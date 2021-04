Climative AC-26S to klimatyzator przeznaczony do pomieszczeń o powierzchni do 30 m. Jakie są jego możliwości?

Climative AC-26S jest średniej wielkości klimatyzatorem, który oferuje trzy tryby pracy: chłodzenie, osuszanie i wentylację. Jego moc chłodnicza wynosi 2,6 kW, co umożliwia przepływ powietrza na poziomie 350 m3/h, a przy osuszaniu 24 l na dobę. Przy chłodzeniu można ustalić temperaturę w zakresie 16-31 C. Wydajność podczas osuszania jest na tyle wysoka, że klimatyzator Climative będzie dobrym rozwiązaniem do pomieszczeń, w których panuje duża wilgoć lub pojawia grzyb. Producent zadbał o to, aby w każdym trybie pracy powietrze było rozprowadzane równomiernie. Podczas pracy hałas minimalny wynosi 29 dB, a maksymalny sięga do 56 dB.

Climative AC-26S korzysta podczas pracy z czynnika chłodniczego R290. Jest on zamknięty w hermetycznym układzie, dzięki czemu przez cały okres użytkowania nie ma potrzeby jego uzupełniania. Wszystkie parametry można wprowadzać przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej - co umożliwia zdalne włączanie/wyłączanie urządzenia. Bardzo dużą zaletą jest harmonogram - pozwala na planowanie działania urządzenia w określonych dniach i porach. Obejmuje to zarówno samo uruchamianie i zatrzymywanie pracy, jak również zmianę temperatury. Na miejscu można posługiwać się załączonym do zestawu pilotem.

Warto dodać, że klimatyzator został wyposażony w kółka, dzięki czemu da się go swobodnie przemieszczać. Jeśli chodzi o wymiary, można powiedzieć, że można go sklasyfikować na pograniczu małej i średniej wielkości - ma dokładnie 35 x 35 x 71 cm. Załączona jest do niego rura odprowadzająca długości 150 cm.

Podsumowując: Climative AC-26S to solidny model z wieloma praktycznymi funkcjami. Doskonale nadaje się do domu, biura, a także punktu usługowego.