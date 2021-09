Cecotec Conga Rockstar 200 Vital Ergoflex - recenzja odkurzacza pionowego

Odkurzacz pionowy Conga Rockstar 200 Vital Ergoflex to produkt wciąż mało znanej w Polsce marki Cecotec. Hiszpański producent oferuje sprzęt AGD, który teoretycznie może stanowić konkurencję dla firm takich jak Xiaomi, Tefal czy Philips. Sprawdziliśmy czy potentaci rynkowi mają czego się obawiać.

Produkty Cecotec są już od dłuższego czasu dostępne w większości dużych sklepów internetowych. Szeroka oferta partnerów handlowych odróżnia hiszpańskie przedsiębiorstwo od wielu chińskich konkurentów. Nie jest jednak tajemnicą, że Cecotec, podobnie jak wiele innych europejskich firm, produkuje swoje urządzania w fabrykach Państwa Środka. Sami Hiszpanie chwalą się natomiast, że samodzielnie projektują oferowane przez siebie produkty.

Cecotec Conga Rockstar 200 Vital Ergoflex - cena i dostępność

Podczas opracowywania tej publikacji, Rockstar 200 Vital Ergoflex był dostępny w sklepie internetowym RTV Euro AGD, gdzie jego cena wynosiła 729 zł. To dość niedużo jak na odkurzacz pionowy. Nieco tańszy i mniej zaawansowany Rockstar 200 Vital został niedawno wycofany z oferty dużych sieci handlowych.

Cecotec Conga Rockstar 200 Vital Ergoflex - zestaw i budowa

Robot jest sprzedawany w bardzo małej, kartonowej walizce. Zestaw, który otrzymaliśmy obejmuje:

moduł główny odkurzacza

modularny akumulator

zasilacz sieciowy

uchwyt ścienny

stację ładującą

rurę Ergoflex

szczotę jalisco (miękka z włosiem)

szczotkę do mebli

akcesorium 2w1

wielofunkcyjny pędzel silikonowy z włosiem

Sprzęt został wykonany z białego, matowego plastiku. Zastosowane tworzywo jest dość twarde i jedynie poprawnie spasowane. Nie występują przy tym żadne wady konstrukcyjne produktu, a całość zdaje się być wystarczająco wytrzymała do codziennej pracy. Jedynym aluminiowym elementem jest rura, której ruchome elementy zbudowano akurta z plastiku. Dostarczony do nas moduł główny miał na sobie kilka rys mimo fabrycznego zapakowania, natomiast twarde szczotki zgubiły w transporcie po kilka włosów. Uchwyt ścienny (dostarczany wraz z kołkami montażowymi) jest dość dyskretny i dobrze zaprojektowany. Nieco gorzej wypada stacja ładująca wykonana ze słabo odlanego tworzywa. Pierwsze wrażenia nie pozostawiają wątpliwości, że mamy do czynienia ze sprzętem budżetowym. Pomimo tego, oszczędności wydają się być poczynione w sposób niezbyt dotkliwy dla finalnego efektu - całość wygląda na wytrzymałą, estetyczną i łatwą do czyszczenia.

Cecotec Conga Rockstar 200 Vital Ergoflex - parametry

Moduł główny został wyposażony w turbinę o mocy do 330 W. Siła ssąca został określona na poziomie 20 kPa. Są to wartości zbliżone do tych oferowanych np. przez produkty Xiaomi w zbliżonej cenie. Zasilanie odbywa się z wykorzystaniem modularnej bateri Li-Ion o pojemności 2500 mAh i napięciu zasilania na poziomie 25,9 V. Producent określa akumulator mianem "immortal". Moduł z ogniwami posiada bezpośredni wtyk dla ładowarki, a na jego szczycie ulokowano trzy diody informujące o stanie naładowania.

Cecotec Conga Rockstar 200 Vital Ergoflex - użytkowanie

Przed rozpoczęciem pracy z odkurzaczem należy go jedynie naładować. Tutaj pojawia się drobny zgrzyt - złącze zasilania jest mało precyzyjne i "odbija" wtyczkę ładowarki - w efekcie trzeba się upewniać, że ładowarka została odpowiednio wpięta. Czas ładowania ma wynosić 4 godziny i w tym wypadku producent wydaje się być dla siebie nazbyt surowy - zazwyczaj ładowanie do pełna zajmuje około 30 min mniej. Uzyskany czas pracy ma wynosić do 50 minut. Tutaj warto wspomnieć, że Rockstar 200 Vital Ergoflex posiada 2 tryby pracy - ECO oraz MAX. Jeśli korzystamy z tego pierwszego, osiągnięcie czasu pracy na poziomie 50 minut jest jak najbardziej realne. Moc ssąca w trybie oszczędnym, jest wystarczająca do codziennych porządków. Tryb MAX uruchomimy walcząc z dłuższymi zaległościami w sprzątaniu, podczas odkurzania mebli czy wyciąganiu kurzu np. z kaloryfera. Na polu zgodności z parametrami, odkurzacz wypada bardzo dobrze.

Deklarowany poziom hałasu generowanego przez odkurzacz to 80 dB. Jest to dość wysoka wartość, mieszcząca się jednak w standardowych parametrach dla tego typu urządzeń. Dźwięk generowany przez Rockstara Vital 200 Ergoflex jest nie tyle głośny co dość nieprzyjemny, szczególnie trybie MAX, gdzie do klasycznego syczenia dochodzi jeszcze dość nietypowe gwizdanie filtra i piszczenie łożysk szczotki.

Ergonomia uchwytu odkurzacza pozostawia nieco do życzenia. Przy masie na poziomie 2,2 kg palce są odczuwalnie dociskane do ostro zakończonych krawędzi tworzywa. Podczas 50 minutowych porządków ręce potrafią się pożądnie zmęczyć

Składanie poszczególnych elementów zestawu jest wygodne i nie powoduje obaw o wytrzymałość całości. Dołączony zestaw szczątek jest w pełni wystarczający do podjęcia wszelkich domowych wyzwań. Obrotowa szczotka bardzo skutecznie radzi sobie z czyszczeniem wykładzin i dywanów. Zadowoleni będą właściciele zwierząt gubiących sierść i wnoszących do mieszkania piach - produkt Cecotec to proste, ale efektywne narzędzie.

Wyróżnikiem modelu Ergoflex jest elastyczny przegub umieszczony na środku rury. Dzięki niemu możliwe jest zebranie nieczystości spod mebli bez konieczności nadmiernego nachylania się podczas pracy. Rozwiązanie jest na tyle wygodne, że po kilku dniach trudno sobie wyobrazić powrót do sztywnej konstrukcji. Ciekawostką jest również panel diodowy, doświetlający przestrzeń przed szczotką obrotową. To doskonałe rozwiązanie, właśnie z myślą o sprzątaniu pod meblami.

Cecotec Conga Rockstar 200 Vital Ergoflex - czyszczenie i serwis

Opróżnianie pojemnika na nieczystości jest higieniczne. Wystarczy obrócić moduł i wyjąć go z korpusu głównego. Następnie możliwe jest wyjęcie filtra siatkowego i gąbkowego. Co istotne, filtry siatkowe i gąbkowe mogą być myte ciepłą wodą. Producent wskazuje, że zastosowany system filtracji jest antyalergiczny, ale bez wątpienia nie mamy tu do czynienia z konstrukcją typu HEPA.

Produkt jest objęty 2 letnią gwarancją producenta. Na allegro można odnaleźć pojedyncze akcesoria do urządzenia.

Cecotec Conga Rockstar 200 Vital Ergoflex - podsumowanie

Cecotec Conga Rockstar 200 Vital Ergoflex to sprzęt, który ma przyciągnąć naszą uwagę atrakcyjną ceną. Produkt zachowuje podobne parametry i zbliżoną jakość wykonania do bezpośrednich konkurentów cenowych. Model Rockstar 200 Vital Ergoflex rekomendujemy szczególnie do ciężkiej pracy polegającej na usuwaniu sierści zwierząt, piachu i większych zanieczyszczeń. Wytrzymała konstrukcja z odpowiednią mocą ssącą sprawdzi się wszędzie tam, gdzie dokładna filtracja i ładne tworzywa mogą zejść na drugi plan. Jest to scenariusz, w którym produkt Cecotec jest wart uczciwej rekomendacji.

Podczas naszych testów doceniliśmy wysoką skuteczność sprzątania, uzyskaną dzięki solidnym mechanizmom czyszczącym i dobremu akumulatorowi. Spodobała nam się również praktyczna rura Ergoflex, która w połączeniu z oświetleniem szczotki, pozwala na niezwykle łatwe odkurzanie pod meblami. Producent zadbał również o higieniczne czyszczenie sprzętu, a dołączony pakiet akcesoriów pozwala znaleźć szczotkę na każdą okazję.

Większość naszych zarzutów ukierunkowaliśmy na jakość wykonania, związaną zapewne z niską ceną produktu. Twarde i źle odlane plastiki utrudniają podpięcie ładowarki, generują dziwne dźwięki podczas sprzątania i łatwo męczą ręce użytkownika.