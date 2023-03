Canon iSensys MF657Cdw - testujemy urządzenie wielofunkcyjne dla firmy [RECENZJA]

Urządzenie wyprodukowane przez doskonale znaną na rynku markę Canon jest przeznaczone dla małych i średnich firm. Co zapowiada się obiecująco, to możliwość kolorowego drukowania, używania go bez przewodów, a także, co jest pewnym kuriozum w obecnych czasach, obsługa faksów. Spędziłem z iSensys MF657Cdw pełne dwa tygodnie, korzystając z niego każdego dnia. Jak wypadł test? Dowiesz się tego z poniższej recenzji, do której lektury zapraszam.

Canon iSensys MF657Cdw - specyfikacja

Zaczynamy od podstaw, czyli specyfikacji. Zanim zajrzysz do ramki poniżej, zauważę od razu, że mamy tu do czynienia z większym urządzeniem, wymagającym solidnej podstawy - waży ponad 22,5 kg! W biurze najlepiej wyznaczyć mu osobny stolik z wolnym miejscem z przodu, gdyż znajduje się tam zarówno schowek na papier, jak i wysuwana szuflada z tonerami. Testując w warunkach domowych, postawiłem iSensys MF657Cdw na solidnej komodzie. Ponieważ kabel zasilania jest spory - niemal 2 metry - nie ma problemu z podpięciem urządzenia do gniazdka zasilania.

Fot.: H Tur/PC World

A oto czyste informacje techniczne na temat iSensys MF657Cdw:

Dostępne funkcje drukowanie, kopiowanie, skanowanie i faksowanie Szybkość drukowania jednostronne: do 21 str./min (A4), do 38 str./min (A5, układ poziomy),

dwustronne: do 12,7 obr./min (A4) Metoda drukowania kolorowe drukowanie laserowe Rozdzielczość drukowania 1200 × 1200 dpi Czas rozgrzewania w przybliżeniu 13 s lub mniej od włączenia zasilania Zaawansowane funkcje drukowania bezpieczne drukowanie / Drukowanie z pamięci USB (JPEG/TIFF/PDF) / drukowanie z chmury (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive1; formaty: PDF/JPEG) / Drukowanie kodów kreskowych3 / iOS: AirPrint, aplikacja Canon PRINT Business / Android: certyfikat usługi Mopria, dodatek Canon Print Service, aplikacja Canon PRINT Business Szybkość kopiowania jednostronne (A4): do 21 str./min, dwustronne (A4): do 12,7 str./min Rozdzielczość kopiowania 600 x 600 dpi Tryby kopiowania tekst/zdjęcia/mapy (domyślnie), tekst/zdjęcia/mapy (jakość), obrazy drukowane, tekst Kopiowanie dwustronne dwustronne na dwustronne (automatycznie) Pomniejszanie/powiększanie 25–400% ze zmianą co 1% Inne funkcje kopiowania usuwanie ramki, sortowanie, 2 strony na arkuszu, 4 strony na arkuszu, kopiowanie dokumentów tożsamości Typ skanera skaner płaski, dwustronny podajnik ADF (jednoprzebiegowy) Rozdzielczość skanowania optyczna: maks. 600 × 600 dpi, interpolowana: do 9600 × 9600 dpi Szybkość skanowania jednostronne, tryb monochromatyczny: 27 obr./min (300 × 600 dpi) / jednostronne, tryb kolorowy: 14 obr./min (300 × 600 dpi) / dwustronne, tryb monochromatyczny: 47 obr./min (300 × 600 dpi) / dwustronne, tryb kolorowy: 27 obr./min (300 × 600 dpi) Zgodność TWAIN, WIA, ICA Maksymalna szerokość skanowania 216 mm Skanowanie do wiadomości e-mail, skanera, chmury, pamieci USB oraz serwera FPT TIFF / JPEG / PDF / kompaktowy PDF / PDF z możliwością wyszukiwania / zaszyfrowany PDF / PDF (podpis cyfrowy) Szybkość modemu faksu 33,6 kb/s (do 3 s/strona) Tryb odbioru tylko faks, przełącznik faks/telefon, tryb automatycznego odbioru, tryb ręczny Rozdzielczość faksu standardowa: 200 × 100 dpi, dokładna: 200 × 200 dpi, bardzo dokładna: 200 × 400 dpi, wyjątkowo dokładna: 400 × 400 dpi Pamięć faksu Maks. 512 stron Kopia zapasowa pamięci trwała kopia zapasowa pamięci faksu (w pamięci flash) Zasobniki papieru kaseta na 250 arkuszy, podajnik ręczny pojedynczych arkuszy, automatyczny podajnik dokumentów na 50 arkuszy Wyjście papieru Kaseta na 100 arkuszy Typy nośników Papier zwykły, papier makulaturowy, papier gruby, papier cienki, papier kolorowy, papier powlekany, etykiety, pocztówki, koperty Typ interfejsu USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, łączność bezprzewodowa 802.11b/g/n, bezpośrednie połączenie bezprzewodowe Zgodność z systemami operacyjnymi Windows 11 / Windows 10 / Windows 8.1 / Server 2022 / Mac OS X w wersji 10.11 lub nowszej / Linux7 Protokół sieciowy drukowanie: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD), zarządzanie: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6), zabezpieczenia filtrowanie adresów IP/Mac, TLS1.3, IPSec, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Oprogramowanie i zarządzanie drukarką MF Scan Utility / zdalny interfejs użytkownika (RUI) / zarządzanie identyfikatorami działów / narzędzie do kontroli stanu tonera / Konsola administracyjna iWEMC: oparte na serwerze oprogramowanie do centralnego zarządzania flotą urządzeń / eMaintenance: wbudowany RDS pozwala korzystać z usług eMaintenance, takich jak odczyty liczników, automatyczne zarządzanie materiałami eksploatacyjny i zdalna diagnostyka / biblioteka aplikacji Cykl pracy maks. 30 000 stron miesięcznie Panel sterowania kolorowy ekran dotykowy LCD 12,7 cm Wymiary z tacami (szer. × dł. × wys.) 451 × 460 × 360 mm Masa w przybliżeniu 22,6 kg Pobór mocy maks.: około 850 W / drukowanie: około 370 W / tryb gotowości: około 11,0 W / tryb uśpienia: około 0,8 W Poziom hałasu moc akustyczna: praca: jednostronnie 65 dB lub mniej / dwustronnie 67 dB lub mniej Materiały eksploatacyjne kaseta 067 z czarnym tonerem (1350 stron), kaseta 067H z czarnym tonerem (3130 stron), kaseta 067 z błękitnym tonerem (1250 stron), kaseta 067H z błękitnym tonerem (2350 stron), kaseta 067 z amarantowym tonerem (1250 stron), kaseta 067H z amarantowym tonerem (2350 stron), kaseta 067 z żółtym tonerem (1250 stron), kaseta 067H z żółtym tonerem (2350 stron)

Canon iSensys MF657Cdw - cena

Oficjalna cena iSensys MF657Cdw wynosi 2029,99 zł. Urządzenie jest przy tym objęte standardową dwuletnią gwarancją. Jeśli jednak zarejestrujesz je na oficjalnej stronie producenta zyskasz dodatkowy rok gwarancji. Co jednak ciekawe, w innych sklepach można nabyć iSensys MF657Cdw zarówno taniej, jak i drożej. Poniższa ramka pokazuje obecną dostępność urządzenia w sklepach oraz koszt zakupu.

Canon iSensys MF657Cdw - opakowanie i jego zawartość

Pudło z urządzeniem jest spore, oprócz samego urządzenia otrzymujemy foliowy woreczek, w którym umieszczono kabel zasilania, instrukcję w formacie A4, płytę CD z oprogramowaniem oraz kabel służący połączeniu z gniazdkiem telefonicznym.

Fot.: H Tur/PC World Fot.: H Tur/PC World

Zawartość mało imponująca? No cóż - mnie zaskoczyło CD, ponieważ nie posiadam napędu optycznego w swoim desktopie. Na szczęście w instrukcji jest podany adres strony, z której można pobrać odpowiednie oprogramowanie, co też uczyniłem.

Canon iSensys MF657Cdw - przygotowanie do pracy

Urządzenie jest gotowe do pracy od razu po wyjęciu z pudełka i podłączeniu do gniazdka oraz włożeniu czystych kartek A4 do dolnej szuflady. Tonery są już założone, a jeśli po eksploatacji zostaną zużyte, w instrukcji mamy klarowne informacje dotyczące ich zakładania. Z tym zadaniem poradzi sobie każdy, nawet jeśli będzie to jego pierwszy raz.

Fot.: H Tur/PC World Fot.: H Tur/PC World Fot.: H Tur/PC World

To jednak dopiero początek. Kolejny krok to konfiguracja, którą przeprowadza się za pomocą wyświetlacza dotykowego. Zaczynamy od języka, daty oraz strefy geograficznej, aby dopasować godzinę. Na szczęście wyświetlacz jest na tyle duży, a przyciski ekranowe na tyle dopasowane do palca, że ciężko przypadkowo przycisnąć coś innego niż by się chciało. iSensys MF657Cdw ma służyć w biurach, gdzie znajduje się kilka stanowisk, toteż w celu jego użytkowania najlepiej połączyć go z firmowym routerem, aby był drukarką sieciową dla wszystkich. Jest to także wygodne w przypadku wysyłania plików do sieci bezpośrednio z maszyny. Oprócz tego można też podpiąć ją kablem (nie jest załączony w zestawie) do wybranego komputera.

Konfiguracja bezprzewodowa odbywa się także za pomocą wyświetlacza. Tu można zdecydować się na wprowadzenie pełnego klucza sieciowego do sieci LAN lub "sparowanie" z routerem za pomocą przycisku WPS. Następnie można przystąpić do instalacji oprogramowania Canona, które wykryje drukarkę, a następnie zainstaluje do niej sterownik. Co nieco mnie zmyliło, to pojawienie się na liście drukarek pozycji Canon Generic Plus PCL6 - jest to sterownik, aczkolwiek Windows widzi go jako osobne urządzenie drukujące. Nic to, ważne że MF657Cdw widać - jako MF650C Series.

Fot.: H Tur/PC World Fot.: H Tur/PC World Fot.: H Tur/PC World

Canon iSensys MF657Cdw - sterowanie i możliwości

Urządzeniem można zarządzać na dwa sposoby. Pierwszy to wprowadzanie ustawień bezpośrednio w MF657Cdw, czyli ręcznie za pomocą wyświetlacza. Druga metoda to skorzystanie z aplikacji Canon. Dla desktopów i systemu Windows jest to Office Printer Utility. Niestety, mimo najlepszych chęci nie byłem w stanie jej zainstalować z Microsoft Store – po kliknięciu na Pobierz pokazywała się informacja o oczekiwaniu i… albo nic się nie działo, albo pokazywało błąd.

Fot.: H Tur/PC World

Na szczęście z aplikacjami mobilnymi nie ma tego problemu. Do używania urządzenia Canona potrzebne są dwie: Canon PRINT Business oraz Canon Print Service. Ta druga umożliwia ogólnie korzystanie z urządzeń producenta, a pierwsza służy drukowaniu mobilnemu. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie zwłaszcza w sytuacji wspólnej pracy lub edytowania dokumentu na dysku sieciowym. Druk może odbywać się prosto z internetu.

Fot.: H Tur/PC World Fot.: H Tur/PC World

Zanim przejdę do tego, co potrafi Canon i-SENSYS MF657Cdw, najpierw kilka słów o bezpieczeństwie. W obecnych czasach, gdy przestępcy polują na dane, zabezpieczanie dokumentów firmowych jest niezwykle istotną rzeczą. Canon zdaje sobie z tego sprawę, dlatego wprowadzono trzy poziomy zabezpieczeń, które mają na celu uniemożliwienie nieautoryzowanego dostęp du drukarki oraz samych dokumentów. Każdy z nich jest równie mocny i pozwala na bezpieczne korzystanie z urządzenia. Pierwsza warstwa zabezpieczeń to mechanizmy sieciowe, druga - możliwość nadawania praw dostępu do urządzenia poszczególnym użytkownikom, a trzecia - funkcja bezpiecznego druku. Ponieważ na dokumentach biurowych znajdują się ważne informacje biznesowe oraz dane osobiste, wprowadzono możliwość ustawienia czterocyfrowego kodu PIN – druk danego dokumentu będzie możliwy wyłącznie po jego wprowadzeniu.

Szczerze mówiąc, lista możliwości Canon i-SENSYS MF657Cdw jest na tyle duża, że można by stworzyć potężny elaborat. Zacznę ich wyliczanie od drukowania, ponieważ z pewnością w większości biur będzie to najczęstsza czynność. Potem przejdę do skanowania, a na końcu – kopiowania. Testowałem urządzenie przy drukach czarno-białych i w kolorze na ustawieniach domyślnych. Jakość wydruków jest świetna – czy to mapa, zdjęcie, schemat czy też czysty tekst. Jeśli często drukuje się konkretny rodzaj dokumentów, można stworzyć szablon usprawniający pracę.

Fot.: H Tur/PC World

Jak wspomniałem wcześniej, źródłem dokumentu może być dysk sieciowy, urządzenie mobilne, laptop lub desktop, a także pamięć przenośna USB, którą podpinamy bezpośrednio do portu w urządzeniu, zaś wybór pliku odbywa się poprzez menu ekranowe. Jedną z ciekawszych funkcji jest możliwość drukowania broszury. W tym przypadku strony są automatycznie drukowane w takiej kolejności, aby po złożeniu na pół tworzyły broszurę. To bardzo praktyczne przy tworzeniu różnego rodzaju instrukcji, informatorów itp.

Fot.: H Tur/PC World

Skanowanie to kolejna możliwość oferowana przez Canon i-SENSYS MF657Cdw. Do jego przeprowadzenia możemy wykorzystać aplikację mobilną, desktopową MF Scan Utility lub skorzystać z menu ekranowego, które daje nam wybór: skanowanie do komputera, na pamięć USB, do e-maila, do faksu, do aplikacji w chmurze oraz do pliku. W przypadku tego ostatniego oraz e-maila musimy najpierw utworzyć listę kontaktów w książce adresowej. Co warto podkreślić, odbiorcy mogą zostać przypisani do konkretnych funkcji, a więc możemy zrobić osobną listę odbiorców e-maili, plików przesyłanych do chmury itp.

Płyta skanera umożliwia obsługę formatu A4. Mamy także domyślne opcje dotyczące kopiowania identyfikatorów i paszportów. Zeskanowane pliki mogą być zapisywane w popularnych formatach, jak PDF czy JPEG, co umożliwia ich dalszą edycję. Jeśli decydujemy się na PDF, stworzony plik można dodatkowo zabezpieczyć hasłem. Dużą zaletą jest jednoprzebiegowe skanowanie dwustronne. Oznacza to, że jeśli skanujemy obie strony dokumentu, nie musimy każdej obrabiać osobno - iSensys MF657Cdw od razu skanuje dwustronnie. Przy większej ilości dokumentów zaoszczędzamy mnóstwo cennego czas.

Fot.: H Tur/PC World

Ostatnia testowana przeze mnie funkcja to kopiowanie. Dzięki MF657Cdw możemy wykonać kopię zarówno dokumentów czarno-białych, jak i kolorowych. Tu również nie mam najmniejszych zastrzeżeń co do jakości, co więcej – szeroki wybór ustawień związanych z operacjami tego typu pozwala na perfekcyjne dopasowanie parametrów do oczekiwań.

Fot.: H Tur/PC World

Biblioteka aplikacji to bardzo praktyczna pomoc w biurach. Umożliwia stworzenie obiegu dokumentów, co usprawni codzienną pracę. Przykłady: można ustawić domyślne miejsce docelowe dla skanowanych plików, ustawić szablon wydruków, a także ustawić opcje pozwalające na oszczędność zarówno tuszu, jak i papieru (drukowanie dwóch stron na jednej kartce itp.). To pozwala jeszcze lepiej przystosować MF657Cdw do potrzeb konkretnej firmy i znacznie ułatwia życie.

Canon iSensys MF657Cdw - wrażenia z użytkowania

Testowałem iSensys MF657Cdw na wiele różnych sposobów. Podsumowanie zacznę od wady - hałasu. Jego poziom jest dość wysoki i jeśli urządzenie jest mocno eksploatowane, znacznie obniża to komfort przebywania w tym samym co ono pomieszczeniu. Niestety, w żaden sposób nie da się tego uniknąć. Na szczęście tę niedogodność rekompensuje nam wysoka jakość druków, kopii oraz skanów.

Fot.: Canon

Zaletą iSensys MF657Cdw są także funkcje mające wpływ na oszczędność tonerów oraz papieru, dzięki czemu zakup tego modelu jest także ekonomicznym rozwiązaniem. A jeśli dodamy do tego naprawdę duży wybór praktycznych ustawień, muszę podsumować urządzenie Canona jako godne polecania rozwiązanie dla każdego biura, które chce mieć zapewnioną najlepszą jakość dokumentów oraz pełną nad nimi kontrolę.

