Szuflada nie ma mechanizmu blokującego wyciąganie, dlatego jeśli użyjemy zbyt dużej siły przy otwieraniu, wyciągniemy ją całkiem z prowadnic.

Po uruchomieniu urządzenia zaczynamy oczywiście od podstawowej konfiguracji, czyli wyboru rejonu, języka oraz godziny. Następnie podpinamy je do... No właśnie - tu mamy wybór. Pierwszy i najbardziej wygodny to sieć Wi-Fi, dzięki której będzie można używać jej z praktycznie każdej maszyny biurowej. W tym celu parujemy MF453dw z routerem. Najszybciej wykonamy to przez WPS. Można także sparować je bezpośrednio z wybranym komputerem czy laptopem, co jest wystarczające, jeśli dokumenty drukowane są tylko z jednej maszyny. Druga opcja to połączenie kablowe - w tym celu potrzebny będzie kabel USB, który należy dokupić osobno.

Jeśli chodzi o samą obsługę wyświetlacza dotykowego, jest ona bardzo wygodna. Mamy w pełni polskie menu, a ikonki na tyle duże, że nawet osoby mające większe palce nie będą mieć problemów z ich wyborem. Zaznaczam to, ponieważ zdarzają się urządzenia z niewielkimi ikonami, gdzie łatwo trafić w sąsiednią, co może uprzykrzyć życie. No i wszystko jest w kolorze, co również sprawia pozytywne wrażenie. W przypadku oprogramowania nie ma większych problemów - po uruchomieniu samoczynnie wyszuka ono drukarkę, a następnie zainstaluje sterownik. Po tej czynności niezbędne jest ponowne uruchomienie systemu operacyjnego. Drukarka powinna zostać do niego dodana jako MF450 Series.

Canon iSensys MF453dw - sterowanie i możliwości

Podobnie jak i inne drukarki Canon, także model iSensys MF453dw może być zarządzany na trzy sposoby - bezpośrednio, czyli sterujemy za pomocą wyświetlacza, za pośrednictwem aplikacji desktopowej Office Printer Utility oraz przy użyciu aplikacji zdalnej Canon PRINT Business. W każdym przypadku mamy łączność z chmurą, dzięki czemu można drukować dokumenty z dysków sieciowych takich, jak Google Drive, Dropbox czy OneDrive. Ale czy to bezpieczne?

Jak najbardziej, ponieważ w urządzeniu zastosowano aż potrójną ochronę. Pierwsza to niezbędne mechanizmy ochronne certyfikaty sieciowe, które stanowią skuteczną zaporę przeciwko intruzom z zewnątrz. Druga - to możliwość wyznaczania stopni dostępu poszczególnym użytkownikom, którzy otrzymują własne loginy oraz hasła. Trzeci poziom zabezpieczeń przyda się wszędzie tam, gdzie chcemy zapewnić solidną ochronę przed nieautoryzowanym drukiem dokumentów. Co go stanowi? Jest to funkcja zabezpieczania druku czterocyfrowym kodem PIN. Bez jego wpisania wydrukowanie tak chronionego dokumentu nie będzie możliwe.

Jeśli chodzi o sam proces drukowania, mamy tu automatyczny dupleks, co znacznie oszczędza czas. Producent deklaruje szybkość druku na poziomie 32 stron na minutę. Wykonałem kilka testów. W największym wydrukowałem plik tekstowy mający 143 strony A4. Zajęło to dokładnie 4 minuty 26 sekund, czyli nawet nieco szybciej - na minutę drukowane były 33 strony. Pozostałe testy, już na mniejszej ilości dokumentów, wypadały podobnie, a więc muszę stwierdzić, że deklaracje pokrywają się ze stanem faktycznym.

W przypadku skanowania mamy znaczne ułatwienie życia. Jest nim skaner jednoprzebiegowy. Co to oznacza? Otóż gdy skanujemy dokument dwustronny, nie musimy skanować każdej strony osobno. To rozwiązanie analogiczne do druku dwustronnego. Przy skanowaniu większej ilości dokumentów pozwoli zaoszczędzić mnóstwo czasu. A sama jakość skanowania nie budzi moich zastrzeżeń. Wszystko zostaje uwiecznione w sposób bardzo solidny. Szyba skanera pozwala na obsługę dokumentów A4.

Jeśli chodzi o możliwości praktyczne urządzenia MF453dw, jest ich bardzo dużo. Zacznę jednak od Biblioteki aplikacji. Jest to bardzo praktyczna funkcja, pozwalająca na stworzenie dowolnego obiegu dokumentów. Na przykład potrzebujemy zeskanować papierową fakturę i przekazać ją do działu księgowości. Co robimy? Skanujemy dokument do pliku, który następnie wysyłamy e-mailem. Urządzenie Canon pozwoli na zautomatyzowanie tej czynności i wyznaczenie adresu e-mail księgowości jako domyślnego dla tego typu dokumentów. Ponadto można stworzyć książkę adresową i z poziomu skanera przesyłać pliki do wybranych odbiorców. Dodałbym jeszcze takie praktyczne pomoce, jak opcja ekonomicznego druku/kopiowania, domyślne ustawienia dla nietypowych dokumentów, a także kopiowanie dokumentów za pomocą przycisków ekranowych.

Canon iSensys MF453dw - wrażenia z użytkowania

Do wymienionych powyżej zalet muszę dodać również wygodny mechanizm wymiany tonera - którego stan można w dowolnej chwili podejrzeć w menu ekranowym. Z iSensys MF453dw korzystałem bezproblemowo przez ponad tydzień. W tym czasie naprawdę nie zdarzyło się nic, za co mógłbym przyznać urządzeniu minus, jednak z innego powodu jeden się pojawi. Jest to mianowicie głośność pracy - co jest szczególnie uciążliwe, gdy drukujemy lub kopiujemy większe ilości dokumentów. Niestety, w żaden sposób wyciszyć procesu się nie da.

Jednak to stosunkowo niewielki minus, który znika w zaletach, jakie uzyskasz dzięki MF453dw. Szybki druk i kopiowanie, wygodne przesyłanie i pobieranie plików, a także wysoka jakość zarówno przy kopiowaniu, jak i skanowaniu to główne zalety tego urządzenia. Nie sposób nie polecić go do każdego biura, w którym chce się mieć wygodną maszynę do obsługi dokumentów.